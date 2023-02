4 con giáp có quý nhân nâng đỡ, công việc thuận lợi bất ngờ trong tuần mới

Tuổi Tý

Là con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Tý có thể đón nhận khá nhiều tin vui. Phương diện sự nghiệp cũng như tài lộc sáng sủa do có cát tinh chiếu mệnh.

Nếu muốn phát triển và tiến bộ hơn thì dù làm ở lĩnh vực nào, bạn cũng không nên ngại vất vả nhất thời. Hiện tại, bạn càng nỗ lực bao nhiêu thì mai sau, bạn càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu.

Với người làm công ăn lương, đây là khoảng thời gian bạn cố gắng hết mình để thể hiện năng lực, ngay cả khi mọi người xung quanh vẫn còn xao nhãng. Cấp trên chắc chắn nhìn thấy sự cố gắng của bạn và dành cho bạn phần thưởng xứng đáng.

Phương diện tài lộc của người làm ăn kinh doanh có khởi sắc rõ rệt vào khoảng thời gian cuối tuần. Bản mệnh nắm bắt được xu thế thị trường, biết đâu là việc mình nên làm, đâu là việc mình cần tránh, từ đó khiến tiền đổ về đầy túi, đồng thời không rơi vào cái bẫy của kẻ tiểu nhân.

Tuổi Sửu

Tuy là con giáp phát tài tuần này song không phải lúc nào người tuổi Sửu cũng gặp được may mắn. Đặc biệt, sự nghiệp của bản mệnh có những quãng thăng trầm khá rõ rệt.

Đầu tuần, bạn thường bị gây khó dễ, khiến công việc không tiến triển được như dự kiến. May là đến cuối tuần mọi việc hòa hoãn hơn, bạn hoàn thành được nhiệm vụ của mình. Nếu đạt được thành tích cao thì các khoản thưởng nóng tất nhiên là không thể thiếu.

Người làm nghề tự do có thể nhận được khoản thù lao kha khá hoặc kí kết được các hợp đồng có giá trị. Bạn cũng dần khẳng định được vị thế của mình trên thị trường. Hay may mắn hơn, có người còn nhận được tiền do trúng thưởng, trúng số.

Với người làm kinh tế, bản mệnh vốn có nhân duyên khá tốt, vì thế có khả năng bạn được người quen giới thiệu cho đối tác phù hợp, việc làm ăn bắt đầu có những bước phát triển đầu tiên.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có thể hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong tuần này và nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo. Nhiều người sẽ có cơ hội nhận được các khoản thưởng nóng hoặc tiền hoa hồng rủng rỉnh, chẳng phải lo đến chuyện chi tiêu.

Tuy nhiên, bạn không nên vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, tỏ ra coi thường bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Hãy khiêm tốn và hợp tác tốt với mọi người, bạn sẽ còn gặp được nhiều điều thuận lợi hơn nữa trong tương lai.

Phương diện tài chính của người làm ăn kinh doanh có khởi sắc, chủ yếu vào nửa cuối tuần. Bạn tìm ra hướng đi cho riêng mình, công việc dần vào guồng khiến đồng tiền chảy vào túi cũng ổn định hơn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có cái nhìn tích cực về mọi việc trong tuần này. Bạn không sợ hãi khi đối diện với khó khăn, bởi bạn biết đây chính là lúc mình cần cố gắng hết sức để khẳng định bản lĩnh. Tinh thần ấy sẽ giúp bạn vượt qua mọi chuyện dễ dàng, thậm chí chuyển bại thành thắng.

Phương diện tài lộc khá lạc quan trong thời điểm giữa tuần. Có lẽ đây là lúc bạn thu hoạch được kết quả từ những dự án đầu tư, kinh doanh từ trước đó. Những phán đoán của bạn là cực kì chính xác, vì thế hãy tiếp tục tin tưởng vào các quyết định của bản thân và tiếp tục vươn lên.

Với người làm lãnh đạo, bạn đưa ra được những quyết sách đúng đắn giúp tập thể đạt được bước phát triển mới. Bạn không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn làm giàu cho cả tập thể.

Có điều, bạn làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù rủng rỉnh đến đâu thì dần dần, bạn cũng rơi vào cảnh cháy túi.

* Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!