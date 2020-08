3 tiểu thương và cán bộ BQL chợ mắc COVID ở Đà Nẵng tiếp xúc nhiều người

Cụ thể, BN số 1011, (nữ, sinh năm 1982, trú K110 Phan Thanh, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). BN là tiểu thương buôn bán mắm dưa tại chợ Tân Lập trên đường Phạm Văn Nghị, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). BN sống cùng gia đình tại K110 Phan Thanh).

Kết quả điều tra dich tễ cho thấy, ừ ngày 6/8 đến 20/8, hang ngày từ khoảng từ 7 h đến 13h BN đến bán mắm dưa tại lô 97 thuộc chợ Tân Lập. Tại đây, BN tiếp xúc với ông N.Đ.Đ, cư trú tại K183 Tô Hiệu, quận Liên Chiểu, là nhân viên giữ xe, chị L (tiểu thương bán xoa xoa) và chị C (tiểu thương bán gia vị) và khoảng từ 10 - 20 người khách. Sau khi bán hàng xong, BN tiếp xúc với T. T. T. T là người dọn hàng.

Khoảng từ 16 h đến 17 h hằng ngày, BN đến bán mắm dưa tại chợ Cồn (tại lô 102 và 103, là 2 lô của chị gái T. T. M. H, cũng là tiểu thương tại chợ Cồn. Tại đây, BN gửi xe ở đường Hùng Vương (tiếp xúc với người giữ xe nhưng không biết tên), tiếp xúc với chị gái (cư trú tại đường Hòa Minh 11, tổ 71, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), mẹ D.T.H (cư trú tại đường Hoà Minh 10, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu), mua đậu khuôn của chị T. T. N. L (cư trú tại H11 Hoàng Hoa Thám, quận Thanh Khê) tại lô 132/7 của chợ Cồn.

Tại chợ Tân Lập và chợ Cồn, BN tiếp xúc với người đo thân nhiệt hằng ngày. Ngoài ra, từ ngày 12/8 đến 15/8, tại chợ Tân Lập, BN đến mua cá ở quầy đối diện quầy chị Y (không nhớ rõ tên người bán).

Ngày 16/8, 17/8, 18/8 BN đến nhà bà T để trả tiền rau và đến mua bột bánh canh tại quầy chị A ở chợ Tân Lập (không nhớ rõ lô). Ngày 17/8, 18/8 và 19/8, khoảng từ 7h đến 13h, BN đến bán tại chợ Tân Lập sau đó trở về nhà và khoảng từ 16h đến 17h, BN đến bán tại chợ Cồn như bình thường. Ngoài ra, vào ngày 18/8 hoặc 19/8, BN đến mua gà của 1 người bán hàng rong trong chợ Cồn

Ngày 20/8, khoảng từ 7h đến 13h, BN đến bán tại chợ Tân Lập, tại đây, BN tiếp xúc với chị N.T.X (cư trú tại K63 Phạm Văn Nghị, quận Thanh Khê). Sau đó, BN đến trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê), tại đây, BN tiếp xúc với chị Đ.T.N.M (cư trú tại K11 Đỗ Quang, quận Thanh Khê) và được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1). Đến khoảng 15 h cùng ngày, BN trở về nhà.

Khoảng từ 16 h đến 17 h, BN đến bán tại chợ Cồn như bình thường, tại đây, BN mua rau của chị A và mua đậu khuôn của chị T. T. N.L. Ngày 21/8, BN mua giấy ướt tại quầy của chị N.T. T. Đ (cư trú tại tổ 46, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê). Cùng ngày, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 nghi ngờ với virus SARS-CoV-2. Đến tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm y tế Hòa Vang.

