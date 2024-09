Tối 15/9, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc liên tiếp tung sao kê ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do lũ lụt trong 2 ngày 11/9 và 12/9. Giống như 3 đợt công bố trước đó, hàng loạt cái tên quen thuộc với cư dân mạng đã bị “check var”. Kết quả là có người phải khóa trang cá nhân, có người đăng story thanh minh nhưng không mấy thuyết phục.

Louis Phạm tiếp tục bị gọi tên với bill chuyển tiền thứ 3

Có thể nói Louis Phạm (tên thật là Phạm Như Phương, sinh năm 2003) là một trong những nhân vật được chú ý nhất “đại hội” sao kê. Trong đợt “check var” thứ 4 này, cư dân mạng tiếp tục gọi tên Louis Phạm với nghi vấn “làm màu”.

Trong thông tin được chính chủ đăng tải, vào ngày 12/9, Louis Phạm đăng story ảnh màn hình chuyển tiền thành công đến tài khoản Vietcombank của MTTQ và đây là bill thứ 3 được cô nàng công khai. Dãy số được Louis Phạm che đi bởi 9 icon bông hoa khiến nhiều người cho rằng con số được ủng hộ có thể lên đến hàng trăm triệu.

Kèm theo đó, Phạm Như Phương chú thích rất dài, che một phần nội dung chuyển khoản: “Mình không biết làm cách nào để gửi thẳng tới nhưng mình đọc những dòng tin nhắn này mình buồn lắm. Bây giờ mình phải làm sao?... Không biết mọi người có làm sao không nữa, bất lực lắm luôn ấy”.

Tuy nhiên mới đây, khi sao kê ngày 12/9 được công bố, dân tình đã “check var” ra một giao dịch có thông tin khớp với nội dung và thời gian chuyển khoản của Louis Phạm: “Phạm Như Phương con mong MTTQ sẽ hỗ trợ được hết tất cả các tỉnh thành đang gặp những hoàn cảnh vô cùng khó khăn ạ”. Số tiền được ủng hộ là 1 triệu đồng.

Louis Phạm tiếp tục bị "check var"

Trước đó, Louis Phạm đã bị gọi tên trong đợt công bố sao kê đầu tiên (ngày 12/9 - tài khoản Vietcombank) và đợt thứ 2 (ngày 13/9 - tài khoản Vietinbank).

Lần đầu tiên, một giao dịch có thông tin khớp với nội dung chuyển khoản của Louis Phạm, ủng hộ 500.000 đồng. Lần thứ 2, giao dịch đến từ tài khoản tên Phạm Như Phương ủng hộ 10.000 đồng, tiếp tục trùng khớp nội dung mà cô từng đăng tải trước đó.

Hiện tại, Phạm Như Phương vẫn đang giữ im lặng trước những ồn ào này.

Yến Tattoo thừa nhận fake ảnh chuyển khoản

Màn “check var” hot girl Yến Tattoo (Lê Yến) cũng đang khiến netizen xôn xao sau phần 4 “đại hội” sao kê.

Theo đó Yến Tattoo từng khoe bill ủng hộ vào ngày 11/9 với nội dung: “Yến Tattoo xin chia sẻ với đồng bào vùng lũ”. Cô dùng icon che đi nhưng nhìn dãy chữ số lấp ló, nhiều người cho rằng con số phải đến hàng trăm triệu đồng. Tuy nhiên đến tối 15/9, cô được phát hiện ra có 1 giao dịch 500.000 đồng, không giống như con số từng được chia sẻ trước đó. Vì vậy nhiều người cho rằng cô nàng đã “phù phép” lên hàng trăm triệu, để lại nhiều bình luận chê cười “phông bạt”.

Yến Tattoo từng khoe bill chuyển khoản

Sáng 16/9, Yến Tattoo đã chính thức lên tiếng về sự việc.

Cô cho biết mình đang gặp khó khăn kinh tế nhưng vẫn lấy phần lớn số tiền đang có để ủng hộ, tổng cộng 2 lần ủng hộ trong ngày 11/9 là 5,5 triệu đồng. Sau đó cô ứng thêm của các bầu show và ủng hộ thêm 20 triệu vào sáng 13/9.

Yến Tattoo thừa nhận mình đã fake bill chuyển khoản nhưng không phải vì “phông bạt” mà để “người cho Yến ứng tiền biết được là mình có ủng hộ và nếu có xin ứng thêm các bên khác thì cũng sẽ có cơ sở để họ nhìn vào”. Cô cũng khẳng định con số được fake không phải 500 triệu như nhiều người đang nói.

