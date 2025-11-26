4 bí kíp giúp tiệc cưới bên bờ biển của các cặp đôi hoàn hảo từ A - Z

Tổ chức tiệc cưới bên bờ biển luôn mang cảm giác thơ mộng, phóng khoáng và rất "châu Âu", vì vậy ngày càng được nhiều cặp đôi Việt lựa chọn. Tuy nhiên, để một tiệc cưới bãi biển diễn ra trọn vẹn như mơ, có 4 yếu tố quan trọng mà bất kỳ cặp đôi nào cũng cần ghi nhớ, dù bạn tổ chức ở Phú Quốc, Nha Trang hay Đà Nẵng.

Lễ cưới bên bờ biển thơ mộng

4 yếu tố cần lưu tâm để tiệc cưới diễn ra trọn vẹn

Một tiệc cưới bãi biển đẹp không chỉ cần cảnh quan lãng mạn mà còn phải hợp và an toàn: không gian đủ rộng, có phương án dự phòng thời tiết và đảm bảo sự thoải mái cho tất cả khách mời.

Bữa tiệc muốn trọn vẹn thì ẩm thực và đội ngũ yến tiệc phải thật chuyên nghiệp. Và vì cưới biển luôn gắn với nghỉ dưỡng, cặp đôi nên ưu tiên nơi có phòng nghỉ tiện nghi - villa riêng - vị trí thuận tiện khám phá, để cả hai gia đình vừa dự cưới vừa tận hưởng một kỳ nghỉ đáng nhớ.

Phú Quốc – hòn đảo ngọc của Việt Nam – là điểm đến lý tưởng để hiện thực hóa giấc mơ về một tiệc cưới biển.

Trong đó, Crowne Plaza Phu Quoc Starbay là một trong những điểm đến trọn vẹn về cả không gian - thực đơn - phòng nghỉ - vị trí:

Crowne Plaza Phu Quoc Starbay là một trong những điểm đến trọn vẹn về cả không gian - thực đơn - phòng nghỉ - vị trí

Không gian rộng rãi, tịnh tế, ấm cúng: Tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, bạn có thể lựa chọn Đại sảnh sang trọng có thể đón tiếp lên đến 250 khách, phù hợp cho tiệc cưới truyền thống, hoặc không gian ngoài trời bên bờ biển. Mỗi không gian đều được thiết kế tinh tế, tạo nên bầu không khí lãng mạn và trang trọng, phù hợp với nhiều phong cách tiệc cưới khác nhau.

Không gian tiệc cưới ngoài trời thoáng đãng

Thực đơn đa dạng và dịch vụ chuyên nghiệp: Thực đơn phong phú, kết hợp hài hòa các phong vị ẩm thực, đáp ứng khẩu vị đa dạng của khách mời Việt Nam và quốc tế. Với đội ngũ yến tiệc tận tâm, giàu kinh nghiệm luôn đồng hành cùng bạn từ lúc lên kế hoạch đến khi tiệc cưới được diễn ra trọn vẹn, đảm bảo mọi chi tiết được thực hiện chỉn chu, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho cô dâu chú rể và khách mời.

Thực đơn đa dạng tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay

Phòng nghỉ tiện nghi và những tiện ích vượt trội: Tại Crowne Plaza Phu Quoc Starbay, bạn có thể lựa chọn những căn Villa riêng biệt với hồ bơi riêng, mang đến sự riêng tư và không gian thư thái để tận hưởng từng phút giây bên nhau. Hay trải nghiệm phòng Suite rộng rãi, trực diện biển, nơi khách mời có thể đón bình minh rực rỡ và ngắm hoàng hôn lãng mạn trên đảo Ngọc

Bên cạnh đó, nơi đây còn có các nhà hàng với chương trình ẩm thực đa dạng, món ăn tinh tế, cùng dịch vụ spa thư giãn và các tiện ích giải trí đẳng cấp.

Pool Villa với hồ bơi riêng

Vị trí thuận lợi: Phú Quốc không chỉ nổi tiếng với những bãi biển đẹp mà còn có nhiều điểm tham quan, vui chơi hấp dẫn như VinWonders, Safari, chợ đêm Phú Quốc… Lựa chọn khu nghỉ dưỡng với vị trí thuận tiện, giúp bạn dễ dàng kết hợp tổ chức tiệc cưới và trải nghiệm du lịch cùng gia đình, bạn bè.

Một điểm cộng lớn khi lựa chọn địa điểm là bạn và khách mời có thể tận hưởng ưu đãi và quyền lợi của chương trình IHG One Rewards – chương trình thành viên của tập đoàn IHG Hotels & Resorts.

Khi lưu trú và sử dụng dịch vụ, các cặp đôi và khách mời đều có thể tích lũy điểm thưởng, đổi điểm để đặt phòng trong các lần nghỉ dưỡng tiếp theo.