Bước sang chu kỳ mới, 2 cung hoàng đạo từ thất tình thành đại gia, tình lẫn tiền đều đổi vận

Vũ trụ luôn có cách sắp đặt riêng cho mỗi người, khi một cánh cửa khép lại, thường sẽ có một cánh khác mở ra rực rỡ hơn. Bước sang chu kỳ chiêm tinh mới cuối năm 2025, hai cung Hoàng đạo dưới đây sẽ chính thức bước ra khỏi giai đoạn "đen đủi kéo dài". Sao Mộc và sao Kim cùng tạo nên góc tam hợp hiếm hoi, mang đến vận trình lội ngược dòng: từ thất tình hóa thăng hoa, từ túng thiếu hóa dư dả, từ lạc lối hóa tìm lại chính mình.

1. Song Ngư – Thất tình thành cơ hội tái sinh

Ảnh minh hoạ

Song Ngư vốn là người yêu bằng cả trái tim, nên mỗi lần tổn thương, bạn mất rất lâu để đứng dậy. Nhưng năm 2025, khi sao Mộc di chuyển vào khu vực danh vọng, vũ trụ gửi đến bạn một thông điệp rõ ràng: "Đừng bám vào quá khứ, vì tương lai đang gọi tên".

Sau chuỗi tháng ngày mờ mịt trong cảm xúc, Song Ngư bắt đầu tìm lại nguồn năng lượng sáng trong của mình. Bạn thôi lệ thuộc vào cảm xúc người khác, học cách yêu bản thân, và cũng chính lúc đó, người phù hợp nhất lại xuất hiện. Dưới ánh sao Kim – hành tinh chủ tình yêu Song Ngư sẽ gặp một người hiểu bạn, không phải kiểu tình yêu bốc đồng, mà là mối duyên trưởng thành, yên ổn.

Tài chính của Song Ngư cũng khởi sắc ngoạn mục. Cơ hội hợp tác, dự án nghệ thuật hoặc lĩnh vực sáng tạo bắt đầu sinh lời. Những ai làm việc trong môi trường tự do, truyền thông, thiết kế sẽ thấy thu nhập tăng mạnh. Tình yêu ổn định, công việc khởi sắc Song Ngư cuối cùng cũng sống cuộc đời mình xứng đáng có.

2. Sư Tử – Sau đổ vỡ là vương miện tỏa sáng

Ảnh minh hoạ

Không ai mạnh mẽ như Sư Tử, nhưng ngay cả "chúa sơn lâm" đôi khi cũng cần thời gian để chữa lành trái tim. Bước sang giai đoạn sao Kim tiến vào khu vực tài chính và giá trị bản thân, Sư Tử chính thức được "reset" toàn diện cả về tình yêu lẫn sự nghiệp.

Sau một mối tình tan vỡ hoặc giai đoạn bị người khác xem nhẹ, bạn bắt đầu thay đổi cách nhìn về chính mình. Không còn tìm kiếm sự công nhận bên ngoài, Sư Tử tập trung phát triển năng lực cá nhân. Chính điều đó khiến bạn tỏa sáng một cách tự nhiên và đầy uy lực. Những cơ hội thăng chức, hợp đồng lớn, lời mời đầu tư xuất hiện liên tiếp, giúp tài vận của bạn "nổ tung" trong quý IV/2025.

Về tình cảm, Sư Tử độc thân có khả năng gặp "đối thủ xứng tầm", người vừa tôn trọng vừa thử thách bạn. Đó là kiểu tình yêu giúp Sư Tử không còn phải chịu đựng hay gồng mình, mà là được yêu đúng cách, được thấy mình là duy nhất. Các cặp đôi từng trải qua sóng gió nay lại nắm tay nhau bền chặt hơn, vì cả hai đã cùng trưởng thành sau khủng hoảng.

Lời nhắn từ vũ trụ

Cả Song Ngư và Sư Tử đều từng trải qua những tháng ngày mệt mỏi vì tình cảm, vì tiền bạc hay vì chính bản thân. Nhưng khi chu kỳ chiêm tinh mới mở ra, vũ trụ đang "trả lại công bằng" cho những trái tim từng kiên nhẫn.

Từ nay đến cuối năm, hai cung này sẽ nhận ra một chân lý: Khi biết buông bỏ điều không còn phù hợp, mọi thứ tốt đẹp tự khắc tìm đến.

Tình cảm nở hoa, tài vận dồi dào không phải nhờ may rủi, mà nhờ họ đã học được bài học quý giá nhất: yêu đúng, sống đúng và tin vào chính mình.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm