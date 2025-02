Mùa đông là mùa bệnh cúm dễ bùng phát, đặc biệt là khi khí hậu thay đổi thất thường. Để tránh các mối đe dọa từ cảm lạnh và virus cúm, chúng ta cần tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể. Theo Everyday Health , bạn có thể bảo vệ sức khỏe thông qua 3 loại trái cây sau đây.

Thường xuyên ăn trái cây sẽ giúp tăng cường sức khỏe, ngừa bệnh cúm (Nguồn ảnh: Sohu)

Quả quýt

Một quả quýt chứa khoảng 59 calo, 80% là nước, chất xơ và vitamin C dồi dào, chất dinh dưỡng trong quýt có thể kích hoạt khả năng miễn dịch. Uống trà vỏ quýt hoặc ngửi tinh dầu vỏ quýt giúp phòng ngừa và giảm triệu chứng cảm cúm, ho, sổ mũi nhờ đặc tính kháng khuẩn và kháng virus, cải thiện chất lượng giấc ngủ, kích thích nhu động ruột để hỗ trợ tiêu hóa.

Chuyên gia dinh dưỡng người Đài Loan (Trung Quốc) Gao Min Min cũng chia sẻ rằng, vitamin C trong quýt tác dụng giảm các gốc tự do, hỗ trợ hấp thụ sắt, thúc đẩy tổng hợp collagen và ngăn ngừa cảm lạnh.

Quả hồng

Loại quả này cũng được xếp vào danh sách những loại quả giàu vitamin C. Quả hồng có nhiều loại vitamin như vitamin A giúp cải thiện thị lực, vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch.

Khi được cung cấp đủ nguồn năng lượng tăng cường cho cơ thể, tiêu biểu là vitamin C và vitamin A, hệ miễn dịch của chúng ta sẽ hoạt động hiệu quả hơn. Các vi chất dinh dưỡng có trong quả hồng giúp cải thiện việc sản xuất tế bào bạch cầu, từ đó nâng cao khả năng bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân xâm nhập như vi khuẩn, virus.

Quả hồng tuy bổ dưỡng, nhưng nó lại là loại thực phẩm dễ gây khó chịu cho dạ dày nếu ăn quá nhiều, vì vậy bạn nên ăn với mức độ vừa phải.

Quả Kiwi

Kiwi là một loại trái cây có lợi cho sức khỏe nhờ chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin C, E, Kali. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100 gram quả kiwi có 61 calo, 1,14 gram protein, 0,52 gram chất béo, 3 gram chất xơ, 80mg vitamin C đối với kiwi xanh, 152mg vitamin C đối với kiwi vàng.

Khi bị cảm cúm, cơ thể chúng ta thường trở nên mệt mỏi, vitamin C sẽ thúc đẩy cơ thể chuyển hóa năng lượng, từ đó giúp giảm các triệu chứng này. Kiwi chứa hàm lượng vitamin C cao hơn cả cam và đu đủ. Ngoài ra, loại quả này còn giàu vitamin E và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào khỏi sự tấn công của virus cúm.

(Nguồn Everyday Health)