7 ngày trước Tết: Mua quà kiểu này vừa nhanh, vừa không tốn tiền vô ích

Tôi rút ra một nguyên tắc rất đơn giản khi mua quà 7 ngày trước Tết: Quà phải dùng được - ăn được - cất được - không gây áp lực cho người nhận.

Dưới đây là 5 món quà đáp ứng đủ tiêu chí đó, lại đang sale sâu, mua nhanh gọn, không lo tiền bay vô ích.

1. Hạt điều rang mộc nguyên hạt DK Harvest - Hộp 500g (Sale 29%)

Nếu phải chọn một món quà an toàn nhất trước Tết, tôi chọn hạt điều rang mộc.

- Ai cũng ăn được: từ người lớn tuổi đến trẻ nhỏ

- Không ngọt – không béo gắt – không kén người

- Đặt lên bàn khách hay mang biếu đều “ổn áp”

Điểm cộng lớn của DK Harvest là hạt điều rang mộc nguyên hạt, không tẩm đường, không muối mặn tay. Ăn trong mấy ngày Tết mà không bị ngấy, không áy náy.

Phù hợp biếu:

- Bố mẹ, họ hàng lớn tuổi

- Nhà có người ăn uống lành mạnh

- Gia đình thích nhâm nhi nhẹ nhàng

2. Bánh quy bơ Danisa Limited Gold Edition - Phiên bản đặc biệt 6 vị (Sale 31%)

Danisa gần như là “quốc dân quà Tết”, nhưng phiên bản Limited Gold Edition lại giải quyết được nhược điểm cũ: “nhìn quen quá”.

- Hộp thiết kế sang hơn, phù hợp biếu dịp Tết

- 6 vị bánh, dễ chia, dễ ăn

- Đặt phòng khách là thấy không khí Tết liền

Tôi thích Danisa ở chỗ: mở ra là dùng ngay, không cần giải thích, không sợ bị chê “khó ăn”.

Phù hợp biếu:

- Gia đình họ hàng, thông gia

- Đồng nghiệp, sếp cũ

- Những mối quan hệ cần “an toàn tuyệt đối”

3. Bộ quà bánh Tết Kinh Đô Lộc Phú Quý đỏ/vàng - Hộp giấy 795g (Sale 20%)

Nếu cần một hộp quà đúng chất Tết truyền thống, Kinh Đô vẫn là lựa chọn không thể bỏ qua.

Màu đỏ – vàng đúng không khí Tết

Có bánh kẹo quen thuộc, dễ dùng

Hộp giấy gọn, không quá cồng kềnh

Điểm tôi đánh giá cao là bộ này không làm người nhận “ngại mở”. Nhận xong là dùng, không phải cất để đó vì… quá sang.

Phù hợp biếu:

- Gia đình ở quê

- Họ hàng lớn tuổi

- Những nhà thích Tết truyền thống, đủ lễ

4. Combo 3 bịch NESCAFÉ 3in1 - Vị rang đậm, công thức cải tiến (46 gói/bịch – Sale 16%)

Quà Tết không nhất thiết phải “ăn liền”. Có những món dùng lâu – nhớ mãi, cà phê là một ví dụ.

Combo 3 bịch NESCAFÉ 3in1 vị rang đậm có mấy điểm rất “được”:

- Uống được cả sau Tết

- Phù hợp gia đình đông người

- Không sợ dư, không sợ phí

Tôi hay dùng combo này để biếu nhà có đàn ông, người đi làm, người hay tiếp khách – rất thực tế.

Phù hợp biếu:

- Gia đình có người đi làm văn phòng

- Nhà hay tiếp khách dịp Tết

- Quà Tết kiểu “dùng dần, không phô trương”

5. Combo 2 túi gạo ST25 5kg - Chính hãng Vua Gạo (Sale 34%)

Nghe thì lạ, nhưng đây là món quà Tết tôi thấy thông minh nhất vài năm gần đây.

- Gạo ST25 – top 1 thế giới

- Dùng chắc chắn, không bao giờ thừa

- Giá trị thực tế cao, không hình thức

Biếu gạo không phải là “kém sang”, mà là rất hiểu đời sống. Nhất là với bố mẹ, họ hàng ở nhà nấu ăn mỗi ngày – đây là món quà dùng đến tận sau rằm.

Phù hợp biếu:

- Bố mẹ hai bên

- Gia đình nấu ăn thường xuyên

- Người lớn tuổi, sống thực tế

Kết luận nhanh cho 7 ngày trước Tết

Nếu chỉ còn 7 ngày, tôi sẽ không tìm quà cầu kỳ nữa. Tôi chọn quà theo 3 tiêu chí:

- Dùng được ngay hoặc dùng lâu dài

- Không tạo áp lực cho người nhận

- Sale sâu – giá trị thật

Quà Tết, cuối cùng, không phải để khoe. Mà là để người nhận thấy nhẹ lòng khi dùng - người tặng thấy nhẹ ví khi mua.

Lazada Việt Nam chính thức khởi động mùa mua sắm "Siêu Sale Tết" diễn ra xuyên suốt từ ngày 15/1 đến 10/2/2026. Chiến dịch là cơ hội để bạn thong dong sắm Tết một cách nhẹ nhàng, thảnh thơi giữa nhịp sống bận rộn những ngày giáp Tết. Không chỉ đa dạng các sản phẩm trong nước, người dùng còn có thể tận hưởng hàng triệu sản phẩm chính hãng quốc tế từ Gmarket Korea và TMALL (gian hàng chính hãng của Taobao). Tất cả đều đang được hưởng ưu đãi ""khủng"": Giảm giá "phát phát" lên đến 88% Voucher chiến dịch 1 triệu Gói trợ giá lên tới 8 triệu đồng Đặc quyền Freeship toàn sàn Đổi trả tùy ý trong vòng 30 ngày Voucher giảm đến 25% cho người mua mới Cùng Lazada tối ưu chi tiêu dịp Tết này. Mua sắm Tết thông minh tại đây: LINK



