Có lẽ vai diễn Samantha Jones trong "Sex and the City" đã giúp Kim Cattrall đạt được đỉnh cao trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, Kim còn ghi dấu ấn đối với người hâm mộ bằng rất nhiều điều khác, vô cùng đặc biệt.

Thách thức những khuôn mẫu trên sân khấu và màn ảnh với những vai diễn được đánh giá cao trong Private Lives và Antony And Cleopatra, Cattrall đã tiếp tục sự nghiệp sân khấu đầy can đảm bắt đầu khi bà đến New York ở tuổi 16.

Bên ngoài màn ảnh, nữ diễn viên khẳng định bản thân không có nét giống nào với những nhân vật truyền hình mà mình đảm nhận, nhưng ở bà luôn toát ra sự tự tin thông minh tương tự, đặc biệt là khi nói về các vấn đề của phụ nữ và những áp lực mà bất kỳ phụ nữ nào trên 40 tuổi hoạt động trong làng nghệ thuật đều gặp phải.

Chống lại sự phân biệt tuổi tác

Khi nói đến tuổi già ở Hollywood, Cattrall cảm thấy có "một nỗi sợ vô hình khi ở tuổi 35", tuy nhiên, bà không cảm thấy áp lực này. Tuổi trẻ không phải là ở độ tuổi về mặt sinh học, mà nằm ở cách mình suy nghĩ về sự trẻ trung hay già nua.





Nữ diễn viên từng tâm sự: "Tôi sống trong thế giới thực. Tôi đã từng từ chối rất nhiều công việc mà tôi cảm thấy mình sẽ vào vai một người nào đó về cơ bản là kỳ cục hoặc một trò đùa thẩm mỹ hoặc một thứ gì đó có hàm ý tiêu cực như vậy. Trong khi bây giờ, tôi nghĩ mình đang làm những việc mà tôi thực sự thích.

Cuộc sống của tôi sẽ thay đổi và nó sẽ phát triển khi tôi già đi và tôi chấp nhận điều đó thay vì chống lại nó. Tôi không còn ở độ tuổi 20 cố gắng hòa nhập nữa và tôi ăn nhiều nhất có thể. Sau 50 tuổi, bạn phải tự nhận thức bản thân và cuộc sống của mình".

Về việc bị gắn mác "Không có con"

Mặc dù không có những người con, Cattrall vẫn coi mình là cha mẹ theo những cách khác, thỏa mãn cuộc sống làm mẹ của mình. Bà chia sẻ: "Tôi không phải là một người mẹ ruột (đẻ con), nhưng tôi thật sự là mẹ. Tôi có những diễn viên trẻ mà tôi hướng dẫn. Tôi có những cháu trai và cháu gái mà tôi rất thân thiết. Có một cách để trở thành một người mẹ trong thời đại ngày nay mà không cần ghi tên vào giấy khai sinh của đứa trẻ".

Bà cho rằng không nên dùng từ "không có con" và tìm những cách tích cực khác để nói về người phụ nữ trong trường hợp này. Đôi khi nó chỉ đơn giản là "chưa có con" và có thể đó không phải là một lựa chọn có ý thức, đó chỉ là con đường bạn đã đi trong cuộc đời.





Vượt qua chứng mất ngủ

Cattrall đã nói về cách bà đối phó với chứng mất ngủ mãn tính khiến bà phải đánh giá lại toàn bộ cuộc sống. Bà cho biết: "Các phương tiện truyền thông mô tả nó như một 'căn bệnh bí ẩn' và cho rằng tôi bị ung thư". Tôi thậm chí còn nghĩ rằng nếu tôi thực sự bị ung thư, mọi người có thể sẽ hiểu hơn" . Cuối cùng, nữ diễn viên "Sex and the City" đã được chẩn đoán và thừa nhận rằng điều giúp bà vượt qua chứng mất ngủ của mình là chấp nhận và chấp nhận cái chết của cha mình.

Bà đã ở bên cha khi cha qua đời, và điều này đã khiến bà nhận thức sâu sắc về sự hữu hạn và vị trí của mình trên thế giới này khi bà tin rằng "nếu ngủ, tôi có thể sẽ không tỉnh dậy" . Tuy nhiên, Kim đã vượt qua được nỗi sợ hãi của mình: "Tôi chọn cách chế ngự cơn thèm khát công việc và thử thách của mình bởi nếu không ngủ, tôi không thể mơ, và cuối cùng thì sợ chết là một sự lãng phí thời gian khủng khiếp".

Nữ diễn viên của "Sex and the City" đã gọi chứng mất ngủ kinh niên gây suy nhược cơ thể của mình chính là một "cơn sóng thần".

"Buông bỏ mọi thứ là phần khó nhất nhưng tôi nhận ra rằng công việc mà tôi thực sự cần làm quan trọng hơn vở kịch - đó là rèn luyện sự tỉnh táo của tôi" , bà bày tỏ.

Cuối cùng, nữ diễn viên đã tìm đến một nhà trị liệu hành vi nhận thức để giúp bà vượt qua tình trạng bệnh của mình.