Bãi biển Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 13 Kalmaegi
Bờ biển Hoàng Sa ngổn ngang rác thải, cây đổ sau bão số 13, lực lượng chức năng và người dân khẩn trương dọn dẹp, khôi phục hiện trạng.
Sáng 7-11, tuyến biển đường Hoàng Sa (phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng) tiêu điều sau khi bão số 13 quét qua trong đêm.
Toàn bộ dải bờ biển đường Hoàng Sa dài khoảng 3km từ đoạn giao với đường Vũ Ngọc Nhạ đến công viên biển Đông phủ kín rác thải, cây cối gãy đổ và cát do sóng lớn đánh dạt vào.
Bờ biển đường Hoàng Sa, TP Đà Nẵng ngổn ngang sau bão số 13
Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch TP Đà Nẵng cho biết công tác khắc phục sẽ được thực hiện xong trong ngày 7-11 để sớm trả lại diện mạo sạch đẹp cho tuyến biển Hoàng Sa