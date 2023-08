4 cách xử trí nhanh gọn khi chồng "có hành vi gian dối" nhưng cứ chối đây đẩy

Khi ngầm cảm nhận được những biểu hiện "không còn chung thủy" của chồng, nhiều người sẽ không giữ được bình tĩnh mà có những hành động bộc phát như gặng hỏi tra tội hoặc thậm chí... là dằn mặt "ai đó" trên mạng xã hội. Tuy nhiên, cách giải quyết này có phần kém thông minh và gần như chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Anne Bercht - Một người phụ nữ từng bị chồng lừa dối sau cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm, đồng thời là tác giả cuốn sách "My Husband's Affair Became the Best Thing That Ever Happened to Me" (Tạm dịch: Cuộc ngoại tình của chồng là điều tuyệt vời nhất đã xảy đến với tôi), đã chia sẻ kinh nghiệm và mách nước cho phụ nữ trong hoàn cảnh này.

Anne Bercht

1. Những sự thật cần nằm lòng trước khi hành động

Anne chỉ ra 3 sự thật mà phụ nữ cần nhận ra trước khi "đánh rắn động rừng".

Đầu tiên, không có gì gọi là "ngoài ý muốn". Khi dấn thân vào một mối quan hệ ngoài luồng, đàn ông luôn nhận thức được hậu quả của hành vi này. Không phải họ không nghĩ tới một ngày sẽ bị bạn phát hiện.

Thứ hai, "phải phủ nhận hết sức có thể" là suy nghĩ của hầu hết đàn ông ngoại tình. Khi họ đã hạ quyết tâm như vậy, rất khó có cách để bạn thay đổi điều đó.

Thứ ba, chưa ba mặt một lời không có nghĩa là anh ta không cảm nhận được rằng bạn đã ngầm nhận ra "thói hư" của mình.

Từ 3 sự thật trên, đàn ông sẽ trốn quanh hoặc tiếp tục hư đốn sau lưng bạn nếu anh ta vẫn còn tự tin rằng bạn không thể bỏ được anh ta hay không thể chứng minh anh ta thực sự đã ngoại tình.



2. Cần chuẩn bị bằng chứng cụ thể

Vòng to tam quốc hay ẩn ý tinh tế đều không ăn thua với những gã đàn ông lươn lẹo. Bởi thế, để có một nước đi không lao vào lòng đất, phụ nữ nên chuẩn bị những bằng chứng cụ thể.

Vết son trên áo, ảnh chụp những đoạn tin nhắn hư hỏng,... Hãy dùng hết khả năng, thậm chí thuê thám tử nếu cần thiết để thu thập những bằng chứng này. Một cái móng cùn không thể chọc thủng được vỏ quýt, đừng quên điều đó!

3. Bình thản chuẩn bị một buổi trò chuyện tại nhà

Bạn không nên đánh rắn động cỏ bằng thái độ bực tức, gay gắt hay những tin nhắn mang ý rào rước đón sau như "Tối nay anh nhớ về sớm, em có chuyện muốn nói",...

Cứ bình thản và âm thầm chuẩn bị một cuộc trò chuyện không có vẻ gì là căng thẳng, như vậy sẽ khiến đối phương cảm thấy thấy thoải mái và bớt dè chừng hơn.

Nếu hai bạn đã có con, hãy gửi chúng cho ông bà một đêm. Không gian phù hợp cho cuộc đối mặt này là một nơi chỉ có 2 bạn, đủ riêng tư và yên lặng. Nhà hàng, quán cà phê hay những địa điểm công cộng khác không phải lựa chọn thông minh.

Và khi đối phương đã yên vị ngay ngắn trước mặt bạn, đây là lúc bạn dùng những bằng chứng ở mục 2 để anh ta không còn đường chối tội.

4. Xem lại tình cảm của chính mình

Sau tất cả những nỗ lực nhẹ nhàng trò chuyện và bằng chứng mà bạn đã dày công sưu tầm, anh ta vẫn từ chối đối thoại, trốn quanh như bịt mắt bắt dê, có lẽ đã đến lúc bạn nên nghiêm túc nghĩ về việc tiếp tục hay chấm dứt mối quan hệ này.

Đây không phải là một sự làm mình làm mẩy nhằm van nài sự chú ý. Bạn nên nghiêm túc suy nghĩ những điều sau:

1. Bạn có còn yêu anh ta hay không? Sự ghen tuông và cảm giác căm phẫn của phụ nữ khi phát hiện ra chồng ngoại tình đôi khi xuất phát từ cảm giác bị thua thiệt, chứ không phải tình yêu.

Nếu câu trả lời là có, liệu bạn có sẵn sàng làm ngơ sự không chung thủy của anh ta?

Nếu câu trả lời là không, chuyển sang câu hỏi thứ 2 mà bạn cần nghĩ.

2. Liệu bạn đã có đủ tài chính để nuôi con mà không cần đến sự chu cấp của chồng?

3. Bạn có sẵn sàng đối mặt với áp lực từ hai bên gia đình nếu ly hôn?

Chia đôi hành lý sau nhiều năm về chung một nhà không phải là vấn đề có thể đem ra đùa cợt, làm mồi nhử. Vì thế, nếu đã chớm nghĩ đến chuyện ly hôn, bạn cần tự chuẩn bị tinh thần và tài chính thật kỹ lưỡng.

Nỗ lực gợi mở một cuộc trò chuyện để khắc phục những lỗ hỏng trong hôn nhân của bạn đã năm lần bảy lượt bị khước từ, tính tới nước đi này là lựa chọn hoàn toàn đáng được cảm thông. Chuyện tình cảm nói chung và hôn nhân nói riêng luôn cần những cố gắng từ cả hai phía. Một tay người phụ nữ vun vén không thể dựng lên một mái ấm.

Trên đây là những chia sẻ của Anne Bercht về các nước đi khi người bạn đời không thừa nhận những thói hư tật xấu, hoặc chí ít, không nỗ lực để giải tỏa những hoài nghi và bất an trong lòng vợ.

Mỗi người sẽ có những cách riêng để gỡ rối, giải quyết vấn đề của mình. Chắc chắn sẽ có những lúc bạn cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi, mọi chuyện có ra sao cũng chẳng sao.

Dẫu vậy, đây mới là thông điệp mà Anne Bercht muốn gửi gắm qua những chia sẻ của mình: "Phụ nữ xứng đáng được tôn trọng, sống hạnh phúc chứ không chỉ đơn thuần là sống ổn bên cạnh một người đàn ông lúc nào cũng có thể lừa dối chúng ta!".