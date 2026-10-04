3 sai lầm khi lập ngân sách gia đình khiến càng ghi chép càng thấy áp lực

Vấn đề đôi khi không nằm ở việc gia đình tiêu quá nhiều, mà nằm ở cách lập ngân sách quá cứng nhắc. Nếu đang rơi vào tình trạng “càng ghi càng áp lực”, rất có thể bạn đang mắc một trong 3 sai lầm dưới đây.

1. Lập ngân sách quá chi tiết, khoản nào cũng phải đúng tuyệt đối

Nhiều người bắt đầu bằng một bảng chi tiêu rất đẹp: tiền ăn 6 triệu đồng, xăng xe 1,5 triệu đồng, mua sắm 2 triệu đồng, giải trí 1 triệu đồng… Sau đó mỗi ngày đều nhập từng khoản nhỏ, thậm chí một chai nước 15.000 đồng cũng phải ghi lại.

Cách này không sai, nhưng nếu phải duy trì trong thời gian dài, việc quản lý tiền rất dễ biến thành một công việc thứ hai.

Ngân sách gia đình không cần chính xác đến từng nghìn đồng. Quan trọng hơn là bạn biết tiền đang đi về đâu và những khoản lớn có nằm trong giới hạn hay không.

Thay vì chia thành 15-20 mục nhỏ, có thể gom lại thành 5 nhóm chính như: chi phí cố định, ăn uống, con cái, chi tiêu cá nhân, tiết kiệm và dự phòng. Một hệ thống đơn giản thường dễ duy trì hơn một bảng tính cực kỳ chi tiết nhưng chỉ sử dụng được vài tuần.

2. Coi ngân sách là giới hạn không được phép vượt

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều người áp lực là đặt ra con số rồi coi đó như “luật”.

Ví dụ ngân sách ăn uống là 7 triệu đồng. Tháng này nhà có khách, giá thực phẩm tăng hoặc trẻ ốm phải mua thêm đồ ăn phù hợp, chi phí lên 7,8 triệu đồng. Nếu nhìn khoản vượt 800.000 đồng như một thất bại, người lập ngân sách rất dễ rơi vào tâm lý tự trách.

Trong thực tế, chi tiêu gia đình hiếm khi giống nhau hoàn toàn giữa các tháng.

Ngân sách nên được hiểu là khoảng định hướng chứ không phải chiếc khuôn cố định. Có thể đặt biên dao động khoảng 5-10% cho những nhóm chi phí thường xuyên thay đổi.

Quan trọng hơn, nếu một khoản tăng thì hãy xem có khoản nào khác giảm được hay không. Quản lý tiền là bài toán điều chỉnh dòng tiền, không phải cuộc thi xem ai tuân thủ bảng Excel tốt hơn.

3. Chỉ theo dõi chi tiêu mà không dành tiền cho niềm vui và mục tiêu tương lai

Đây là sai lầm khá phổ biến: bảng ngân sách chỉ toàn những khoản bắt buộc như tiền nhà, điện nước, học phí, thực phẩm, bảo hiểm. Phần còn lại được yêu cầu phải tiết kiệm tối đa.

Khi đó, mỗi khoản chi cho bản thân đều dễ tạo cảm giác có lỗi.

Một ngân sách bền vững nên có cả khoản “được phép tiêu”. Đó có thể là tiền ăn ngoài, mua một món đồ yêu thích, đi chơi cuối tuần hoặc một khoản nhỏ dành riêng cho mỗi thành viên.

Song song với đó, nên tách tiền cho các mục tiêu tích cực như quỹ du lịch, quỹ mua nhà, quỹ học cho con hay quỹ nghỉ hưu. Khi nhìn thấy tiền đang tiến gần đến một mục tiêu cụ thể, việc tiết kiệm sẽ dễ chịu hơn rất nhiều so với cảm giác chỉ đang “cắt giảm mọi thứ”.

Cuối cùng, mục tiêu của lập ngân sách không phải để ghi lại từng đồng đã tiêu, mà để gia đình biết mình có bao nhiêu tiền, cần ưu tiên điều gì và vẫn còn khoảng trống để sống thoải mái.

Nếu một bảng ngân sách khiến bạn ngày càng căng thẳng, có lẽ điều cần thay đổi không phải là mức chi tiêu trước tiên, mà chính là cách bạn đang quản lý tiền.