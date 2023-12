3 lời bạn cần nói với người bạn đời để hôn nhân không đi vào ngõ cụt

Vợ chồng sống với nhau kiểu gì chẳng có lúc cơm không lành, canh không ngọt. Nhưng các cụ có câu "không cãi nhau không phải vợ chồng", phải có xích mích, mâu thuẫn mới thấu hiểu, mới chấp nhận được cσn người thật của nhau mà tìm cách hài hòa chung sống.

Chuyên gia tâm lý Tuệ An xin chia sẻ với bạn 3 lời xin lỗi mà đôi lúc bạn cần phải nói với người bạn đời của mình nếu không muốn mối quan hệ của hai bạn đi vào ngõ cụt.

Xin lỗi vì đôi khi vô tâm làm đối phương tổn thương

Sự vô tâm đã không còn quá mức xa lạ đối với mỗi chúng ta, đặc biệt là những người đang làm vợ, làm chồng. Đây có lẽ cũng chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra những cuộc cãi vã trong mọi gia đình, nó còn là nguyên nhân quan trọng gây nên vấn đề ngoại tình hiện nay.

Thật ra với cuộc sống đô thị ngày càng hiện đại và phát triển, không thể tránh khỏi những lúc bận rộn để chạy kịp với từng bước tiến của xã hội, nên việc vợ/chồng có đôi lúc vô tâm với người còn lại sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng dù chỉ là vô tình thôi thì sự vô tâm ấy lại khiến bạn đời của mình tổn thương, buồn tủi.

Đừng để đối phương mòn mỏi với những chờ đợi, mong mỏi được chiều chuộng, quan tâm, rồi sẽ có một ngày họ không chịu được mà tìm kiếm an ủi từ người khác, lúc ấy e rằng đã muộn.

Vậy nên khi nhận ra sự vô tâm của mình đã làm người ấy buồn, bạn hãy lập tức xin lỗi, vỗ về đối phương nhé. Hãy xin lỗi và sửa sai trước khi quá muộn.

Xin lỗi sau mỗi cuộc tranh cãi

Khó có ai nhận ra được lỗi lầm của mình. Nhất là sau những cuộc cãi vã, tranh luận, để chủ động làm hòa, nhận sai và xin lỗi lại càng khó khăn hơn. Nhưng nếu thực sự yêu, thực sự trân trọng cuộc hôn nhân này, bạn hãy bình tĩnh ngồi lại suy nghĩ cho thật kỹ, thật thấu đáo, đừng quên đứng cả trên góc độ của đối phương để đánh giá khách quan.

Nếu quả thật thấy mình sai, hãy can đảm nóι lời xin lỗi, ngay cả khi đối phương cũng sai, thậm chí sai nhiều hơn mình. Bởi hạnh phúc đôi khi là ta biết ghi nhận những điều mình đã làm được và cả những điều ta còn đang thiếu sót để nỗ lực bước tiếp. Là khi ta biết buông bỏ cái tôi của bản thân, chấp nhận giữ hạnh phúc thay vì cái Đúng của riêng mình.

Vợ chồng hơn thua nhau để làm gì, muốn hạnh phúc thì phải biết xin lỗi đúng lúc, nhận ra và bỏ qua cho nhau lỗi lầm để ngày một hoàn thiện hơn.

Xin lỗi khi không thể dành thời gian cho nhau

Cuộc sống của mỗi người không chỉ có mình mối quan hệ vợ – chồng. Ai cũng đều có công việc, bạn bè, người thân, các mối quan hệ khác xung quanh. Vậy nên đôi khi vì công việc, vì chuyện này chuyện nọ mà bạn bận bịu triền miên, không thể dành thời gian bên cạnh nửa kia như trước.

Lắm khi vì bận bịu mà quên mất nhiều chuyện quan trọng như kỉ niệm ngày cưới, sinh nhật bạn đời, hay một cuộc hẹn đi xem phim với người ấy… khiến nửa kia cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy có phải bạn đời của mình đã thay đổi, hay đã có ai khác?

Nếu thật sự đã có những lúc như vậy, đừng bao giờ nhận ra mà vẫn im lặng để sự cô đơn, tủi hờn của người kia lớn dần. Lúc này hãy xin lỗi thật chân thành để đối phương thông cảm… Càng im lặng, càng lờ đi sẽ chỉ càng khiến hôn nhân thêm bế tắc.

Lưu ý rằng, tuyệt đối đừng để chuyện này xảy ra quá thường xuyên.

Phụ nữ đẹp không phải do trang sức mà là do sự tử tế của người đàn ông. Đàn ông hấp dẫn không phải do tiền bạc mà là do sự tinh tế của một người phụ nữ. Hãy luôn dành cho nửa kia của mình một tình yêu thương trọn vẹn nhất!