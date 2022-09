3 ly nước màu đỏ chống ung thư tốt, giúp đánh bay mỡ "cấp tốc"

Phụ nữ thường dành rất nhiều tiền bạc để đầu tư cho các loại thực phẩm chức năng có tác dụng phòng ngừa bệnh tật, kéo dài tuổi thanh xuân và giúp chị em giữ vững thân hình thon gọn. Mà không biết rằng, ngay trong tủ lạnh nhà bạn có chứa vô vàn các nguyên liệu tốt cho sức khỏe, có thể tạo nên các thức uống ngon lành, đáp ứng đủ mọi tiêu chí sức khỏe mà bạn mong muốn.

3 ly nước màu đỏ chống ung thư tốt, giúp đánh bay mỡ

1. Nước ép dưa hấu

Dưa hấu hẳn là thứ quả thường có sẵn tại nhiều gia đình trong mùa hè, vì chúng có tính giải nhiệt rất tốt. Chọn dưa hấu thay vì một món ngọt khác có thể giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients năm 2019 cho thấy những đối tượng thừa cân hoặc béo phì khi ăn dưa hấu thay vì bánh quy, sẽ giảm được trọng lượng cơ thể. Chỉ số khối cơ thể, huyết áp và vòng eo cũng sẽ giảm theo.

Theo chuyên gia dinh dưỡng Grace Derocha: Lycopene trong dưa hấu có thể đóng một vai trò trong việc bảo vệ làn da của bạn khỏi ánh nắng mặt trời, giúp bạn ít bị cháy nắng hơn. Khoảng 95% dưa hấu là nước, giúp nuôi dưỡng làn da của bạn, vitamin C trong dưa hấu cũng giúp xây dựng collagen, giúp làn da của bạn dẻo dai và tươi trẻ.

Không những thế, lycopene trong dưa hấu có tác dụng trong việc giảm viêm và stress oxy hóa. Đóng vai trò trong việc ngăn tế bào ung thư phát triển, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa và ung thư tuyến tiền liệt.

2. Trà bụp giấm

Một số nghiên cứu cho thấy trà bụp giấm có tác động tích cực đến việc giảm cân. Một nghiên cứu ở Đài Loan phát hiện ra rằng những người dùng chiết xuất hoa bụp giấm trong 12 tuần không chỉ giảm cân thành công mà còn giảm chỉ số BMI, mỡ cơ thể và vòng eo.

Một số nghiên cứu trên động vật và một số nghiên cứu nhỏ trên người cũng đã cho thấy khả năng chống viêm của cây bụp giấm. Viêm có thể gây ra sự phát triển của nhiều bệnh tật, bao gồm ung thư, hen suyễn, bệnh Alzheimer, bệnh tim và viêm khớp dạng thấp.

Thành phần chống oxy hóa trong hoa bụp giấm được cho là tốt nhất trong số nhiều loại trái cây và rau quả, giúp chống lão hóa và dưỡng da.

Tuy vậy, bạn không nên lạm dụng trà bụp giấm thay thế nước uống hàng ngày. Nếu đang sử dụng thuốc thì cần hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

3. Nước ép ổi

Tiến sĩ Manoj K. Ahuja (Bệnh viện Sukhda, Ấn Độ) cho biết: Nước ép ổi có tác dụng chống lại bệnh ung thư khá tốt. Lý do là vì trong quả ổi có chứa nhiều chất lycopene, quercetin, vitamin C và các polyphenol... các chất này hoạt động như 1 chất chống oxy hóa mạnh, giúp trung hòa các gốc tự do trong cơ thể. Từ đó, giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Đặc biệt, vị tiến sĩ nhấn mạnh ổi đã được chứng minh là thành công trong việc giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú vì nó rất giàu lycopene.

Nước ép ổi cũng là một sự lựa chọn tốt nếu bạn đang muốn giảm cân. Ổi rất giàu chất xơ, có thể giúp bạn no lâu hơn và khiến bạn ăn ít hơn. Nó cũng chứa ít calo nên thích hợp cho chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn.

Loại nước ép này còn có chứa chất chống oxy hóa hoạt động kỳ diệu bằng cách bảo vệ nó khỏi các tác hại bên ngoài. Ổi rất giàu vitamin A, vitamin C và các chất chống oxy hóa như carotene và lycopene giúp bảo vệ da khỏi các nếp nhăn. Uống 1 cốc nước ép ổi mỗi ngày, nếp nhăn sẽ được làm mờ bớt.

