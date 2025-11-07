Hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho 3 tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13 Kalmaegi
Thủ tướng quyết định hỗ trợ khẩn cấp 80 tỷ đồng cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 Kalmaegi.
Ngày 7/11, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 2451 của Thủ tướng hỗ trợ khẩn cấp kinh phí cho các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk khắc phục hậu quả do cơn bão số 13 Kalmaegi.
Cụ thể, hỗ trợ 80 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2025 cho 3 địa phương khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra và sớm ổn định đời sống người dân sau mưa lũ. Trong đó: tỉnh Quảng Ngãi 20 tỷ đồng, tỉnh Gia Lai 30 tỷ đồng và tỉnh Đắk Lắk 30 tỷ đồng.
Thủ tướng giao UBND các tỉnh chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí bổ sung nêu trên, bảo đảm đúng quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các văn bản pháp luật khác có liên quan, bảo đảm đúng mục đích sử dụng, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để thất thoát, tiêu cực.
Các địa phương đồng thời báo cáo kết quả sử dụng về Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan để tổng hợp báo cáo Thủ tướng .
Bão số 13 tan, vùng mưa dịch lên Thanh Hoá - Đà Nẵng, 8 tỉnh nguy cơ lũ quét
Sáng sớm nay (7/11), áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ cơn bão số 13 Kalmaegi) tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Hạ Lào.
Lúc 4h, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 106,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp dưới cấp 6 (dưới 39km/giờ).
Dự báo trong 12 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc suy yếu và tan dần. Đây cũng là tin cuối cùng về cơn bão số 13 Kalmaegi.
Mặc dù bão đã suy yếu thành vùng áp thấp nhưng miền Trung vẫn đối mặt với mưa lũ, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Theo nhận định của cơ quan khí tượng, mưa sau bão tại các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk không nhiều và sẽ hết hẳn sau 13h ngày 7/11. Thay vào đó, trong hai ngày 7 và 8/11, vùng mưa vừa, mưa to sẽ dịch lên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng.
Ngày 8 và 9/11, mưa và mưa vừa sẽ xảy ra tại các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội.
Theo đó, từ nay đến sáng 7/11, Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và cao nguyên Trung Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.
Từ 7/11 đến hết ngày 8/11, Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to, lượng mưa 50-150mm, có nơi trên 200mm. Từ đêm 8/11, mưa lớn ở khu vực này xu hướng giảm.
Chiều tối và đêm 7/11, Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 70mm.
Cũng theo cơ quan khí tượng, hiện nay, lũ trên sông Hương (TP Huế) và sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên.
Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc tiếp tục lên và khả năng đạt đỉnh ở dưới mức BĐ3, sau đó xuống dần. Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long tiếp tục lên và dao động ở trên mức BĐ2 từ 0,55-0,65m, sau xuống dần.
Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần, trên sông Hương tại trạm Kim Long ở trên mức BĐ2, sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc ở trên BĐ1.
Nguy cơ ngập lụt tại các cùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, tập trung dân cư tại các tỉnh/thành phố ở thành phố Huế và Quảng Ngãi.