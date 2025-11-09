3 món ăn vặt "cứu tinh" cho phái đẹp mùa lạnh: Bổ máu, giữ dáng, da căng bóng!

Khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, đặc biệt là những ngày cuối thu - đầu đông, cơ thể phụ nữ thường nhạy cảm hơn với sự thay đổi nhiệt độ. Nhiều người cảm thấy tay chân lạnh buốt, da khô, môi nứt nẻ, thậm chí dễ mệt mỏi, thiếu năng lượng. Nguyên nhân là khí huyết lưu thông kém, cơ thể không đủ ấm và bị "hao năng lượng" nhiều hơn để thích nghi với tiết trời lạnh.

Vì thế, bên cạnh việc chuẩn bị áo ấm, khăn choàng hay túi sưởi, phụ nữ nên "giữ ấm từ bên trong" thông qua chế độ ăn uống. Ăn đúng thực phẩm giúp tăng cường khí huyết, bổ máu, làm ấm cơ thể, đồng thời cải thiện làn da, vóc dáng và cả tâm trạng.

Dưới đây là 3 món ăn vặt mùa lạnh vừa ngon miệng vừa bổ dưỡng, được nhiều chuyên gia khuyến khích phái đẹp nên bổ sung thường xuyên để cơ thể luôn khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

1. Bánh mè đen, táo đỏ và óc chó: "Bộ ba vàng" cho khí huyết và làn da

Trong Đông y, mè đen (vừng đen) được xem là "thần dược" giúp bổ can thận, dưỡng huyết, làm đen tóc và đẹp da. Trong khi đó, táo đỏ lại chứa nhiều sắt, vitamin C và các hoạt chất giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sắc mặt hồng hào. Còn óc chó là nguồn cung cấp axit béo omega-3 dồi dào, giúp giữ ẩm cho da, giảm khô nẻ và cải thiện trí nhớ.

Khi kết hợp 3 nguyên liệu này thành bánh mè đen táo đỏ - óc chó, bạn có ngay món ăn vặt hoàn hảo cho những ngày lạnh. Bánh mềm, thơm, ngọt dịu, lại giàu dinh dưỡng. Mỗi ngày ăn 1–2 chiếc, bạn sẽ cảm nhận cơ thể ấm hơn, làn da mịn màng và sắc mặt hồng hào hơn rõ rệt.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Diệu Linh (Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương), phụ nữ dễ bị tay chân lạnh, chóng mặt, da xỉn màu thường là do thiếu máu hoặc tuần hoàn máu kém. "Những thực phẩm như mè đen, táo đỏ và óc chó chứa nhiều vi chất hỗ trợ tái tạo hồng cầu, giúp khí huyết lưu thông tốt hơn. Duy trì thói quen bổ sung nhóm thực phẩm này mỗi tuần sẽ giúp phụ nữ không chỉ khỏe từ bên trong mà còn rạng rỡ bên ngoài", bác sĩ Linh chia sẻ.

2. Bánh khoai mỡ việt quất vừa đẹp dáng vừa dưỡng da

Khoai mỡ là loại củ quen thuộc, chứa nhiều chất xơ, vitamin B6, kali và mangan, giúp cải thiện tiêu hóa, ổn định đường huyết và tốt cho tim mạch. Đặc biệt, khoai mỡ còn chứa chất chống oxy hóa anthocyanin – hợp chất có khả năng làm chậm quá trình lão hóa da và chống viêm tự nhiên.

Khi kết hợp khoai mỡ với việt quất, bạn sẽ có một món ăn vặt vừa ngon miệng vừa đẹp mắt, lại giàu dinh dưỡng. Việt quất được mệnh danh là "trái cây trẻ mãi không già" vì chứa lượng lớn vitamin C, E và anthocyanin, giúp chống oxy hóa mạnh, làm sáng da và tăng độ đàn hồi.

Chỉ cần hấp chín khoai mỡ, nghiền nhuyễn rồi trộn cùng việt quất và một chút bột năng, bạn có thể làm ra những chiếc bánh dẻo thơm, màu tím tự nhiên bắt mắt. Đây là món ăn vặt ít béo, không đường tinh luyện, rất phù hợp với phụ nữ muốn giữ dáng mà vẫn đảm bảo dinh dưỡng.

Ăn 1–2 miếng bánh khoai mỡ việt quất vào buổi xế không chỉ giúp cơ thể ấm lên, mà còn mang lại cảm giác no lâu, hạn chế thèm ăn vặt – một nguyên nhân thường khiến phái đẹp tăng cân vào mùa lạnh.

3. Kẹo gừng - món ăn nhỏ, công dụng lớn

Nhắc đến mùa lạnh, không thể bỏ qua kẹo gừng - món ăn vặt truyền thống nhưng lại chứa nhiều lợi ích sức khỏe. Gừng có tính ấm, vị cay nồng, giúp kích thích tuần hoàn máu, giữ ấm cơ thể, giảm cảm lạnh và buồn nôn.

Vào những ngày gió mùa, chỉ cần ngậm một viên kẹo gừng nhỏ, bạn sẽ cảm nhận rõ hơi ấm lan tỏa khắp người. Với người hay bị lạnh bụng, đau bụng kinh hoặc tụt huyết áp, kẹo gừng là "cứu tinh" thực sự.

Bạn có thể tự làm kẹo gừng tại nhà bằng cách nấu gừng tươi với mật ong hoặc đường thốt nốt, sau đó sên khô lại. Khi được kết hợp với mật ong, kẹo gừng không chỉ ấm mà còn bổ phổi, giảm ho và tăng sức đề kháng.

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, chỉ nên ăn 1–2 viên kẹo gừng mỗi ngày, đặc biệt vào buổi sáng hoặc sau khi ra ngoài trời lạnh, để giúp cơ thể duy trì nhiệt độ ổn định và giảm nguy cơ cảm lạnh.

Ăn đúng món, da đẹp - dáng xinh - khí huyết lưu thông

Trong mùa lạnh, cơ thể cần nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt. Tuy nhiên, thay vì ăn các món chiên rán, nhiều dầu mỡ dễ gây tăng cân, phụ nữ nên chọn những món ăn vặt lành mạnh, giàu dinh dưỡng và có tính ấm như 3 món trên.

Ngoài ra, việc uống đủ nước ấm, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ mỗi ngày cũng giúp máu lưu thông tốt hơn, hạn chế tình trạng tay chân lạnh và da khô nẻ. Khi khí huyết được bồi bổ từ bên trong, da sẽ hồng hào, căng bóng, còn dáng người sẽ giữ được sự thanh thoát, linh hoạt.

Thời tiết lạnh vốn là "kẻ thù" của làn da và sức khỏe phụ nữ, nhưng cũng là cơ hội để bạn chăm sóc bản thân kỹ lưỡng hơn. Chỉ với vài thay đổi nhỏ trong thói quen ăn uống và lựa chọn thực phẩm, bạn có thể vừa giữ ấm cơ thể, vừa nuôi dưỡng sắc đẹp và tinh thần.

Hãy thử làm ngay 3 món ăn vặt "cứu tinh" này tại nhà. Nó ngon, dễ làm và tốt cho sức khỏe, để mỗi ngày lạnh trở thành một ngày ấm áp, trọn vẹn và rạng rỡ hơn.

(Ảnh minh họa: Internet)