Danh sách các tiểu thương xung quanh lô bán hàng của BN tại chợ Cồn: P.T.K.C, cư trú tại H34 Hoàng Diệu, quận Hải Châu; V.T.N.H, cư trú tại đường Mai Lão Bạng, quận Hải Châu N.T.H.N, cư trú tại đường Trần Can, quận Thanh Khê; N.T.K.A, cư trú tại đường Bế Văn Đàn, quận Thanh Khê; L.T.B, cư trú tại đường Bàu Năng 12, quận Liên Chiểu; N.T.N, cư trú tại K518 Trường Chinh, quận Cẩm Lệ; B.T.M, cư trú tại đường Lê Ngô Cát, quận Thanh Khê; T.N.Đ, cư trú tại K123 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê; L.T.Q, cư trú tại đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê; Q.T.H, cư trú tại tổ 125 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu; B.T.B, cư trú tại K245 Lê Duẩn, quận Thanh Khê; N.T.L.H, cư trú tại K385 Nguyễn Văn Linh, quận Thanh Khê; T. T. C, cư trú tại đường Hóa Sơn 2, quận Hải Châu; N.T.V.H, cư trú tại đường Mỹ An 7, quận Ngũ Hành Sơn.

BN số 1012, (nữ, sinh năm: 1951, đường Đỗ Quang, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). BN là tiểu thương buôn bán gia vị tại chợ Siêu thị trên đường Võ Văn Tần, quận Thanh Khê.

Từ ngày 7/8 đến 16/8, khoảng 7h hằng ngày, BN được chồng N.V.H chở đến buôn bán gia vị tại lô số 82 thuộc chợ Siêu thị. Tại đây, BN tiếp xúc với người đo thân nhiệt tại cổng chợ, các tiểu thương xung quanh và khoảng 3 - 5 người mua hàng. Đến khoảng 14h30, BN được chồng chở về nhà. Sau đó BN chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 17/8, 18/8 và 19/8, khoảng 7h hằng ngày, BN được chồng chở đến buôn bán tại lô số 82 thuộc chợ Siêu thị. Tại đây, BN tiếp xúc với người đo thân nhiệt tại cổng chợ, các tiểu thương xung quanh và khoảng 3 - 5 người mua hàng. Đến khoảng 14h30, BN được chồng chở về nhà. Sau đó BN chỉ ở nhà và tiếp xúc với những người trong gia đình.

Ngày 20/8, khoảng 7h, BN được chồng chở đến buôn bán tại lô số 82 thuộc chợ Siêu thị. Tại đây, BN tiếp xúc với người đo thân nhiệt tại cổng chợ, thời gian này không có khách hàng đến mua. Khoảng 1 h, BN được chị T (tiểu thương bán hàng gia vị cách BN 1 lô tại chợ Siêu thị) chở đến trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê), tại đây, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1). Khoảng 11h, BN được chị P.T. T (tiểu thương bán hàng gia vị cách BN 1 lô tại chợ Siêu thị) chở đến chợ Siêu thị để tiếp tục buôn bán nhưng không có khách hàng nên đến khoảng 15h, BN được chồng chở về nhà.

Ngày 21/8, khoảng 7 h, BN được chồng chở đến buôn bán tại chợ Siêu thị. Tại đây, BN tiếp xúc với người đo thân nhiệt tại cổng chợ, 2 người đến mua hàng (bà N.T.H, cư trú tại K77A Lê Độ, quận Thanh Khê và 1 người khác không rõ tên); Khoảng 8h, nhân viên giao hàng (không nhớ rõ tên) đến giao bột mỳ và tiếp xúc với BN; khoảng 9h, BN đến mua hành phi và tiếp xúc với chị G (tiểu thương tại chợ Siêu thị); khoảng 11 h, con gái N.T.Q.L (cư trú tại K77A Lê Độ, quận Thanh Khê) đến mua hàng và tiếp xúc với BN; khoảng 12h, chị L.T.C (tiểu thương buôn bán gia vị cách BN 6,7 lô) đến đưa bún và tiếp xúc với BN. khoảng 14h, cô T (tiểu thương buôn bán hàng gia vị trong chợ Siêu thị) đến thu tiền và tiếp xúc với BN; khoảng 14h30, BN được chồng chở đến Trung tâm Y tế quận Thanh Khê, tại đây, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) để làm xét nghiệm khẳng định với SARS-CoV-2 sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 nghi ngờ với virus SARS-CoV-2, sau đó BN và chồng trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Tối ngày 21/8, BN có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Các tiểu thương khác tại chợ Siêu thị tiếp xúc với BN (không nhớ rõ ngày): H.T. T. P, cư trú tại xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang; L.T. T. H, cư trú tại K155 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê; N.T.T.M, cư trú tại đường Thuận An 1, quận Thanh Khê.

BN số 1013, nữ, sinh năm 1969, trú đường Hoàng Tích Trí, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. BN là tiểu thương buôn bán hải sản tại chợ Siêu thị trên đường Võ Văn Tần, quận Thanh Khê.

Từ ngày 4/8 đến 14/8, khoảng 4h hằng ngày, anh A xe thồ (cư trú tại chợ Thanh Khê, quận Thanh Khê) chở BN đến Cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà để mua hải sản, đi cùng BN là chị D (tiểu thương tại chợ Thanh Bình, quận Hải Châu). Tại Cảng cá Thọ Quang, BN tiếp xúc với nhiều người bán hải sản, tiếp xúc nhiều nhất với bạn T và C, là 2 người giữ cá và ướp đá cho cá của BN. Sau đó, BN được ông T xe thồ chở đến chợ Siêu thị để buôn bán tại lô 313, tại đây có anh T.Q.L, là người phụ bán với BN. Sau khi bán xong, BN được ông Đ chở về nhà.

Khoảng ngày 15/8, BN đến Cảng cá Thọ Quang mua hải sản, đến chợ Siêu thị bán và trở về nhà như bình thường. Sau đó, BN có tiếp xúc với tổ trưởng tổ dân phố để lấy giấy tờ.

Hằng ngày, tại chợ Siêu thị, BN tiếp xúc với bảo vệ chợ (là người đo thân nhiệt) và chị P (thu tiền tiết kiệm) và những người khác gồm: C.T. T. T (bán gà tại lô 100); P.T.K.L (bán gà tại lô 102); H.T.L (bán mắm dưa tại lô 108); T (bán cá tại lô 311, 312); N.T.P (bán cá tại lô 289); P.T.L, (bán cá tại lô 290); L.T.H (bán cá); L.T. T.H (bán gia vị tại lô 83); N.T.H (bán rau tại lô 202); H.T. T. P (bán rau tại lô 201); N.T.H (bán thịt heo tại lô 250); M.T. T (bán thịt heo tại lô 251); N. T. T. L (bán gia vị tại lô 79); N.T.H (bán đồ mã tại lô 45).

Ngày 16/8, BN đến Cảng cá Thọ Quang mua hải sản sau đó đến chợ Siêu thị bán và trở về nhà như bình thường. Tại Cảng cá Thọ Quang, có chị P đến mua cá và tiếp xúc với BN và tại đây BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1) và có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2. Ngày 17/8 và 18/8, BN đến Cảng cá Thọ Quang mua hải sản sau đó đến chợ Siêu thị bán và trở về nhà như bình thường.

Ngày 19/8 (mùng 1 âm lịch), BN chỉ ở nhà, tiếp xúc với những người trong gia đình, không buôn bán tại chợ. Trong ngày, BN xuất hiện triệu chứng rát cổ họng, ho nhẹ. Ngày 20/8, BN đến Cảng cá Thọ Quang mua hải sản sau đó đến chợ Siêu thị bán và trở về nhà như bình thường. Sau đó có nhân viên bưu điện đến nhà giao túi xách và tiếp xúc với BN. Cùng ngày, tại trường Trung học cơ sở Huỳnh Thúc Kháng (154 Hà Huy Tập, quận Thanh Khê) BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2).

Ngày 21/8, chị K (là chị gái BN) chở hải sản từ chợ Siêu thị đến nhà tại đường Hoàng Tích Trí để BN bán trước nhà. Trong thời gian này, BN có tiếp xúc với 1 cô giáo (không nhớ tên), chị C và bà H cạnh nhà. Cùng ngày, tại Trung tâm y tế quận Thanh Khê, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 3) sau khi có kết quả xét nghiệm lần 2 nghi ngờ với vi rút SARS-CoV-2. Đến tối cùng ngày có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện tại, BN được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.

