Cuối năm là thời điểm dọn dẹp, sửa sang nhà cửa để đón năm mới. Nhưng nhiều người chỉ chú ý tới chuyện sạch bẩn, đẹp xấu mà quên mất một yếu tố rất quan trọng trong phong thủy là khí trong nhà. Có những ngôi nhà nhìn bề ngoài vẫn gọn gàng, đủ đồ, nhưng càng ở lâu lại càng thấy bí bách, mệt mỏi, tinh thần sa sút, công việc trục trặc liên miên. Theo quan niệm phong thủy, đó có thể là dấu hiệu ngôi nhà đang tích tụ âm khí.

Âm khí không phải thứ gì quá huyền bí, mà hiểu đơn giản là nguồn năng lượng nặng, trì trệ, thiếu sinh khí. Khi âm khí nhiều, con người dễ bị ảnh hưởng về tâm lý, sức khỏe và cả vận may. Trước Tết, nếu nhà bạn có những biểu hiện dưới đây, rất nên dành thời gian thanh lọc lại không gian sống.

1. Vào nhà thường có cảm giác bí bách, nặng đầu, khó thở

Dấu hiệu dễ nhận ra nhất của một ngôi nhà nặng âm khí là cảm giác khi vừa bước vào không thấy thoải mái dù nhà không hề bừa bộn. Có người mô tả là vào nhà thấy mệt hơn ra ngoài, ở trong lâu thì nặng đầu, uể oải, không muốn làm gì. Về phong thủy, đây là biểu hiện của khí tù đọng. Nhà ít mở cửa, thiếu gió, thiếu nắng, không có sự lưu thông không khí sẽ khiến năng lượng bị ứ lại, lâu ngày sinh ra âm khí. Đặc biệt những căn nhà đóng kín quanh năm, dùng điều hòa liên tục, rất dễ gặp tình trạng này.

2. Nhà ẩm, mùi mốc, dù lau dọn vẫn không hết

Một dấu hiệu rất rõ khác là mùi. Nhà nặng âm khí thường có mùi ẩm, mốc, mùi cũ, mùi khó tả dù đã dọn dẹp. Đặc biệt ở các khu vực như nhà vệ sinh, gầm cầu thang, góc khuất, phòng ít sử dụng, mùi thường đọng rất lâu.

Trong phong thủy, ẩm thấp là môi trường điển hình của âm khí. Nơi càng tối, càng ẩm, càng ít ánh sáng tự nhiên thì càng dễ tích tụ năng lượng xấu. Không phải ngẫu nhiên mà những ngôi nhà sáng sủa, nhiều nắng gió luôn tạo cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

3. Người trong nhà hay mệt mỏi, mất ngủ, tinh thần sa sút

Nếu cả nhà không ai bệnh nặng nhưng nhiều người cùng lúc gặp các vấn đề như khó ngủ, ngủ không sâu, hay mơ, dễ cáu gắt, tâm trạng nặng nề, thiếu động lực, thì cũng nên để ý tới không gian sống.

Phong thủy cho rằng môi trường sống ảnh hưởng trực tiếp đến trường năng lượng của con người. Nhà nhiều âm khí sẽ khiến người ở lâu ngày dễ bị suy giảm tinh thần, làm việc thiếu tập trung, dễ stress dù không có lý do rõ ràng. Đặc biệt phòng ngủ nếu thiếu ánh sáng, bừa bộn, đặt nhiều đồ cũ, rất dễ tạo cảm giác nặng khí.

4. Cây cối trong nhà khó sống, vật nuôi hay bất thường

Một dấu hiệu khá thú vị là phản ứng của cây và vật nuôi. Những ngôi nhà nhiều âm khí thường khiến cây trồng dễ héo, chậm phát triển dù tưới nước và chăm sóc đầy đủ. Vật nuôi thì hay lạ tính, dễ sợ hãi, hay trốn vào góc tối, ngủ nhiều bất thường. Theo quan niệm phong thủy, cây xanh và động vật rất nhạy với năng lượng môi trường. Nếu không gian sống thiếu dương khí, chúng sẽ phản ứng trước con người.

Trước Tết nên làm gì để hóa giải âm khí trong nhà

Tin vui là âm khí không phải thứ cố định không đổi. Chỉ cần thay đổi vài thói quen sinh hoạt và cách sắp xếp không gian, bạn hoàn toàn có thể đổi khí cho ngôi nhà.

Trước hết, hãy mở cửa nhiều hơn. Đón nắng, đón gió tự nhiên là cách đơn giản nhất để tăng dương khí. Ánh sáng mặt trời được xem là nguồn năng lượng mạnh nhất trong phong thủy. Thứ hai, dọn bớt đồ cũ, đồ hỏng, đồ lâu không dùng. Những vật dụng không còn giá trị sử dụng chính là thứ giữ lại năng lượng trì trệ mạnh nhất trong nhà. Thứ ba, lau dọn bằng nước muối loãng, đốt trầm, tinh dầu hoặc đơn giản là bật nhạc, tạo âm thanh sinh động. Âm thanh và mùi hương cũng là cách kích hoạt năng lượng rất hiệu quả.

Cuối cùng, hãy đảm bảo nhà luôn sáng, sạch, thông thoáng. Đôi khi phong thủy không nằm ở những thứ quá tâm linh, mà nằm ở chính cảm giác dễ chịu, thoải mái khi bạn bước vào ngôi nhà của mình.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo