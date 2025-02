300.000 người náo loạn vì Lisa (BLACKPINK) tự tay chăm sóc bạn trai CEO, nhưng chiếc áo lạ mới thổi bùng tranh cãi

Chiều 17/2, cộng đồng mạng châu Á “loạn cào cào” trước hình ảnh Lisa (BLACKPINK) và bạn trai - CEO Frédéric Arnault - tụ tập ăn uống vui vẻ cùng dàn sao The White Lotus sau buổi tuyên truyền phim đầy thành công tại Thái Lan mới đây. Trước ống kính do khán giả chụp lại được, em út BLACKPINK gây chú ý với hành động ân cần lấy đồ ăn cho bạn trai nhà tỷ phú. Chỉ sau thời gian ngắn, hình ảnh hẹn hò của Lisa và quý tử nhà tỷ phú trong bữa tiệc cùng ekip phim The White Lotus đã thu hút khoảng 300 ngàn lượt xem chỉ tính riêng trên mạng xã hội X.

Đặc biệt, không ít khán giả bất ngờ đổ dồn sự chú ý vào trang phục của Lisa và bạn diễn Patrick Schwarzenegger ngồi ngay bên cạnh ở hình ảnh nói trên vì trông khá giống đồ đôi. Về điều này, fan nhanh chóng giải thích rằng việc các diễn viên diện trang phục đồng màu vốn khá phổ biến và không thể hiện được điều gì.

Lisa và bạn trai nhà tỷ phú liên tục chiếm sóng mạng xã hội trong thời gian vừa qua

Được biết, CEO Frédéric Arnault đã lặn lội đường xa tới xứ sở chùa vàng để ủng hộ tinh thần cho Lisa tại sự kiện công chiếu phim The White Lotus vào đúng ngày Valentine 14/2 mới đây. Tại địa điểm tổ chức sự kiện ra mắt phim, Frédéric Arnault đã gây sốt khi cùng các nhân viên tháp tùng Lisa, chứng minh tình cảm chân thành dành cho bạn gái ca sĩ. Quý tử nhà tỷ phú giàu nhất nhì thế giới không xuất hiện trên thảm đỏ cùng Lisa, và theo Koreaboo nhận định, động thái này của CEO 9X xuất phát từ việc anh không muốn chiếm spotlight bạn gái trong sự kiện chính.

Dù vô cùng bận rộn nhưng Frédéric Arnault vẫn vội lên đường sang Thái để kịp xuất hiện ủng hộ Lisa trong sự kiện công chiếu phim The White Lotus đúng vào ngày Valentine

CEO Frédéric cùng các staff hộ tống, liên tục theo sát Lisa ở hậu trường buổi tuyên truyền phim tại Thái Lan mới đây

Lisa - Frédéric lần đầu dính nghi vấn tình ái hồi tháng 7/2023 sau khi lọt vào ống kính của “team qua đường” ở 1 nhà hàng tại Pháp. Trong video, nữ idol sinh năm 1997 có hành động tựa đầu vào vai Frédéric Arnault 1 cách vô cùng tình tứ.

Kể từ đó tới nay, Lisa và quý tử nhà tỷ phú liên tục được bắt gặp xuất hiện bên nhau trong các buổi hẹn hò ở nhiều địa điểm trên khắp thế giới. Thậm chí, cặp đôi còn nhiều lần gặp gỡ bố mẹ 2 bên gia đình, khiến tin đồn họ sắp sửa tổ chức hôn lễ vào 1 ngày không xa liên tục rộ lên trên mạng xã hội.

Lisa đi nghỉ dưỡng cùng gia đình Frédéric Arnault hồi tháng 8 năm ngoái, khiến tin đồn nữ ca sĩ sắp làm dâu nhà hào môn lan rộng

Trước đó, nàng rapper "Hắc Hường" đã đưa thái tử đế chế xa xỉ về ra mắt gia đình hồi tháng 9/2023.

