31 ngày đầu năm hỗn loạn của Cbiz: Vụ Triệu Lộ Tư - Triệu Vy chỉ là mở màn, "trùm cuối" còn ở phía sau?

Chỉ mới bước sang năm 2025 chưa đầy 31 ngày, showbiz Trung Quốc đã xảy ra không ít chuyện chấn động. "Mở bát" là việc Triệu Lộ Tư tố cáo sếp cũ hành hung, lăng mạ cô đến trầm cảm, đến chuyện Lý Minh Đức bóc phốt cả Cbiz rồi tiếp đó là vụ Triệu Vy cùng chồng cũ Huỳnh Hữu Long bị tố dính líu đến đường dây buôn người sang Thái Lan - Myanmar.

Những ồn ào nói trên còn chưa lắng, Hứa Thánh Mai - chuyên gia truyền thông, phóng viên giải trí hàng đầu xứ Đài - gây xôn xao khi cho biết mặt tối của ngành giải trí Trung Quốc sẽ còn được phơi bày trong năm nay. 11 tháng còn lại dự chứng kiến những tin tức nghiêm trọng khác nổ ra liên quan đến giới nghệ sĩ.

1. Triệu Lộ Tư công khai bệnh tình, tố cáo sếp cũ hành hung

Thời gian qua, Triệu Lộ Tư liên tục lên top tìm kiếm nóng trên MXH với những thông tin liên quan đến tình trạng sức khỏe sa sút nghiêm trọng của cô. Ngoài việc chính thức công khai bản thân mắc bệnh trầm cảm, Triệu Lộ Tư còn tiết lộ việc cô từng bị sếp lớn trong công ty quản lý sỉ nhục, tra tấn tinh thần trong nhà vệ sinh suốt 2 tiếng. Người này thậm chí còn "tác động vật lý" với nữ diễn viên vào năm 2019. Nguyên nhân của vụ bạo hành đến từ việc Triệu Lộ Tư liên tục thử vai thất bại.

Sau khi hành hạ Triệu Lộ Tư, vị sếp lớn xin lỗi qua loa, viện lý do say rượu. Không chỉ vậy, người này còn gọi điện cho bố mẹ Triệu Lộ Tư thao túng tâm lý để họ không làm lớn chuyện. Vụ việc khiến người đẹp gen Z sốc nặng, rơi vào trạng thái u uất. Do thời điểm bị bắt nạt, Triệu Lộ Tư chỉ mới là diễn viên trẻ chập chững vào nghề, không có tiếng nói. Cho nên, cô chỉ đành cắn răng cho qua chuyện.

Triệu Lộ Tư gây dậy sóng dư luận khi xác nhận cô bị trầm cảm đến kiệt quệ thể chất, và từng bị bạo hành

Liên quan đến vụ Triệu Lộ Tư bị đánh đập, lăng mạ đến mắc bệnh tâm lý, hàng loạt "ông lớn" như Lý Huy - founder của công ty giải trí Ngân Hà Khốc Ngu, nữ doanh nhân Ngô Hiểu Trân - người đại diện của Ngân Hà Khốc Ngu, Từ Dĩ Nhược - quản lý cấp cao của công ty giải trí Thời Đại Chúng Tinh và Vu Chính - ông chủ của công ty giải trí Hoan Ngu, đều bị đưa vào diện nghi vấn. Trước làn sóng tấn công của cư dân mạng, những cái tên nói trên đều phủ nhận họ từng có hành vi bắt nạt chốn công sở với Triệu Lộ Tư. Đến nay, người đẹp gen Z vẫn chưa tiết lộ danh tính người từng bạo hành cô.

2. Lý Minh Đức giải nghệ, "bóc phốt" cả showbiz

Đầu năm 2025, Lý Minh Đức trở thành tâm điểm trong dư luận Trung Quốc với những màn bóc phốt cực căng. Do bị chèn ép, bắt nạt hội đồng và cắt vai trong đoàn phim Tam Nhân Hành, nam diễn viên đã "nổi điên", tuyên chiến với cả showbiz từ ngày 5/1.

Không chỉ tố cáo bạn diễn của mình là Mã Thiên Vũ lạm quyền, mắc bệnh ngôi sao và ekip Tam Nhân Hành thiếu chuyên nghiệp, nam diễn viên còn khui chuyện đời tư của hàng loạt sao hạng A như Mạnh Tử Nghĩa, Lý Quân Nhuệ, Đinh Vũ Hề, Ngu Thư Hân, nhóm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn... Lý Minh Đức còn hăng đến mức "mở họp báo" ngay tại sân bay.

Vụ đấu tố, bóc phốt lẫn nhau giữa Lý Minh Đức, Mã Thiên Vũ (trái) và ekip Tam Nhân Hành gây ầm ĩ Cbiz những ngày đầu năm 2025. Sự việc còn kéo theo nhiều ngôi sao khác vạ lây, "nằm không cũng dính đạn"

Drama "đơn phương độc mã" đối đầu với cả Cbiz biến Lý Minh Đức trở thành là cái tên hot nhất tại Trung Quốc. Vì sức nóng của vụ việc, nam diễn viên từ diễn viên kém tên tuổi, vươn lên hàng "đỉnh lưu" MXH. Đến tối 7/1, Lý Minh Đức đã bị nền tảng Douyin cấm livestream vĩnh viễn. Nguyên nhân được phía Douyin thông báo là ngôi sao Cá Mực Hầm Mật đã cố ý thổi phồng mâu thuẫn để thu hút sự chú ý, gây náo loạn không gian mạng. Sau nhiều ngày quậy banh Cbiz, đến sáng 9/1, Lý Minh Đức thông báo "đầu hàng" vì không đấu lại thế lực tư bản và rời khỏi ngành giải trí.

Lý Minh Đức tuyên bố giải nghệ sau khi quậy tung cả showbiz Hoa ngữ

3. "Đỉnh lưu" Lộc Hàm bị phong sát

Vụ việc tất cả tài khoản MXH của Lộc Hàm bị cấm theo dõi từ ngày 6/1 gây chấn động dư luận Trung Quốc. Các trang cá nhân của Lộc Hàm trên Douyin, Weibo, Red Note, Wechat... đều hiển thị "Tài khoản này bị cấm theo dõi do vi phạm pháp luật, quy định hoặc điều lệ trên nền tảng". Việc khóa hoặc hạn chế tài khoản MXH của nghệ sĩ là 1 trong những động thái xử lý đầu tiên của cơ chức năng xứ tỷ dân đối với người nổi tiếng dính bê bối vi phạm pháp luật, có hành vi không chuẩn mực về đạo đức.

Studio của Lộc Hàm cũng xác nhận nam diễn viên hạng A nhận án phạt vì đã có loạt hành động không phù hợp như uống rượu, chửi tục gây ảnh hưởng xấu đến xã hội trên sóng livestream vào cuối tháng 11/2024.

Lộc Hàm bị khóa theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội vì hành vi phản cảm trong lúc phát sóng trực tiếp

4. Triệu Vy và chồng cũ bị cáo buộc dính líu đến đường dây buôn người xuyên biên giới

Giữa tháng 1, dư luận Trung Quốc rúng động với vụ việc nam diễn viên Vương Tinh, người mẫu Dương Trạch Kỳ và nhiều nghệ sĩ kém tên tuổi khác bị lừa bán xuyên biên giới sau khi nhận lời ra nước ngoài đóng phim.

Sau đó, trên MXH Weibo xuất hiện 1 bài đăng tố cáo doanh nhân Huỳnh Hữu Long và em họ Xa Khải Luân có dính líu đến đường dây lừa đảo, buôn người sang Myanmar mà Vương Tinh lẫn Dương Trạch Kỳ là nạn nhân. Trong đó, Xa Khải Luân đã bị bắt vào năm 2022, với tội danh cầm đầu đường dây buôn bán người, nội tạng và lừa đảo viễn thông 330.000 người. Còn Huỳnh Hữu Long đã trốn ra nước ngoài.

Xa Khải Luân đã bị bắt vào năm 2022 tại Thái Lan, Triệu Vy - Huỳnh Hữu Long cũng bị réo tên trong vụ án

Theo người tố cáo, Triệu Vy đã tháo chạy ngay sau khi nhà chồng gặp rắc rối với pháp luật để tránh bị liên lụy. Thông tin này khiến nàng Én nhỏ vướng nghi vấn từng bao che, tiếp tay cho hành vi buôn bán người xuyên biên giới vô nhân đạo của chồng cũ và Xa Khải Luân.

Trước nghi vấn bao che, cùng chồng đầu tư phi pháp ở nước ngoài, Triệu Vy không phản hồi. Tuy nhiên, sao nữ Hoàn Châu Cách Cách liên tục có những động thái cho thấy bản thân vẫn ổn giữa cáo buộc, như nhờ bạn bè đăng tải hình ảnh đời thường của mình lên MXH. Hôm 22/1, Triệu Vy có động thái công khai hồ sơ mật vụ ly hôn, tiết lộ chính xác thời gian chia tay Huỳnh Hữu Long vào ngày 23/7/2021. Mục đích của cô là xóa sổ mối liên hệ của với hoạt động kinh doanh của chồng cũ.

5. Ai là "trùm cuối" scandal của Cbiz?

Như đã nói ở trên, showbiz Trung Quốc mới bước qua năm mới được 1 tháng nhưng đã vô cùng hỗn loạn với nhiều nghệ sĩ dính ồn ào, xảy ra biến cố lớn. Theo tờ QQ, viễn cảnh scandal phủ đen Cbiz trong năm 2025 được dự đoán hoàn toàn có thể xảy ra. Nguyên nhân là ngoài những lùm xùm kể trên, còn có 1 số vụ án nghiêm trọng liên quan đến nghệ sĩ được cho là đang trong thời gian điều tra, chưa được cơ quan chức năng công bố.

