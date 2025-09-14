Nước cam là loại nước ép được nhiều người lựa chọn nhờ hương vị thơm ngon, giàu vitamin C và chất chống oxy hóa. Một số nghiên cứu cho thấy uống nước cam đúng cách giúp tăng sức đề kháng, cải thiện làn da và hỗ trợ tiêu hóa. Tuy nhiên, không ít người có thói quen uống nước cam bất cứ lúc nào, mà không lường trước những tác hại tiềm ẩn.

Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, dưới đây là 3 thời điểm không nên uống nước cam kẻo gây hại cho sức khoẻ:

Không uống nước cam vào buổi tối

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, chúng ta không nên uống nước cam vào buổi tối bởi dễ gây tiểu đêm và làm mất ngủ. Ngoài ra, trước khi đi ngủ, nếu uống nước cam, nước bọt không tiết nhiều như khi còn thức, nên không thể dung hòa hết được lượng axit trong cam. Điều này sẽ ảnh hưởng đến men răng.

Một yếu tố quan trọng cần lưu ý khi không được uống nước cam ban đêm là vì hàm lượng khoáng chất dồi dào và nguồn năng lượng trong nước cam sẽ thích hợp bổ sung khi cơ thể chúng ta lao động và hao hụt năng lượng.

Nước cam tốt cho sức khoẻ nhưng có một số thời điểm không nên uống

Buổi tối là lúc cơ thể nghỉ ngơi và không tốn năng lượng, nếu uống nước cam vào buổi tối sẽ khiến cơ thể dư thừa năng lượng và tích tụ nước, chất béo ở bụng.

Do vậy sẽ làm mất tác dụng giảm cân thay vào đó sẽ khiến tăng cân do dư thừa dinh dưỡng. Đồng thời uống nước cam vào buổi tối cũng làm mất khả năng hỗ trợ điều trị sỏi thận thay vào đó là khả năng hình thành sỏi thận cao vì dư thừa các khoáng chất và sẽ lắng đọng rồi hình thành sỏi thận.

Khi đang đói

Uống nước cam khi đói gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dạ dày. Lượng vitamin C trong nước cam có thể tương tác với acid trong dạ dày, gây ra viêm loét nếu tiêu thụ với một lượng lớn.

Uống nước cam lúc đói cũng khiến những người đang mắc bệnh dạ dày dễ bị tăng nồng độ acid, dẫn đến các triệu chứng như ợ nóng và làm cho tình trạng viêm loét trở nên trầm trọng thêm.

Khi vừa uống sữa

Không nên uống nước cam khi vừa uống sữa xong vì protein trong sữa sẽ phản ứng với axit tartaric và vitamin C trong cam, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa, thậm chí gây chướng bụng, đau bụng, tiêu chảy.