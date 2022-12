3 thói quen là nguyên nhân khiến bình nóng lạnh rò rỉ điện, phát nổ

Bình nóng lạnh là một thiết bị cần thiết và vô cùng tiện ích với mỗi gia đình đặc biệt là trong mùa đông lạnh. Là một thiết bị tưởng chừng như rất an toàn, thế nhưng bình nóng lạnh sẽ gây ra hậu quả khôn lường khi không được sử dụng đúng cách. Dưới đây là 3 thói quen thường gặp ở rất nhiều gia đình Việt khiến hiện tượng cháy nổ bình nóng lạnh xảy ra ngày càng nhiều, gây hại đến tính mạng con người:

1. Bật bình nước nóng cả ngày

Thói quen bật bình nóng lạnh cả ngày không chỉ khiến bộ phận cảm ứng bị giảm độ chính xác, làm giảm tuổi thọ của bình mà còn là nguyên nhân gây rò rỉ điện, nguy hiểm tới tính mạng gia đình bạn. Tuy nhiên, thói quen này lại có rất nhiều người hay mắc phải, khiến nhiều trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Nguyên nhân là vì khi bình nóng lạnh hoạt động liên tục 24/24 giờ sẽ bào mòn lớp cách điện của dây mayso, khiến hệ thống ngắt điện hoạt động kém đi. Khi đó, bình nóng lạnh sẽ dễ bị rò điện khi có sự thông mạch từ dây mayso đến môi trường bên ngoài, dễ dẫn đến rò điện, giật điện, cháy nổ gây chết người hết sức nguy hiểm.

Do đó, để đảm bảo an toàn cho gia đình, đừng nên bật bình nóng lạnh cả ngày. Thay vào đó, chỉ nên cắm bình nóng lạnh trước khi sử dụng 30 - 45 phút, tắt đi khi tắm và khi không sử dụng.

2. Không ngắt bình nóng lạnh khi tắm

Ngắt điện bình nóng lạnh khi tắm là nguyên tắc an toàn đầu tiên và rất quan trọng mà mỗi gia đình khi sử dụng bình cần phải ghi nhớ. Bởi cũng giống như nguyên nhân ở trên, không ngắt điện bình nóng lạnh khi tắm cũng chính là tác nhân hàng đầu gây giật điện, tử vong khi tắm.



Hiện nay, hầu hết bình nóng lạnh đã được thiết kế có rơ le tự ngắt điện nên nhiều người chủ quan nghĩ rằng sẽ vẫn an toàn ngay cả khi vẫn mở điện. Tuy nhiên việc điện rò vào nước vẫn có thể xảy ra, nhất là khi bình nóng lạnh sau một thời gian sử dụng, các bộ phận và chi tiết bên trong không còn hoạt động hiệu quả như lúc mới. Do đó, để bảo đảm an toàn tuyệt đối, chỉ nên tắm khi đã cắt cầu dao điện hoặc công tắc ở bình nóng lạnh.

3. Không chú ý nguồn nước sử dụng

Không chỉ nguồn điện, nguồn nước sử dụng cũng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến độ bền và sự an toàn của bình nóng lạnh. Theo đó, nguồn nước gia đình bạn dùng sẽ ảnh hưởng tới độ bền của thanh Magie - thanh này giúp chống axit ăn mòn thành bình, chống cặn oxi hóa. Nguồn nước bẩn, bị ô nhiễm sẽ dễ làm mòn thanh Magie. Nước càng bẩn thì khả năng dẫn điện càng cao hơn nước sạch, làm giảm độ ăn toàn của bình và tăng nguy cơ bị điện giật.

Do đó, gia đình nên chú ý đến nguồn nước, nên chọn nguồn nước sạch sẽ để bảo vệ bình nóng lạnh cũng như bảo vệ tính mạng của cả nhà.

Cách dùng bình nóng lạnh an toàn cho gia đình

Trong quá trình sử dụng, bình nóng lạnh sẽ gặp những sự cố mà đôi khi chúng ta không để ý, cố thể gây nguy hiểm cho gia đình. Do đó, để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị điện này, mọi người nên lưu ý 2 điều sau:

1. Bảo trì, bảo dưỡng, kiểm tra bình nước nóng thường xuyên

Sau một thời gian dài sử dụng, chất lượng bình nóng lạnh sẽ giảm đi và không còn hoạt động hiệu quả như khi còn mới. Do đó, việc thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng là vô cùng cần thiết để kéo dài tuổi thọ của bình nóng lạnh và đảm bảo an toàn cho gia đình khi sử dụng. Ngược lại, nếu không thường xuyên theo dõi và bảo dưỡng kịp thời, bình nóng lạnh sẽ tiềm ẩn rủi ro khi sử dụng, nguy cơ cháy nổ, rò điện là rất cao. Để đảm bảo các linh kiện hoạt động tốt, bạn nên gọi thợ kỹ thuật đến kiểm tra và bảo dưỡng tối thiểu 3 tháng một lần.



2. Lắp đặt thêm hệ thống chống giật và chống cháy nổ

Bình nóng lạnh bị cháy nổ gây ra những hậu quả khôn lường cho người sử dụng. Do đó, việc lắp đặt thêm các hệ thống chống giật, cháy nổ là vô cùng cần thiết để đảm bảo an toàn cho gia đình bạn. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại máy có khả năng chống bỏng, chống giật, có chế độ bảo hành tốt sẽ giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng. Hệ thống này sẽ tự ngắt nguồn khi có hiện tượng rò rỉ hay cõ xung điện, đảm bảo an toàn cho gia đình.

Ngoài ra, khi mua bình nóng lạnh, bạn nên chọn những thương hiệu bình nóng lạnh cao cấp và uy tín sẽ an toàn và an tâm hơn khi sử dụng.

Nguồn: Tổng hợp