3 lợi ích từ việc bổ sung collagen

Collagen - một thành phần quan trọng không thể thiếu trong cơ thể, chiếm khoảng 25 - 33% lượng protein trong cơ thể, 75% cấu trúc da và 75% thể tích của da.



Collagen là yếu tố quyết định sự đàn hồi và độ tuổi của da

Sau tuổi 25 hàm lượng collagen tự nhiên bắt đầu suy giảm 1% mỗi năm, gây ra những vấn đề như da khô, nếp nhăn, sạm nám và tàn nhang. Việc bổ sung collagen đóng vai trò quan trọng, đặc biệt với chị em từ 25 tuổi, phụ nữ đã qua sinh nở… hỗ trợ cải thiện kết cấu da và hỗ trợ sự linh hoạt của khớp và cơ.



Hỗ trợ cải thiện độ đàn hồi của da

Trong một công bố trên Tạp chí Da liễu Quốc tế vào năm 2021 đã kết luận rằng bổ sung collagen liên tục trong 90 ngày đã hỗ trợ làm giảm nếp nhăn và cải thiện quá trình hydrat hóa và độ đàn hồi của da. Một nghiên cứu khác năm 2022 với 100 người châu Á cũng cho thấy việc bổ sung collagen có thể cải thiện nếp nhăn, độ đàn hồi, hydrat hóa và tính toàn vẹn của hàng rào bảo vệ da mặt mà hoàn toàn không gây tác dụng phụ.

Do đó, hàm lượng collagen khuyên dùng cho phụ nữ trên 25 tuổi vào khoảng 2.000 - 10.000mg collagen/ngày, còn đối với độ tuổi từ 30 – 40 tuổi thì hàm lượng phù hợp sẽ khoảng 10.000-20.000mg collagen/ngày.

Bổ sung collagen sẽ hỗ trợ cải thiện và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa trên da

Dưới sự phát triển của công nghệ bào chế, collagen peptide (collagen thủy phân) chiết xuất từ cá có khả năng hấp thu tốt nhất nhờ vào độ tương thích và khối lượng phân tử tối ưu cho cơ thể. Bên cạnh đó, collagen chiết xuất từ cá chứa các chuỗi axit amin ngắn với tỷ lệ proline, glycine and hydroxyproline giống với cơ thể người hơn so với collagen chiết xuất từ heo, bò. Để collagen đạt hiệu quả tốt nhất nên kết hợp các thành phần như như Vitamin C, Hyaluronic, L-Citrulline.

Hỗ trợ tăng khối lượng cơ bắp

Khi bước qua tuổi 25, phụ nữ thường gặp các vấn đề khớp như đau mỏi. Lý giải tình trạng này là do hàm lượng collagen suy giảm khiến tốc độ phục hồi cơ chậm. Mô cơ được cấu tạo từ 1% đến 10% collagen. Collagen hỗ trợ giữ cho cơ bắp của mạnh mẽ và hoạt động chính xác.

Collagen hỗ trợ tăng cường cơ bắp, tăng hiệu quả các bài tập thể thao

Hơn thế nữa, rất nhiều nghiên cứu cho thấy bổ sung collagen hỗ trợ tăng khối lượng cơ bắp ở những người bệnh thiểu cơ do mất khối lượng cơ xảy ra theo tuổi tác. Từ đó, các nhà nghiên cứu đã gợi ý rằng việc sử dụng collagen có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp protein cơ bắp như creatine, cũng như kích thích tăng trưởng cơ bắp sau khi tập thể dục.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương khớp

Đóng vai trò như một lớp "đệm cao su" bảo vệ khớp, collagen hỗ trợ duy trì tính toàn vẹn của sụn. Đặc biệt các nhà khoa học rút ra được kết luận rằng collagen hỗ trợ cải thiện các triệu chứng viêm xương khớp và giảm đau khớp. Trong một nghiên cứu, 73 vận động viên tiêu thụ 10 gram collagen mỗi ngày trong 24 tuần đã giảm đau khớp đáng kể khi đi bộ và khi nghỉ ngơi, so với một nhóm không sử dụng.

TPBVSK DHC Collagen Beauty 7000 Plus

Đến từ thương hiệu Chuyên gia Chăm sóc Sức khỏe và Làm đẹp hàng đầu Nhật Bản, TPBVSK DHC Collagen Beauty 7000 Plus được nhãn hàng khuyến cáo nên uống vào buổi tối trước khi đi ngủ sẽ hỗ trợ giúp làn da sáng mịn, đàn hồi, căng bóng sau một thời gian sử dụng.

Sản phẩm Collagen nước DHC Collagen Beauty 7000 Plus

Với hàm lượng collagen peptide lên đến 7000mg, DHC Collagen Beauty 7000 Plus luôn nằm trong TOP đầu sản phẩm có hàm lượng collagen cao nhất trên thị trường hiện nay. Bảng thành phần bổ sung thêm 700mg Vitamin C, các thành phần dưỡng ẩm Hyaluronic Acid và L-Citrulline hỗ trợ dưỡng da sáng mịn, đàn hồi, căng bóng.

Để chứng minh cho điều này, DHC Nhật Bản đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu trải nghiệm người dùng. Kết quả cho thấy, những người phụ nữ ở độ tuổi 30 với tình trạng da khô hoặc mẫn cảm đều có sự thay đổi lớn sau 30 ngày sử dụng sản phẩm.

Sự thay đổi của da sau 30 ngày sử dụng Collagen nước DHC Collagen Beauty 7000 Plus

Có thể nhận thấy rõ nhất là lỗ chân lông được thu nhỏ, bề mặt da trở nên ẩm mượt, mịn màng và đàn hồi hơn.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

