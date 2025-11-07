Hậu quả mà bão Kalmaegi (tên địa phương là Tino) để lại tại Philippines tiếp tục trở nên nghiêm trọng hơn khi số người thiệt mạng đã tăng lên 188 người, theo báo cáo mới nhất từ Hội đồng Quản lý và Giảm nhẹ Rủi ro Thiên tai Quốc gia (NDRRMC) công bố ngày 7/11.

Trong số đó, tỉnh Cebu chịu thiệt hại nặng nề nhất với 139 ca tử vong, tiếp theo là Negros Occidental (24 người), Negros Oriental (9 người), Agusan del Sur (6 người), Capiz (3 người), Southern Leyte (2 người), và mỗi tỉnh Antique, Bohol, Iloilo, Leyte, Guimaras ghi nhận 1 trường hợp tử vong. Riêng tại Leyte, NDRRMC cho biết mới chỉ xác nhận được một trường hợp tử vong chính thức.

Ảnh: EPA

Báo cáo cũng cho biết 135 người hiện vẫn đang mất tích, trong đó 79 người ở Cebu, 39 người ở Negros Occidental và 17 người ở Negros Oriental. Ngoài ra, 96 người bị thương, chủ yếu tại Cebu (84 người), Negros Occidental (7 người), cùng một số trường hợp tại Surigao del Norte, Leyte và Surigao del Sur. Cơ quan chức năng nhấn mạnh, tất cả các con số thương vong vẫn đang trong quá trình xác minh và có thể tiếp tục thay đổi.

Theo NDRRMC, bão Kalmaegi đã ảnh hưởng đến 635.565 hộ gia đình, tương đương hơn 2,25 triệu người, tại 5.535 đơn vị hành chính cơ sở thuộc 8 vùng trên toàn quốc. Hiện có 88.649 hộ gia đình đang trú ẩn tại 3.050 trung tâm sơ tán, trong khi 23.350 hộ khác được hỗ trợ bên ngoài khu trú ẩn.

Tính đến thời điểm này, 9.321 ngôi nhà được ghi nhận bị hư hại, trong đó 264 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn.

Cơn bão Kalmaegi đã đi qua Philippines, song hậu quả của nó vẫn đang gây ảnh hưởng nặng nề trên khắp các khu vực miền Trung nước này. Nhà chức trách đang tiếp tục các nỗ lực tìm kiếm, cứu hộ và hỗ trợ người dân trong những khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.