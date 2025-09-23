Mỡ máu cao (hay rối loạn lipid máu) là tình trạng cholesterol "xấu" (LDL) và triglyceride dư thừa trong máu. Khi tích tụ lâu ngày, chúng tạo thành mảng bám trong lòng mạch, gây xơ vữa động mạch. Đây là yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn tới bệnh tim mạch, đột quỵ, gan nhiễm mỡ và cao huyết áp.

3 dấu hiệu ở mắt cảnh báo mỡ máu cao

Ngoài những biểu hiện thường gặp như đau thắt ngực, chóng mặt, đau đầu, buồn nôn… mỡ máu cao còn để lại dấu vết ngay trên đôi mắt . Nếu thấy xuất hiện 3 bất thường dưới đây, rất có thể máu bạn đã "ngập mỡ":

1. Ban vàng mí mắt

Ban vàng mí mắt (xanthelasma) là những mảng hoặc nốt nhỏ màu vàng nhạt nổi trên mí, thường tập trung ở góc trong mi trên. Đây thực chất là lipid lắng đọng trong da do rối loạn chuyển hóa chất béo.

Nghiên cứu cho thấy ban vàng mí mắt thường gặp ở người mỡ máu cao, tiểu đường hoặc bệnh tim mạch. Một khi dấu hiệu này xuất hiện, nghĩa là lipid máu đã tăng đáng kể và cần được kiểm tra sớm để phòng ngừa biến chứng.

2. Vòng giác mạc bất thường

Ảnh minh họa

Ở nhiều bệnh nhân mỡ máu cao, quanh giác mạc xuất hiện một vòng tròn mờ màu vàng xám hoặc trắng xám, y khoa gọi là vòng lão hóa . Đây là hậu quả của việc cholesterol và phospholipid lắng đọng ở vùng rìa giác mạc - nơi nhận dinh dưỡng từ mạch máu lân cận.

Không ít người nhầm lẫn đây là dấu hiệu lão hóa bình thường, nhưng thực tế nó có thể cảnh báo rối loạn lipid máu, đặc biệt khi xuất hiện ở người trẻ dưới 50 tuổi.

3. Hoa mắt, mất thị lực thoáng qua

Một số bệnh nhân mỡ máu cao thường xuyên bị hoa mắt, nhìn mờ hoặc thậm chí mất thị lực trong vài giây rồi tự hồi phục. Điều này xảy ra khi máu lưu thông kém, oxy và dưỡng chất không kịp cung cấp cho thần kinh thị giác.

Dù thoáng qua, triệu chứng này rất nguy hiểm vì phản ánh sự thiếu máu cục bộ tạm thời. Nếu bỏ qua, người bệnh có nguy cơ cao gặp biến chứng đột quỵ hoặc nhồi máu não.

5 thực phẩm quen thuộc giúp giảm mỡ máu

Song song với điều trị, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong kiểm soát mỡ máu. Các chuyên gia khuyên nên tăng cường một số thực phẩm như:

- Cá béo (cá hồi, cá thu, cá mòi): Cá béo giàu axit béo omega-3 có tác dụng giảm triglycerid trong máu, ổn định huyết áp và hạn chế hình thành mảng xơ vữa. Omega-3 còn giúp tăng cholesterol HDL (loại tốt), từ đó bảo vệ tim mạch.

- Yến mạch: Yến mạch chứa nhiều beta-glucan – một loại chất xơ hòa tan có khả năng "hút" cholesterol xấu LDL và đào thải qua hệ tiêu hóa. Thói quen ăn yến mạch buổi sáng giúp giảm nguy cơ mỡ máu cao và bệnh tim mạch.

- Rau cải xanh: Các loại cải xanh (cải bó xôi, cải xoăn, cải chip) giàu chất xơ và chất chống oxy hóa lutein, có tác dụng giảm hấp thụ cholesterol từ ruột. Đồng thời, vitamin K và folate trong rau cải giúp bảo vệ thành mạch.

Ảnh minh họa

- Hạt và quả hạch (óc chó, hạnh nhân, hạt lanh): Chúng cung cấp chất béo không bão hòa đơn và đa, có khả năng giảm cholesterol LDL và tăng HDL. Ngoài ra, hạt lanh còn giàu lignan và omega-3 thực vật, góp phần hạ mỡ máu.

- Trà xanh: Trong trà xanh có catechin – chất chống oxy hóa mạnh giúp giảm hấp thu chất béo và cholesterol ở ruột. Uống trà xanh đều đặn còn hỗ trợ giảm cân, ổn định huyết áp và tốt cho tim mạch.

Nguồn và ảnh: QQ, Eat This Not That