Sau khi phụ nữ bước qua tuổi 40, cơ thể bắt đầu trải qua nhiều sự thay đổi đáng kể. Các chức năng sinh lý dần thay đổi, trong đó đáng chú ý nhất là sự biến đổi nồng độ nội tiết tố, đặc biệt là sự suy giảm của hormone progesterone.

Progesterone đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chu kỳ kinh nguyệt ổn định, cải thiện tình trạng da và điều chỉnh tâm trạng. Khi hormone này giảm dần, phụ nữ có thể gặp phải các triệu chứng như kinh nguyệt không đều, da khô và tâm trạng thay đổi thất thường.

Để đối phó tốt hơn với những thay đổi sinh lý này, bên cạnh việc duy trì thói quen tập thể dục đều đặn và lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng cũng đóng vai trò không thể thiếu. Điều chỉnh chế độ ăn uống một cách khoa học sẽ giúp hỗ trợ cân bằng nội tiết và duy trì sức khỏe toàn diện.

Người Trung Quốc xưa thường nói: "Thực phẩm tự nhiên vẫn luôn là lựa chọn tối ưu hơn so với việc sử dụng thuốc bổ". Thực phẩm giàu "progesterone tự nhiên" không chỉ giúp phụ nữ duy trì sự cân bằng hormone, mà còn có tác dụng ngăn ngừa lão hóa, cải thiện làn da và sức khỏe tổng thể.

Dưới đây là 3 loại thực phẩm giàu progesterone mà bạn có thể dễ dàng kết hợp vào bữa ăn hàng ngày. Chúng vừa bổ dưỡng, vừa giúp nâng cao sức khỏe một cách tự nhiên và hiệu quả.

3 loại thực phẩm chứa "progesterone tự nhiên" tốt cho phụ nữ sau tuổi 40

1. Đậu nành

Đậu nành từ lâu đã được nghiên cứu rộng rãi vì hàm lượng phytoestrogen cao, đặc biệt là isoflavone. Phytoestrogen là hợp chất thực vật có cấu trúc tương tự như hormone estrogen và progesterone, có thể tương tác với các thụ thể hormone trong cơ thể, từ đó giúp điều chỉnh cân bằng nội tiết tố. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, isoflavone trong đậu nành có khả năng giúp phụ nữ giảm các triệu chứng mãn kinh như bốc hỏa, mất ngủ và thay đổi tâm trạng. Đồng thời, nó còn hỗ trợ sức khỏe tim mạch, làm giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cường hệ miễn dịch và duy trì cân bằng hormone.

Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Nutrition cho thấy, việc tiêu thụ đậu nành có liên quan đến tăng cường sức khỏe làn da. Isoflavone trong đậu nành đã được chứng minh là giúp bảo vệ da khỏi tổn thương do tia UV, cải thiện độ đàn hồi và làm giảm sự hình thành nếp nhăn.

2. Hạt kê

Hạt kê từ lâu đã được coi là một nguồn thực phẩm bổ dưỡng, đặc biệt ở các nền văn hóa Á Đông. Hạt kê giàu vitamin B, protein, khoáng chất như magie, kẽm, sắt. Đây là những yếu tố rất cần thiết cho việc duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ chức năng thần kinh.

Vitamin B trong hạt kê giúp cơ thể sản xuất năng lượng, giảm mệt mỏi và cải thiện chức năng não. Hạt kê còn chứa hàm lượng chất xơ cao, giúp cải thiện hệ tiêu hóa, điều hòa đường huyết và hỗ trợ quá trình giảm cân.

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hạt kê có tác dụng chống oxy hóa, giúp bảo vệ các tế bào khỏi tổn thương và ngăn ngừa lão hóa da.

3. Trứng cút

Mặc dù kích thước nhỏ, nhưng trứng cút là một "kho dinh dưỡng" với hàm lượng protein, vitamin A, vitamin B12 và khoáng chất vượt trội hơn nhiều so với trứng gà. Trứng cút đặc biệt có hàm lượng sắt và kẽm cao, giúp hỗ trợ quá trình sản xuất máu, tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa tình trạng thiếu máu thường gặp ở phụ nữ.

Ngoài ra, nghiên cứu đã chỉ ra rằng vitamin A, kẽm trong trứng cút đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa lão hóa da.

Vitamin A giúp kích thích sự phát triển tế bào da mới, trong khi kẽm là một yếu tố quan trọng trong quá trình tái tạo mô da và điều hòa hormone. Trứng cút có hàm lượng chất béo thấp, giúp duy trì vóc dáng mà vẫn cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể, phù hợp cho những người quan tâm đến việc kiểm soát cân nặng.