Yến Tattoo đã chuyển khoản ủng hộ 2 lần vào ngày 11/9

“Những gì Yến sai Yến xin nhận lỗi, mong mọi người hãy hiểu cho tấm lòng của Yến. Cho đến thời điểm hiện tại thì tất tần tận những gì Yến đã tham gia ủng hộ từ ủng hộ MTTQ, chuyển khoản tiền cho các đoàn cứu trợ, gửi mua nhu yếu phẩm bên ngoài, quần áo cũ, thuốc thang,... cũng đã gần 40 triệu. Tuy con số chẳng đáng là gì so với mọi người ở ngoài kia nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của Yến thì đó là tất cả những gì mình có thể làm rồi ạ!!”.

Cùng với đó Yến Tattoo đã hạn chế bình luận, chỉ để bạn bè và người thân bình luận.

Hot girl Hạ Long lên tiếng khi bị tố “ăn chặn” tiền ủng hộ của cháu

Người tiếp theo khiến cư dân mạng quan tâm là N.H - một hot girl đến từ Hạ Long. Trước đó cô đăng story khoe ủng hộ con số tiền triệu và chú thích: “Vừa có sóng, có điện là phải làm liền luôn. Cháu em có 4 tuổi mà sáng còn đập lợn được 500k mang sang cho cô nhờ cô ủng hộ cho các vùng vị bão lụt nè. Mỗi người một việc chung tay giúp đỡ đồng bào mình qua lúc này ạ”.

Hot girl Hạ Long khoe chuyển khoản hộ cháu 500k

Nhưng hiện tại, khi cư dân mạng “check var” thì con số từ giao dịch của N.H là 100k, không giống với con số đã được đăng tải trước đó. Nhiều người cho rằng hành động này không chỉ phông bạt mà còn là “ăn chặn” tiền của cháu gửi.

N.H bị cư dân mạng "check var"

Sau khi bị netizen chỉ trích, N.H đã đăng story tuyên bố: “Mình chuyển đủ, đúng nên mình không có nghĩa vụ phải trình bày với ai về tiền của mình. Nhưng vì nhiều người tò mò nên mình up lên để nói cho xong, sang tuần mình còn up ảnh đi chơi”.

Theo đó N.H cho biết mình đã chuyển khoản 3 lần vào 3 ngày 11, 12 và 14/9 với tổng số tiền là 1,9 triệu đồng. “Bạn nào ghét mình, mình vẫn cảm ơn, bài học cho mình không up những chuyện tiền nong lên mạng để thể hiện sĩ đời. Còn tiền gửi là thật và là tiền của chính mình nha các bạn. Tiện đây mình nói thật là mình hồi trước trẻ trầu làm mất lòng nhiều người nhưng 1-2 năm nay mình an ổn sống vui, mình cũng chẳng cái chửi nhau với ai ấy. Cảm ơn cho bài học về thói up tiền nong lên mạng và xin lỗi những ai dành thời gian quan tâm” - N.H nói thêm.

Tuy nhiên cô không công khai ngày nào chuyển khoản bao nhiêu tiền nên cư dân mạng vẫn hoài nghi về con số 1,5 triệu. Nhiều người cho rằng việc N.H chuyển 1,5 triệu có thể là vào ngày 14/9, sau khi MTTQ sao kê, mang tính khắc phục hậu quả chứ không phải như từ đầu cô nàng từng khoe.

Song đây vẫn chỉ là đồn đoán từ cư dân mạng, chính chủ chưa có chia sẻ nào thêm.

TikToker 840k người theo dõi ủng hộ 100k nhưng hô biến thành tiền triệu?

TikToker này là Đào Lê Nyk (tên thật là Đào Lê Trung) - có 840k người theo dõi và gần 45 triệu lượt theo dõi. Anh chàng từng up story ủng hộ đồng bào bị lũ lụt với dãy số có 6 chữ số 0, tương ứng với hàng triệu đồng.

Tuy nhiên mới đây, cư dân mạng đã tìm ra một giao dịch có nội dung khớp với chia sẻ của Đào Lê Nyk được gửi vào ngày 10/9 nhưng số tiền chỉ vỏn vẹn 100k.

Đào Lê Nyk cũng bị netizen tố "phông bạt"

Ngay sau khi bị “check var”, cư dân mạng đã tìm đến trang cá nhân của Đào Lê Nyk và để lại bình luận chất vấn. Nhưng ngay trong tối 15/9, anh chàng đã nhanh chóng khoá bảo vệ trang cá nhân Facebook để mọi người không thể bình luận thêm. Đến hiện tại, Đào Lê Nyk chưa có bất cứ chia sẻ nào về ồn ào này.

(Tổng hợp)