Đầu tiên phải kể đến vụ Trương Tụng Văn, Lưu Học Nghĩa và 1 ngôi sao hạng A chưa rõ danh tính bị Cục thuế quốc gia Trung Quốc "sờ gáy". Theo tờ Sohu, 3 nghệ sĩ này đã bị cơ quan thuế tra soát thu nhập. Sau khi tiến hành điều tra, cục thuế đã phát hiện Trương Tụng Văn, Lưu Học Nghĩa và ngôi sao thứ 3 có hành vi gian dối trong việc kê thu nhập để trốn thuế.

Trong đó, Trương Tụng Văn bị cục thuế mời lên làm việc vì kê thu nhập báo cáo thuế chênh lệch nghiêm trọng so với khoản thực lãnh, dẫn đến việc gây thất thoát 1 số tiền thuế rất lớn. Theo tờ Sohu, Trương Tụng Vân có mức thù lao 20 triệu NDT (70 tỷ đồng)/phim, chưa tính cát-xê quảng cáo và hoạt động thương mại. Về trường hợp của Lưu Học Nghĩa và nghệ sĩ còn lại, tờ Sohu vẫn có thông tin về mức độ vi phạm của họ. Gian lận thuế quan là hành vi phạm pháp nghiêm trọng ở Trung Quốc, nghệ sĩ dính scandal đều sẽ bị phong sát vĩnh viễn.

Đáng chú ý, ngoài hành vi trốn thuế, Trương Tụng Văn còn bị tố cáo bạo hành bạn gái cũ là nữ diễn viên Khương Trần, lợi dụng việc dạy học diễn xuất để dụ dỗ học viên nữ lên giường rồi quay lén clip nóng. Thời gian qua, đã có rất nhiều nạn nhân nữ tố cáo hành vi "yêu râu xanh", xâm hại tình dục của tài tử Cuồng Phong. Nam diễn viên bị ví như "Ngô Diệc Phàm phiên bản 2.0". Với loạt phốt chấn động về tình dục này, nhiều khả năng Trương Tụng Văn sẽ bị điều tra kín.

Nữ diễn viên Khương Trần và nhiều phụ nữ khác chỉ đích danh Trương Tụng Văn xâm hại tình dục, quay lén clip nóng của họ

Tiếp đến, sự kiện Lộc Hàm đột ngột bị "phong sát" cũng gây ra nhiều đồn đoán. Hành vi phản cảm của nam ca sĩ trên sóng livestream đã diễn ra khá lâu, nhưng không biết vì sao đầu năm 2025 lại bị mang ra xử lý. Do đó, khán giả nghi vấn vụ Lộc Hàm bị hạn chế trên MXH không hề đơn giản.

Không ít người cho rằng, việc cựu thành viên EXO bị phong sát trên MXH chỉ là bước xử lý ban đầu của cơ quan chức năng, tạm thời che mắt dư luận để điều tra hành vi nghiêm trọng hơn phía sau của nam diễn viên. Thời gian qua, 1 số blogger cho biết Lộc Hàm bị điều tra khẩn vì nghi vấn sử dụng chất cấm hay có liên quan đến 1 vụ án đầu tư vào app lừa đảo, khiêu dâm. Trước những đồn đoán tiêu cực trên, phía Lộc Hàm đến nay vẫn giữ im lặng. Theo tờ Sohu, các show truyền hình và đối tác thương mại khác hiện đã dừng hợp tác, "đóng băng" lịch trình với Lộc Hàm.

Vụ Lộc Hàm đột ngột bị "phong sát" được cho là không hề đơn giản

Ngoài ra, chuyên gia truyền thông, phóng viên giải trí hàng đầu xứ Đài Hứa Thánh Mai cũng gây dậy sóng khi tiết lộ sắp tới có thể 1 tin tức nghiêm trọng, gây chao đảo dư luận về Huỳnh Hữu Long - chồng cũ Triệu Vy - sẽ nổ ra. Đây cũng là lý do khiến Triệu Vy quyết định công bố chuyện ly hôn Huỳnh Hữu Long sau nhiều năm giấu kín để chừa đường lui cho mình.

Chuyên gia truyền thông trong giới giải trí Cbiz cho biết 1 tin tức chấn động liên quan đến chồng cũ Triệu Vy và nàng "Én nhỏ" có thể sẽ được công bố trong thời gian tới

Do đó, từ giờ cho đến cuối năm, showbiz Hoa ngữ chắc chắn sẽ còn xảy ra nhiều biến động với nhiều cái tên dính scandal. Họ nhẹ thì đánh mất danh tiếng, còn nặng hơn sẽ bị đuổi khỏi ngành vĩnh viễn hoặc vướng vòng lao lý.

