3 người trong một gia đình ngạt khí vì đốt than sưởi trong phòng kín

Khoa cấp cứu chống độc - nơi vợ chồng anh P. được theo dõi, điều trị vì ngộ độc khí CO - Ảnh: L.M.

Chiều 22-12, nguồn tin từ lãnh đạo UBND xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ ngạt khí dẫn đến 3 người trong một gia đình nhập viện cấp cứu.

Theo đó, sáng cùng ngày, người anh trai của anh N.Đ.P. (34 tuổi, ngụ xã Cẩm Bình) không thấy anh P. dậy chở con đi học nên đã sang gọi cửa.

Sau một lúc không thấy anh P. trả lời nên đã phá cửa phòng ngủ vào thì bất ngờ thấy anh P., chị N.T.B. (vợ anh P.) và con anh P. là cháu N.Đ.T. (1 tháng tuổi) ngất xỉu trong phòng ngủ.

Phát hiện sự việc, người thân và hàng xóm nhanh chóng đưa 3 người trong gia đình anh P. đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương và lực lượng công an đến nhà anh P. tìm hiểu sự việc. Bước đầu xác định vào tối 21-12, gia đình anh P. đốt than sưởi ấm, tuy nhiên do phòng ngủ kín nên cả 3 người trên đã bị ngạt khí dẫn đến ngất xỉu.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này tiếp 3 người trong gia đình anh P. vào khoảng 7h50 sáng 22-12.

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở, mệt, buồn nôn. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán các bệnh nhân bị ngộ độc khí CO.

Hiện sức khỏe hai vợ chồng anh P. đã ổn định nhưng vẫn phải thở oxy. Riêng cháu N.Đ.T. phải đặt nội khí quản, thở máy và chuyển đến Bệnh viện Nhi trung ương để điều trị.