3 sai lầm tuyệt đối phải tránh khi chế biến mộc nhĩ, điều thứ 2 hầu hết ai cũng mắc phải!

Mộc nhĩ là loại thực phẩm cung cấp nhiều dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như protein, tinh bột và các chất béo an toàn. Ăn mộc nhĩ với liều lượng vừa phải, thường xuyên rất tốt để làm giảm cục đông máu, phòng bệnh tắc động mạch do huyết khối, giúp bổ máu, phòng thiếu máu do thiếu sắt… và giúp da tươi sáng, mịn màng.