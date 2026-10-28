4 điểm cầu chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2026 đặt ở đâu?

Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 là cuộc so tài của 4 thí sinh Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) - Nhất Quý 1 (175 điểm); Lý Thái Dương (Trường THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ) - Nhất Quý 2 (200 điểm); Nguyễn Huy Quang Minh (Trường THPT chuyên Thái Bình, Hưng Yên) - Nhất Quý 3 (225 điểm); Đoàn Lê Anh Đức (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) - Nhất Quý 4 (220 điểm).

Chung kết Olympia năm thứ 26 diễn ra vào lúc 8h30 ngày 1/11/2026. Giống như năm ngoái, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2026 được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng của mỗi tỉnh và thành phố.

Sau khi công bố 4 thí sinh chính thức góp mặt ở trận Chung kết năm, Ban Tổ chức chương trình cũng lần lượt hé lộ các điểm cầu tại các địa phương - hàng vạn khán giả và cổ động viên nóng lòng chờ đón giây phút tiếp lửa cho các “nhà leo núi”. Dưới đây là 4 điểm cầu vừa được hé lộ:

Điểm cầu Khánh Hòa: Công viên biển Bình Sơn

Tọa lạc bên bờ biển Bình Sơn - Ninh Chử, Công viên biển Bình Sơn (phường Đông Hải, Khánh Hòa) là địa điểm được lựa chọn để đặt cầu truyền hình trực tiếp Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Điểm cầu Khánh Hòa: Công viên biển Bình Sơn (Ảnh: Vinpearl.com)

Với không gian ven biển rộng lớn và sức sống của vùng đất giàu bản sắc văn hóa, nơi đây hứa hẹn trở thành điểm hẹn cuồng nhiệt, nơi những tiếng reo hò cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho nhà leo núi trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế danh giá.

Được biết điểm cầu Công viên biển Bình Sơn dự kiến khoảng 10.000 học sinh, đoàn viên, thanh niên, giáo viên và người dân sẽ tham dự cổ vũ cho Trần Võ Gia Bảo.

Điểm cầu Khánh Hòa sẽ mang tới những khoảnh khắc bùng nổ để tiếp lửa cho nhà leo núi Trần Võ Gia Bảo.

Điểm cầu Phú Thọ: Khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”

Điểm cầu nằm trong không gian linh thiêng của Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Điểm cầu Phú Thọ: Khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” (Fanpage Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ)

Vị trí sân khấu chính được bố trí tại khu vực tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Không gian giàu giá trị văn hóa và bề dày truyền thống dân tộc tại Đất Tổ sẽ là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Lý Thái Dương.

Tại đây, hàng nghìn thầy cô, học sinh, phụ huynh và người dân sẽ cùng tề tựu để đồng hành và cổ vũ tinh thần cho nhà leo núi Lý Thái Dương trong ngày Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Điểm cầu Hưng Yên: Khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam

Công trình mang ý nghĩa đặc biệt, khắc họa tình cảm gắn bó giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh và người nông dân Việt Nam. Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam nằm trong quần thể kiến trúc Quảng trường Thái Bình.

Tượng được làm bằng đá xanh nguyên khối, khắc hoạ Bác trong bộ quần áo giản dị, nụ cười đôn hậu, về thăm những người nông dân, thăm những cánh đồng. Xung quanh Bác là các cụ già, phụ nữ, thanh niên, trẻ em... đang hướng về Bác.

Khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam. (Ảnh: dulich.hungyen.gov.vn)

Xung quanh tượng đài là các mảng phù điêu thể hiện phong cảnh làng quê Việt Nam, đời sống sinh hoạt, lao động của nông dân Việt Nam, đặc biệt là hình ảnh của những người nông dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng nông thôn mới. Cùng với đó là hình ảnh làng nghề, hoạt động văn hóa, hình ảnh chùa Keo, lễ hội đền Trần, múa rối nước...

Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam thể hiện tình cảm sâu sắc của Bác Hồ với giai cấp nông dân Việt Nam nói chung và quê hương “năm tấn” Thái Bình nói riêng, đồng thời là điểm đến văn hóa, tâm linh nổi bật của tỉnh.

Từ không gian giàu dấu ấn lịch sử ấy, hàng nghìn học sinh, thầy cô, phụ huynh và người dân sẽ cùng hội tụ, tiếp thêm sức mạnh cho Nguyễn Huy Quang Minh - nhà leo núi mang cầu truyền hình Chung kết Olympia năm thứ 26 về Hưng Yên.

Điểm cầu Hà Nội: Bảo tàng Hà Nội

Bảo tàng Hà Nội - công trình văn hóa được khánh thành vào mùa thu tháng 10 năm 2010, nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội là điểm cầu tại Hà Nội “tiếp lửa” cho nhà leo núi Đoàn Lê Anh Đức. (Ảnh: Website Bảo tàng Hà Nội)

Với hàng nghìn tài liệu, hiện vật cùng những câu chuyện về lịch sử và văn hóa Thủ đô, nơi đây sẽ trở thành điểm hẹn đặc biệt của hàng nghìn khán giả trên địa bàn thành phố Hà Nội, mang theo niềm tự hào và những tiếng cổ vũ tiếp sức cho Đoàn Lê Anh Đức trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế danh giá.