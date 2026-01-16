Trước Tết tôi không sửa nhà, chỉ đổi 5 món nhỏ - khách bước vào tấm tắc khen

Năm nay, tôi không sửa nhà. Tôi chỉ thay đúng 5 món nhỏ, tổng thời gian chuẩn bị chưa đến một buổi, nhưng hiệu quả thì vượt mong đợi: nhà sáng hơn, có không khí Tết rõ rệt, và quan trọng nhất là khách bước vào đều khen “nhà nhìn có Tết ghê”.

1. Khay đựng bánh kẹo hình quả hồng SHELI - Nhìn là thấy Tết ngay - Sale: 55%

Tôi đổi khay bánh kẹo đầu tiên, vì đây là thứ khách nhìn thấy sớm nhất khi bước vào phòng khách. Khay đựng bánh kẹo hình quả hồng của SHELI không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa may mắn – đủ đầy, rất hợp tinh thần đầu năm.

So với các khay nhựa hay khay kính cũ, mẫu khay này tạo cảm giác ấm áp, có điểm nhấn, chỉ cần đặt lên bàn trà là không gian đã khác hẳn. Tôi không cần thêm hoa hay decor cầu kỳ – chỉ riêng khay bánh kẹo này đã đủ khiến bàn tiếp khách trông “có Tết”.

Món này hợp với nhà nhỏ, chung cư, hoặc ai không muốn trang trí quá nhiều.

2. Bộ 30 bao lì xì gấm hoa đỏ “Phú Quý Sum Vầy” - Nhỏ nhưng rất có võ - Sale: 37,3%

Tôi từng xem nhẹ bao lì xì, nghĩ rằng dùng loại nào cũng được. Nhưng năm nay, khi đổi sang bộ bao lì xì gấm hoa đỏ phiên bản sang trọng, tôi mới thấy: những chi tiết nhỏ thực sự tạo cảm giác chỉn chu cho cả ngôi nhà.

Bao lì xì được đặt gọn trong khay, trên bàn trà hoặc kệ tủ, vừa để trang trí, vừa tiện sử dụng. Khách tới chơi nhìn thấy là biết chủ nhà đã chuẩn bị Tết rất kỹ, dù thực tế tôi không làm gì quá nhiều.

Một món rất rẻ so với hiệu ứng mang lại, đặc biệt phù hợp với gia đình có trẻ nhỏ.

3. Cành hoa mai – đào giả cao 90cm - Cắm lên là có không khí xuân - Sale: 52%

Thay vì mua hoa tươi dễ héo, năm nay tôi chọn cành hoa mai – đào giả cao 90cm (loại 5 cành và 10 cành). Ưu điểm lớn nhất là đẹp suốt mùa Tết, không phải thay nước, không lo rụng lá.

Chỉ cần một bình hoa cao vừa phải, cắm vài cành là phòng khách đã có màu xuân rõ rệt, đặc biệt hợp với nhà chung cư hoặc người không có nhiều thời gian chăm hoa.

Món này rất hợp để “đổi vibe” nhanh, không cần dọn dẹp nhiều.

4. Combo 2 đèn lồng túc cầu xoay 360 độ - Thắp lên là nhà ấm hẳn - Sale: 53%

Tôi treo combo 2 đèn lồng túc cầu xoay, loại đường kính 50–60cm, ở khu vực ban công và gần cửa sổ. Khi bật đèn vào buổi tối, ánh sáng xoay nhẹ tạo cảm giác ấm áp, vui mắt nhưng không chói.

Điểm tôi thích nhất là đèn xoay 360 độ, nhìn rất sinh động, đặc biệt khi bật vào buổi tối Tết. Không cần treo nhiều, chỉ 1–2 chiếc là đủ tạo điểm nhấn cho cả căn nhà.

Phù hợp nhà chung cư, nhà phố, hoặc treo ở cửa ra vào.

5. Ghế sofa ba chỗ BMZAR - Đổi một món, cả phòng khách lên hạng - Sale: 41%

Món “lớn” nhất tôi đổi là ghế sofa ba chỗ BMZAR, nhưng vẫn nằm trong phạm vi không sửa nhà. Sofa có thể kéo ra thành giường nằm, chất vải mịn, êm, chân gỗ chắc chắn.

Chỉ cần đổi sofa, không gian phòng khách sáng và gọn hơn hẳn, khách ngồi thoải mái hơn, nhà cũng trông mới mẻ dù bố cục không hề thay đổi.

Đây là món nên đổi nếu sofa cũ đã xuống cấp, hoặc nhà thường xuyên có khách dịp Tết.

