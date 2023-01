4 con giáp không được thảnh thơi, vẫn lao đao ngày giáp Tết

Tuổi Dần

Dù Tết đã đến rất gần nhưng cuộc sống của người tuổi Dần phát triển theo hướng không mấy thuận lợi. Bạn rất dễ bị người khác soi mói, đồng thời, vì quá cứng đầu cứng cổ với quan điểm của bản thân nên bạn dễ lâm vào bế tắc, tự tạo thêm áp lực cho cuộc sống.

Trong gia đình, bản mệnh vốn là người nóng tính nên đôi khi lên giọng với nửa kia, đôi khi lại "giận cá chém thớt", chẳng kiêng nể ai trong lúc tức giận. Chính điều này đang đẩy người ấy ra xa, khiến nguy cơ xuất hiện người thứ 3 là rất cao.

Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người độc thân được rất nhiều người đưa rước. Tuy nhiên, để có thể là người phù hợp cùng chung sống trọn đời hay không thì bạn nên xét các yếu tố khác nữa nhé, đừng chỉ vì được chiều chuộng mà dễ dàng đồng ý.

Thời gian gấp rút như hiện tại việc đòi nợ diễn ra rất khó khăn, mức lương thưởng dù có nhưng không được dư dả như dự tính. Bạn cần chú ý đến việc chi tiêu.

Tuổi Mão

Dù Tết đã đến gần nhưng người tuổi Mão vẫn cần tập trung vào việc học hỏi và cải thiện bản thân. Muốn phát triển, bạn nên nhìn ra nhược điểm trong tính cách của mình và tìm cách sửa đổi.

Khi tình hình tài chính không dư dả, bản mệnh nên có kế hoạch sử dụng tiền bạc cho tuần cuối năm vì có dấu hiệu bạn phải mua sắm khá nhiều. Đừng vì tâm lý "cả năm có mỗi ngày Tết" mà mua sắm thả ga đấy nhé.

Thiếu đi sự thấu hiểu là nguyên nhân làm gia tăng sự khác biệt trong tư duy của con giáp tuổi Mão và một nửa của mình. Các cặp đôi đang yêu rất có thể sẽ nảy sinh những mâu thuẫn, chẳng ai muốn nghe theo ý ai.

Sức khỏe của con giáp tuổi Mão không được tốt do ảnh hưởng của Thiên Cẩu. Sự căng thẳng kéo dài khiến bạn suy giảm hệ miễn dịch, dễ bị ốm bệnh trong thời gian này.

Tuổi Thân

Tuổi Thân phạm sai lầm trong tình cảm khi theo đuổi người yêu cũ một cách mù quáng. Nếu hai người không khắc phục được những bất đồng đã tồn tại từ trước đó thì quay trở lại cũng chỉ khiến đôi bên thêm tổn thương mà thôi.

Gần Tết, có một số chuyện phiền toái xảy ra vào khoảng thời gian này sẽ gây ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bản mệnh. Do đó, bạn nên phân biệt rõ đâu là ưu tiên, đừng vì một vài chuyện vặt vãnh mà ảnh hưởng đến tương lai.

Trên phương diện tài chính, bản mệnh phải chi khá nhiều khoản cho những việc không tên. Đôi khi đó là những khoản mà bạn không thể tránh khỏi. Tốt nhất, bạn nên hạn chế bản thân tiêu pha cho những món đồ không thật sự cần thiết.

Tuổi Dậu

Càng gần những ngày cuối năm âm lịch, người tuổi Dậu lại càng có cảm giác mất động lực. Bạn không hiểu rõ mục tiêu cụ thể của mình là gì. Thay vì cứ để mặc mọi thứ, bạn hãy lên kế hoạch lại cho cuộc sống của mình, xây dựng quyết tâm mới, tạm quên những gì đã qua.

Chính Tài mang tới vận may tiền bạc cho bản mệnh vào giữa tuần, bạn có cơ hội được nhận tiền thưởng Tết, thế nhưng nếu bạn chủ quan có thể bị mất trắng. Do đó, tốt hơn hết là nên chi tiêu tiết kiệm, ưu tiên các giải pháp an toàn.

Những vấn đề cũ liên quan đến mối quan hệ của hai người lại tiếp tục làm con giáp tuổi Dậu thấy buồn. Dù đã gần Tết nhưng bạn lại có cảm giác "bỏ thì thương vương thì tội".

Ngũ Quỷ gây hại sức khỏe khiến bạn lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng. Việc ăn uống tùy hứng vì lo chuẩn bị cho những ngày Tết cũng khiến bạn mệt mỏi hơn.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!