5 kiểu tiêu tiền khiến bạn không bao giờ giàu nổi

1. Có thêm tiền là nâng ngay mức sống

Lương tăng, thưởng thêm, có khoản thu nhập mới, việc đầu tiên nhiều người nghĩ đến là nâng cấp cuộc sống: đổi điện thoại, chuyển sang căn hộ đắt hơn, ăn uống thoải mái hơn, đi taxi nhiều hơn...

Những khoản này không hẳn sai. Vấn đề là nếu thu nhập tăng bao nhiêu, mức chi tiêu cũng tăng gần bằng từng ấy thì khoảng cách giữa số tiền kiếm được và số tiền giữ lại gần như không thay đổi.

Thu nhập cao hơn nhưng khoản tích lũy vẫn đứng yên là một dấu hiệu khá dễ nhận ra của kiểu chi tiêu này.

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2. Món gì cũng thấy “có mấy chục nghìn thôi”

Một ly cà phê, một lần giao đồ ăn, một món đồ đang giảm giá, thêm vài món vào giỏ hàng... Mỗi lần chỉ vài chục hoặc vài trăm nghìn nên rất khó có cảm giác mình vừa tiêu nhiều tiền.

Nhưng những khoản nhỏ lặp lại liên tục mới là thứ dễ bị bỏ qua nhất. Đến cuối tháng, tổng số tiền đã chi có thể lớn hơn nhiều so với những gì bạn tưởng khi nhìn từng giao dịch riêng lẻ. Không phải cứ khoản nhỏ là phải cắt. Ít nhất hãy biết những khoản “có mấy chục nghìn thôi” của mình đang cộng lại thành bao nhiêu.

3. Mệt cũng tự thưởng, vui cũng tự thưởng

Một ngày làm việc căng thẳng thì gọi món ngon. Hoàn thành một việc quan trọng thì mua món mình thích. Nhận lương thì tự thưởng. Cuối tuần lại có lý do để tự thưởng tiếp.

Tự thưởng không có gì đáng ngại, nhưng nếu tháng nào cũng có rất nhiều lý do để chi tiền cho bản thân, khoản này sẽ dần trở thành một phần cố định trong ngân sách mà mình không nhận ra. Một cách đơn giản hơn là xác định trước một khoản dành cho những niềm vui kiểu này. Khi đã có ngân sách, bạn vẫn có thể tiêu mà không phải đến cuối tháng mới giật mình vì đã “tự thưởng” quá nhiều.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Luôn mua thứ tốt hơn mức mình thực sự cần

Bạn có thể mua một chiếc điện thoại đủ dùng, nhưng lại chọn phiên bản cao hơn. Có thể thuê một căn nhà phù hợp, nhưng lại muốn thêm diện tích, thêm tiện ích. Có thể đi một chuyến du lịch vừa túi tiền, nhưng cuối cùng lại nâng hạng rất nhiều thứ.

Một vài lần như vậy không tạo ra khác biệt lớn. Nhưng nếu thói quen này xuất hiện trong mọi khoản chi, mức sống sẽ tăng rất nhanh mỗi khi thu nhập tăng. Điều đáng nhìn lại không phải là món đồ có đắt hay không, mà là mình có thực sự cần phiên bản đắt hơn đó hay chỉ đang quen với việc chọn mức cao hơn khả năng cần thiết.

5. Kiếm được bao nhiêu thì nghĩ cách tiêu bấy nhiêu

Đây có lẽ là kiểu dễ khiến việc tích lũy bị trì hoãn nhất. Có thêm tiền thì nghĩ đến món đồ mới, chuyến đi mới, căn nhà tốt hơn hoặc một khoản chi mới, nhưng hiếm khi nghĩ trước xem mình muốn giữ lại bao nhiêu.

Khi đó, tiết kiệm trở thành phần tiền còn sót lại sau tất cả các khoản chi. Mà tiền “còn sót lại” thường không nhiều.

Nếu muốn tích lũy tốt hơn, có thể đảo ngược thứ tự: quyết định trước một khoản muốn giữ lại, sau đó mới phân bổ phần còn lại cho những nhu cầu và mong muốn của mình.

Không phải cứ tiêu tiền là khó giàu, cũng không phải cứ cắt giảm mọi khoản chi là sẽ có nhiều tiền hơn. Nhưng nếu thu nhập tăng mà mức sống cũng tăng theo gần như toàn bộ, việc tích lũy sẽ rất khó thay đổi. Cuối cùng, điều quan trọng không chỉ là mình kiếm được bao nhiêu, mà là sau mỗi tháng còn giữ lại được bao nhiêu.