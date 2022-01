4 cô gái bị đánh đập ở Thủ Đức: "Họ truy sát rất dã man!"

Ngày 4-11, Ngày 4-1, Công an TP Thủ Đức đang tiếp tục lấy lời khai Huỳnh Ngọc Ánh Tuyết (27 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Xuân Mai (19 tuổi, quê Cà Mau), Nguyễn Thị Khánh Linh (23 tuổi), Tống Hoàng Hải (25 tuổi, cùng ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Hiện công an vẫn đang lấy lời khai thêm nhiều người và chờ kết quả giám định thương tích bị hại để xử lý các đối tượng nghiêm trước pháp luật.

Theo chị N.N.A. (26 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), nhóm của chị đều làm nghề dịch vụ kinh doanh bất động sản ở TP HCM. Tối 31-12, chị N.N.A. cùng chị H.T.L. (26 tuổi, quê Tây Ninh), N.V.A. (23 tuổi) và 2 người bạn tên T. và Th. đi ăn uống tại quán 2 Đô trên đường số 4, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức.



Khi vào quán, nhóm bạn chị A. ngồi gần với bàn có khoảng 20 nam, nữ đang tổ chức sinh nhật. Ngồi ăn uống được một lúc, 3 thanh niên bàn bên cạnh sang mời bia nhóm chị A. Lần đầu, nhóm chị A. vui vẻ cụng ly với 3 thanh niên.





Chị L. mong mỏi cơ quan điều tra sớm xử lý nghiêm các đối tượng côn đồ

Sau đó, nhóm thanh niên này tiếp tục đến mời nhóm chị A. uống bia. Tuy nhiên, thấy nhóm thanh niên liên tục đến bàn mời bia và xin số điện thoại nên nhóm chị A. từ chối. Khi nghe nhóm chị A. nói không biết uống bia thì nhóm thanh niên tỏ vẻ bực tức, 1 thanh niên trong nhóm còn hất nguyên ly bia vào nhóm bạn chị A.

Bất ngờ sau đó, 1 số nam, nữ xông đến tấn công nhóm bạn chị A. Theo chị L., ít nhất 2 cô gái đã dùng chai bia và ly thủy tinh đánh liên tục vào đầu chị L. Chị L. chỉ biết dùng tay ôm đầu đang chảy máu rồi chạy vào nhà vệ sinh quán 2 Đô để trốn.

Nhóm cô gái bị nhóm nam, nữ truy sát dã man tại quán nhậu ở TP Thủ Đức - ảnh cắt từ clip

Đáng nói, khi chị L. vào nhà vệ sinh thì tiếp tục bị nhóm đối tượng tìm đến đánh đập. Chị L. hoảng sợ bỏ chạy ra đường thì bị một số nam, nữ cầm chai bia chạy theo để truy sát đến cùng. Trong nhóm người đánh chị L. có 1 người phụ nữ mang thai cũng tham gia.

Vụ việc khiến nhiều khách đang ngồi ăn uống tại quán 2 Đô tháo chạy tán loạn. Chỉ đến khi được mọi người can ngăn, nhóm người này mới tha cho chị L. Riêng chị L. bị đánh thương tích được nhóm bạn chở đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu trong tình trạng khâu nhiều mũi ở đầu, đứt gân tay...

Theo chị A., sau khi bị truy sát, nhóm của chị sợ hãi nên chưa kịp trình báo công an. Sau đó, nhóm chị A. đã chủ động xuống quán 2 Đô xin trích xuất hình ảnh từ camera để cung cấp cho công an. Tiếp nhận thông tin từ nhóm chị A., Công an phường Hiệp Bình Chánh đã mời một số đối tượng lên trụ sở lấy lời khai rồi chuyển toàn bộ hồ sơ điều tra bước đầu cho Đội cảnh sát hình sự, Công an TP Thủ Đức điều tra theo thẩm quyền.



"Nhóm tôi không hề có mâu thuẫn hay có vấn đề gì với nhóm nam, nữ tại quán nhậu. Chỉ vì chúng tôi từ chối uống bia và không cho số điện thoại mà họ lại ra tay tàn ác như vậy. Tôi mong cơ quan công an sớm làm sáng tỏ vụ việc và xử lý nghiêm hành vi côn đồ của nhóm đối tượng. Riêng chúng tôi sẽ làm đơn yêu cầu khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với các đối tượng đã tham gia đánh L. thương tích"- chị A. nói.