Chợ Lầu Đèn (quận Thanh Khê) đã tạm ngừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 lây lan.

BN số 1014, (nam, sinh năm 1960, K278 Trần Cao Vân, phường Xuân hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng). BN là nhân viên Ban quản lý chợ Lầu Đèn trên đường Trần Cao Vân .

Từ ngày 16/7 đến 24/7, BN đến khám và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng, quận Hải Châu. Từ ngày 1/8 đến 7/8, BN tạm nghỉ việc, chỉ ở nhà, không đi đến nơi khác. Ngày 8/8 đến 16/8, BN trở lại làm việc tại chợ Lầu Đèn. Tại đây, BN làm việc cùng tổ với anh C và anh P, hằng ngày, BN thường xuyên đến thu lệ phí và đôn đốc công tác phòng, chống dịch bệnh của các tiểu thương trong chợ. Ngoài ra, BN cũng thường xuyên tiếp xúc với chị L.T.H (nhân viên vệ sinh tại chợ Lầu Đèn). Sau đó BN trở về nhà, không đi đến nơi khác.

Ngày 17/8 và 18/8, BN tiếp tục đến làm việc tại chợ Lầu Đèn và trở về nhà như bình thường, không đi đến nơi khác.

Ngày 19/8, từ 6 h đến 11 h, BN đến làm việc tại chợ Lầu Đèn sau đó trở về nhà. Đến khoảng 15h cùng ngày BN đi phát giấy mời nhận gạo hỗ trợ cho 7 gia đình và có tiếp xúc với những người sau: Đ.V.L, cư trú K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; T.V.N, cư trú K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; N.T.L, cư trú K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; N.C.H, cư trú K278A Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; N.M.H, cư trú K278A Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; L.V.H, cư trú K292 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê; N.T.H, cư trú H01 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê.

Ngày 20/8, khoảng 6h, BN đến làm việc tại chợ Lầu Đèn. Khoảng 7h30 cùng ngày, tại chợ Lầu Đèn, BN được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 1). Buổi trưa, BN đến nhà và tiếp xúc với bà H (K304 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê) và chị T. T. L (thuê trọ tại K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà). Khoảng từ 14h đến 14h30, cùng ngày BN đến nhà sinh hoạt chung Tân Chánh, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê tham gia phát gạo cho người dân. Tại đây BN tiếp xúc với: T.V.T ( K278 Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); T. T. T (Tổ 57 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); T.V.C (Tổ 56 phường Xuân Hà, quận Thanh Khê); Khoảng từ 16h đến 16h 30, BN đến làm việc tại chợ Lầu Đèn, tại đây, BN tiếp xúc với anh H.Q.T. Khoảng 18h, BN đến nhà, đưa giấy mời nhận quà hỗ trợ và tiếp xúc với: P.V.M (Tổ 57 phường Xuân Hà); N.T.B (Tổ 55 phường Xuân Hà); P.T.C (Tổ 58 phường Xuân Hà).

Ngày 21/8, khoảng 6 h, BN đến làm việc tại chợ Lầu Đèn. Khoảng 7 h 30, BN đến nhận dung dịch sát khuẩn tại Trạm y tế phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Tại đây, BN tiếp xúc với chị V.T.K.L (2 người đều mang khẩu trang). Khoảng từ 7h35 đến 11h, BN tiếp tục đến làm việc tại chợ Lầu Đèn.

Khoảng 14h, BN đến nộp tiền tại ngân hàng An Bình ở số 255 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê. Tại đây, BN tiếp xúc với anh bảo vệ (không rõ tên) và chị T. T. T. V (thủ quỹ ngân hàng An Bình). Khoảng 15h, BN đến UBND phường Xuân Hà, quận Thanh Khê. Tại đây, BN tiếp xúc với anh L và anh T.Khoảng 15 h 30, bệnh nhâm được lấy mẫu dịch hầu họng (lần 2) sau khi có kết quả xét nghiệm lần 1 nghi ngờ với SARS-CoV-2.

Ngày 22/8, có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện tại, BN được cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế Hòa Vang.