4 điều mẹ dạy con gái để có được hạnh phúc trọn vẹn trong hôn nhân

Con gái yêu quý,

Tất cả chúng ta bước chân vào một cuộc hôn nhân thường bắt đầu thích một người, yêu và cưới, nhưng không nhiều người có bài học hôn nhân nào trước đó cả.

Tuy nhiên, không thể đợi trả giá bằng một lần đổ vỡ để đổi lấy một bài học. Đọc sách có ích lợi không, tất nhiên là có, nhưng người ta thường lại dễ không nhận ra đó là việc cần làm.

Mẹ đã đi qua 20 năm hôn nhân, vậy mẹ có thể khuyên gì cho con gái từ những sai lầm mẹ phải trả giá, cũng như từ những điều mẹ đã rút ra khi biết biến sự giam cầm kiểm soát thành sự tự do. Vậy hãy nghe mẹ nói 4 điều này, nó có thể có ích cho con.

1. Đừng lấy chồng để dựa

Người ta thường nghĩ rằng phụ nữ lấy chồng là để có một bờ vai mà dựa. Nhưng con ơi, người dựa vào vững chắc nhất phải là chính mình. Nếu con dựa vào ai đó, người ấy ngả nghiêng con sẽ cảm thấy vô cùng yếu đuối và mất mát. Nhưng nếu con dựa vào chính mình con sẽ có được sự tự tin mà bất kỳ điều tệ hại nào xảy ra con cũng đi đến một quyết định dễ dàng.

Phụ nữ thường đòi sự công bằng, nhưng lại muốn dựa vào một người đàn ông thì có phải là cũng bất công cho nửa còn lại không? Hôn nhân có thể giúp nâng đỡ nhau, nhưng đừng lấy nhau để dựa. Dù thế nào, con hãy bắt đầu dựa vào chính mình để con đỡ lung lay, người kia đỡ mệt mỏi.

2. Nếu biết vui vẻ một mình, mới dễ có hạnh phúc lứa đôi

Đàn ông cũng như con, họ cũng biết yếu đuối, biết mong cầu, họ không có nghĩa vụ phải là người mang lại hạnh phúc cho con. Nếu 2 người lúc 1 mình biết tự tìm niềm vui khi đến với nhau sẽ vững bền hơn rất nhiều 2 kẻ yếu đuối, hoang mang tìm đến và dựa vào nhau.

Năng lượng tích cực có tính lây truyền, con có thể là ngọn lửa cho đối phương và người kia cũng ngược lại. Nếu ở một mình con thấy vui, lúc có đôi niềm vui sẽ dễ nhân đôi hơn là khi con phải tìm ai đó để lấp vào chỗ khuyết thiếu trong tâm hồn mình.

3. Hôn nhân không màu hồng, nhưng bảng màu trong tay con đó

Nhiều người phụ nữ nói rằng "lấy chồng như đánh bạc", tức là cửa thắng hay thua là do con may mắn hay có phước phần mà được hưởng hay chịu thiệt. Nhưng sự thực mọi hành động của chúng ta đều có một kết quả dựa trên luật nhân quả.

Hôn nhân vốn không màu hồng vì con sẽ tức giận, chồng con cũng có khi cáu kỉnh và lười biếng, nhưng nếu con cảm thấy chúng bình thường, con sẽ có ánh nhìn khác, cách cư xử khác để biến thói xấu của nhau thành điều đáng yêu và biến những ưu điểm thành lời khen. Nhờ vậy, màu nào là do con tô cả thôi.

Đừng than thân trách phận hay cho rằng con vô can trong việc tạo ra một cuộc hôn nhân bất hạnh. Nếu con hạnh phúc, đó cũng không phải là điều may mắn vì con đã làm rất tốt trong việc xây dựng mối quan hệ tích cực này.

4. Ly hôn không phải sự giải thoát, cũng không là trời sụp

Giống như học một trường đại học mất 4-5 năm, con có một khóa học để trưởng thành lâu năm hơn nhờ hôn nhân. Có những người không bước chân vào hôn nhân họ vẫn hạnh phúc, bởi đó là 1 lựa chọn. Còn nếu con không hạnh phúc trong hôn nhân đó cũng chưa hẳn là sự thất bại. Có những bài học khá đau đớn người ta mới nhận ra, mọi trải nghiệm đều đáng quý ngay cả sự thất bại này.

Tuy nhiên, nếu con chọn ly hôn đó cũng không phải là sự giải thoát. Con đừng nghĩ rằng mình ngu ngốc mới bước chân vào hôn nhân. Hãy nhớ lại con đã từng hạnh phúc như thế nào, nếu con đóng lại nó là vì cả 2 lựa chọn một con đường khác không có nhau bước cùng nữa. Nó không vui như con tưởng, nhưng cũng không tệ như con nghĩ.

Mọi sự tính toán trong hôn nhân đều sẽ không đi đúng như ý con, nhưng nếu có kiến thức và sự hiểu biết về nó con sẽ dễ hơn trong việc nắm thế chủ động để dạo chơi trong hôn nhân bằng sự hào hứng, thích thú.

4 điều tuy nhỏ, nhưng mẹ nghĩ nó sẽ giúp con bắt đầu ít kỳ vọng và nhiều hơn sự thành thật trong hôn nhân. Sẽ có những bài học con sẽ tiếp tục được học ở khóa tập huấn trưởng thành này, lúc đó hãy nói cho mẹ nghe tiếp về điều con đã học được nhé, con yêu!