4 con giáp cần thận trọng trong năm Bính Ngọ 2026 để tránh tiêu tán tài lộc và cách hóa giải vận hạn

Năm Bính Ngọ, dù Bính thuộc hành Hỏa và Ngọ cũng thuộc hành Hỏa (tạo nên sức mạnh rực cháy của "Ngựa Lửa"), nhưng nạp âm của năm 2026 lại là Thiên Hà Thủy (Nước trên trời). Đây là dòng nước mưa tinh khiết từ trên cao đổ xuống, có khả năng làm dịu đi cái nóng gắt của hỏa khí, tượng trưng cho sự thanh cao, trí tuệ và sự đổi mới.

Theo các chuyên gia phong thủy, dưới đây là 4 con giáp cần có những sự cẩn trọng nhất định để bảo vệ tài lộc không bị tiêu tán trong năm Bính Ngọ 2026 này.

1. Con giáp tuổi Ngọ (Trực Thái Tuế - Năm tuổi)

Tử vi học có nói, năm Bính Ngọ 2026 là năm "bản mệnh" của người tuổi Ngọ, tạo nên cục diện Tự Hình (tự làm khổ mình). Do đó, con giáp này cũng cần tiết chế sự nóng nảy và bốc đồng để giảm thiểu rủi ro.

- Lý do cần thận trọng: Tâm lý con giáp này dễ trở nên nhạy cảm, hay lo âu dẫn đến những quyết định sai lầm. Công việc dễ rơi vào bế tắc do tính cách bốc đồng đặc trưng của loài Ngựa bị đẩy lên quá cao. Sức khỏe cần chú ý các bệnh về tim mạch hoặc hệ thần kinh.

- Cách hóa giải:

+ Học cách kiểm soát cảm xúc, tránh đối đầu trực diện.

+ Nên làm nhiều việc thiện, đi chùa cầu an vào đầu năm.

+ Sử dụng vật phẩm phong thủy có hình Dần hoặc Tuất (Tam hợp với Ngọ) để giảm bớt áp lực.

2. Con giáp tuổi Tý (Xung Thái Tuế - Đối diện trực tiếp)

Tý thuộc Thủy, Ngọ thuộc Hỏa. Đây là cặp con giáp Xung chiếu mạnh nhất trong 12 địa chi nên con giáp tuổi Tý cũng nên chú ý.

- Lý do cần thận trọng: "Xung" nghĩa là sự va chạm, biến động. Trong năm này, người tuổi Tý dễ gặp biến cố về tài chính (mất tiền, đầu tư thua lỗ) và tình cảm (mâu thuẫn gia đình, chia tay). Mọi việc định làm thường gặp cản trở giữa chừng.

- Cách hóa giải:

+ Con giáp tuổi Tý có thể thực hiện phương châm "Tĩnh cầu may": Hạn chế thay đổi công việc hoặc đầu tư lớn vào năm này.

+ Cẩn trọng khi tham gia giao thông và các hoạt động dưới nước.

+ Mang theo linh vật hình Sửu (Lục hợp với Tý) để tăng thêm quý nhân phù trợ.

3. Con giáp tuổi Sửu (Hại Thái Tuế - Tiểu nhân quấy phá)

Sửu và Ngọ nằm trong mối quan hệ Tương hại, chủ về sự tổn thương và bội tín, nên con giáp tuổi Sửu cũng nên có những sự thận trọng nhất định.

- Lý do cần thận trọng: Dễ bị bạn bè hoặc đồng nghiệp phản bội, nói xấu sau lưng. Các kế hoạch dù đã chuẩn bị kỹ vẫn có thể bị phá hỏng bởi những yếu tố bên ngoài. Chú ý các vấn đề liên quan đến tiêu hóa và tỳ vị.

- Cách hóa giải:

+ Giữ kín các bí mật kinh doanh và kế hoạch cá nhân, không nên quá tin người.

+ Trong giao tiếp, hãy "uốn lưỡi bảy lần", tránh thị phi lời ăn tiếng nói.

+ Nên đeo trang sức bằng đá thạch anh tím để thanh lọc năng lượng xấu.

4. Con giáp tuổi Mão (Phá Thái Tuế & Hạn Tam Tai)

Năm 2026 là năm thứ hai của hạn Tam Tai đối với tuổi Mão, lại thêm cục diện Phá Thái Tuế nên con giáp này cũng nên có những sự đề phòng.

- Lý do cần thận trọng: "Phá" chủ về sự rạn nứt, đổ vỡ. Người tuổi Mão cần đề phòng các mối quan hệ làm ăn bị tan vỡ, máy móc hư hỏng hoặc nhà cửa cần sửa sang tốn kém. Đây là năm cần giữ chặt túi tiền vì chi phí phát sinh thường ngoài tầm kiểm soát.

- Cách hóa giải:

+ Thận trọng trong việc ký kết hợp đồng, giấy tờ pháp lý (nên nhờ người có chuyên môn kiểm tra hộ).

+ Tăng cường làm việc công đức, phóng sinh để giảm bớt nghiệp lực từ hạn Tam Tai.

+ Nên sử dụng vật phẩm có hình Hợi hoặc Mùi để mượn lực Tam hợp giúp vượt qua khó khăn.

* Lời khuyên chung cho những con giáp nói trên trong năm Bính Ngọ 2026

Dù gặp hạn Thái Tuế, nhưng tử vi cũng chỉ là một phần dự báo mà thôi, còn đa số vẫn phải phụ thuộc vào nỗ lực của chính bạn. Để chuyển hung thành cát, bạn nên áp dụng nguyên tắc:

- Lấy thiện làm gốc: Hành thiện tích đức là cách hóa giải vận hạn bền vững nhất.

- Lấy tĩnh chế động: Khi thấy vận trình chưa thuận, hãy lùi lại một bước để học hỏi và rèn luyện bản thân thay vì cố đấm ăn xôi.

- Khám sức khỏe định kỳ và chăm sóc bản thân thật tốt: Đặc biệt là vào thời điểm giao mùa hoặc tháng xung của bản mệnh để tránh đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.