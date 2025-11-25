Theo bảng xếp hạng "The Readers' Choice Awards" do độc giả bình chọn được công bố vào ngày 7 tháng 10 năm 2025 của tạp chí du lịch danh tiếng - “Condé Nast Traveler” (ấn bản Mỹ), Nhật Bản tiếp tục giữ vững danh hiệu "Quốc gia hấp dẫn nhất thế giới" và duy trì vị trí dẫn đầu trong 3 năm liên tiếp.

Không chỉ vậy, ở hạng mục “Thành phố lớn hấp dẫn nhất thế giới” dành cho các thành phố lớn có dân số từ 500.000 người trở lên, Tokyo đã vinh dự giành vị trí dẫn đầu 2 năm liên tiếp, trong khi Kyoto cũng xuất sắc xếp ở vị trí thứ 2.

Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng của ấn bản Anh, Nhật Bản xuất sắc giành vị trí thứ 3 trong hạng mục Quốc gia hấp dẫn, và Tokyo khẳng định sức hút khi giữ vị trí thứ 2 là Thành phố hấp dẫn nhất.

Cũng theo JNTO, trong hai năm liên tiếp vừa qua, số khách đến Nhật Bản từ Việt Nam được ghi nhận đạt mức cao nhất trong lịch sử, điều này cho thấy mối quan hệ giao lưu du lịch giữa hai nước Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Số khách Việt đến Nhật trong tháng 9 đạt 50.400 lượt người, tháng 10 đạt 53.200 lượt người, lần lượt tăng 9,9% và 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng đầu năm, Nhật Bản đã thu hút 583.000 lượt người, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, số khách Việt đến Nhật trong năm 2025 hứa hẹn sẽ vượt năm 2024 và tiếp tục ghi thêm kỷ lục mới, là năm thứ 3 liên tiếp được ghi nhận đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Sở hữu loạt điểm đến "say lòng người"

Ghé thăm làng nhà cổ mái tranh

Tại “Làng nhà cổ mái tranh Ainokura”, nơi được Unesco công nhận là di sản thế giới, có khoảng 20 ngôi nhà mái dốc lợp tranh đã tồn tại từ hơn 350 năm về trước, nằm san sát giữa thung lũng núi. Những mái nhà tranh dốc đứng cùng khung cảnh yên bình của miền núi tạo nên một nơi lý tưởng để thư giãn và rời xa nhịp sống hối hả thường ngày.

Một trong những trải nghiệm đáng thử nhất khi đến đây là trọ lại qua đêm tại những ngôi nhà cổ mái tranh. Khác với kiểu du lịch thuê trọn căn, ở đây bạn sẽ được hòa mình vào nhịp sống của người dân địa phương, cảm nhận trọn vẹn nét sinh hoạt xưa của Nhật Bản. Bữa ăn được thưởng thức quanh lò sưởi truyền thống, cùng với các món ăn dân dã được chế biến từ rau củ địa phương.

Gần đó cũng có Làng mái tranh Suganuma, một Di sản Thế giới khác. Do đó, Bạn có thể ghé thăm cả hai ngôi làng và cảm nhận sự khác biệt giữa chúng cũng là một trải nghiệm hết sức thú vị.

Check-in cây thông Noel “cô đơn” Hokkaido

“Cây thông Noel” là một điểm đến đặc trưng mà du khách có thể tận hưởng và cảm nhận vẻ đẹp riêng có của làng Biei khu vực Hokkaido. Hàng năm, có rất nhiều du khách ghé đến khu vực này để chiêm ngưỡng cảnh đẹp cũng như lưu lại kỷ niệm bằng những bức hình đẹp đến siêu thực. Năm nay, Nhật Bản đã sắp xếp các tuyến xe buýt chuyên dụng sẽ được vận hành nhằm phục vụ các du khách có mong muốn chụp những tấm hình đặc biệt tại đây.

Tuyến xe buýt sẽ được vận hành từ ngày 1/12/2025 (thứ Hai) đến 28/2/2026 (thứ Bảy), không hoạt động trong giai đoạn từ 31/12/2025 đến 5/1/2026. Xe xuất phát và kết thúc tại Ga JR Biei (Shiki-no-Jouhoukan), di chuyển theo lộ trình: Ga JR Biei – “Cây thông Noel” – Ga JR Biei. Giá vé áp dụng cho mỗi hành khách là 1.000 JPY/người.

Chiêm ngưỡng mùa lá đỏ rực rỡ

Nhật Bản đã bước vào mùa lá đỏ, lá vàng thay áo. Chùa Gakuen-ji ở tỉnh Shimane cũng được bao phủ bởi sắc vàng, cam và đỏ khắp khuôn viên chùa, tạo nên một cảnh sắc thiên nhiên say đắm lòng người. Đây là địa điểm ngắm lá thu nổi tiếng nhất tỉnh, và đẹp tuyệt vời vào cuối thu khi khuôn viên chùa được nhuộm đỏ thắm trải dài đến tận chân trời.

Hay như khung cảnh đoàn tàu đưa du khách đi xuyên qua khu rừng bách vàng rực rỡ Akasawa ở tỉnh Nagono khiến ai cũng phải nao lòng và ngắm nhìn vẻ đẹp dịu dàng của mùa thu nơi đây.

