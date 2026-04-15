3 mẹ con sống ở Hà Nội: Chi tiêu 2 triệu tiền ăn mỗi tháng và cách một người mẹ đơn thân cân đối chi tiêu mỗi ngày

Giữa cuộc sống thường ngày ở Hà Nội, câu chuyện của ba mẹ con được chia sẻ trên kênh TikTok "Mẹ ở đây này" mang đến một góc nhìn giản dị về cách một gia đình nhỏ xoay xở và duy trì cuộc sống khi gặp biến cố.

Người mẹ kể rằng cách đây 3 năm, chồng chị qua đời đột ngột, để lại chị cùng hai con nhỏ. Từ đó, chị trở thành lao động chính trong gia đình, đồng thời phải cân đối mọi chi tiêu để vừa đảm bảo sinh hoạt hàng ngày, vừa trả các khoản nợ còn lại từ căn nhà mới xây. Thu nhập không ổn định khiến chị phải tính toán khá kỹ, gần như mọi khoản chi đều được cân nhắc trước khi quyết định.

Ba mẹ con ở Hà Nội: Tiền ăn 2 triệu tháng, tiết kiệm từng đồng để trang trải cuộc sống

Cuộc sống của ba mẹ con được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ. Hai đứa trẻ ăn bán trú ở trường nên bữa tối trở thành khoảng thời gian duy nhất trong ngày cả nhà quây quần bên mâm cơm.

Mỗi tháng, 3 mẹ con ăn hết khoảng 13kg gạo, hết chừng 270 nghìn đồng, thêm khoảng 150 nghìn tiền gia vị. Những con số ấy là cả một sự cân đo đong đếm để đảm bảo rằng 3 mẹ con có thể sống qua từng tháng mà không bị hụt trước hụt sau.

Mâm cơm của ba mẹ con rất đỗi giản dị. Mỗi bữa thường chỉ có hai món, một món mặn và một món rau. Có hôm chỉ là 40 nghìn tiền thịt gà, thêm 3 nghìn rau cải luộc, kèm theo vài chiếc nem còn lại từ hôm trước được rán lại cho các con. Có hôm khác là 30 nghìn giò, thêm vài nghìn rau nấu canh. Tính ra, mỗi ngày tiền ăn của cả ba người chỉ khoảng 60 nghìn đồng, một con số khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Chị có thể mua 60 nghìn thịt vai, thêm đậu và rau, chia ra nấu cho cả ngày. Hay có hôm khéo léo hơn, chị mua ít thịt xay, mộc nhĩ, miến, trứng để gói nem cho các con, ăn được vài bữa liền. Những món ăn ấy không cầu kỳ, nhưng chứa đựng sự tính toán tỉ mỉ và tình yêu thương âm thầm của một người mẹ.

Những ngày cuối tuần khi hai con ở nhà, bữa ăn có phần "cải thiện" hơn một chút, nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ tiết kiệm đã định sẵn.

"Hiện tại mình đang nuôi 2 con nhỏ và là mẹ đơn thân. 2 triệu là số tiền mình đã tính toán rất kỹ để ba mẹ con có thể xoay xở qua ngày. Khi chồng mình mất, căn nhà mới xây còn đó nhưng cũng còn mấy trăm triệu tiền nợ. Thu nhập của mình không ổn định nên mọi chi tiêu trong nhà phải cân nhắc từng chút. Cái gì cần thiết mình mới mua, còn không thì để lại. Mình phải dành tiền để trả nợ và lo cho 2 con ăn học" - mẹ 2 con chia sẻ.

Những ngày hai con đi học, bữa trưa của chị lại càng đơn giản hơn. Có khi chỉ 10 đến 15 nghìn đồng là đủ. Chị chấp nhận ăn đạm bạc để dành phần tốt hơn cho con, một sự hy sinh rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ là dễ dàng.

Ban ngày làm việc tự do, ai thuê gì làm nấy, tối đến làm online để có thêm thu nhập

"Mình muốn đi làm hành chính nhưng 4 giờ phải về đón con, mình xin việc khắp khu công nghiệp mà đâu cũng làm đến 5 giờ chiều. Bố mẹ đẻ mình ở xa, bố mẹ chồng thì sau khi chồng mình mất cũng suy sụp nhiều, nên mình tự chăm sóc 2 bé. Ban ngày mình đi làm tự do, tối đến ở nhà làm thêm online để có thêm thu nhập" - mẹ 2 con tâm sự.

Theo dõi kênh TikTok của chị, có những ngày chị đi bán hàng thuê cho người ta được trả 200 nghìn và 20 nghìn tiền ăn trưa. Hoặc có ngày phụ việc là quần áo tại một xưởng may nhỏ, trưa lại về ăn cơm, chiều đến làm tiếp... Công việc tự do ai thuê gì làm nấy để có thêm thu nhập nuôi con nhỏ.

Có thể thấy, cuộc sống của ba mẹ con không có nhiều dư dả nhưng vẫn được duy trì một cách ổn định nhờ sự chủ động và tính toán hợp lý. Từng khoản chi nhỏ đều được cân nhắc để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng nhịp sống của gia đình vẫn diễn ra đều đặn, giản dị và gọn gàng, với mục tiêu rõ ràng là đảm bảo sinh hoạt và chăm lo cho hai con trong khả năng của mình.

Nguồn: Mẹ ở đây này