Trong bữa cơm của người Á Đông, nước tương là gia vị vô cùng quen thuộc. Thế nhưng, theo bác sĩ Hoàng Huyên, chuyên khoa lồng ngực và hồi sức cấp cứu Trung Quốc, loại gia vị tưởng chừng vô hại này lại có thể gây tổn thương tim mạch và mạch máu não nếu dùng sai cách. Ông nhấn mạnh, nước tương không phải là “chất độc”, nhưng cũng tuyệt đối không nên dùng tùy tiện, đặc biệt là nước tương để lâu năm khi nấu ở nhiệt độ cao có thể sinh ra chất gây ung thư.

Bác sĩ Hoàng Huyên phân tích, nước tương giúp món ăn đậm đà nhưng lại ẩn chứa nhiều yếu tố nguy hại cho mạch máu, từ lượng muối cao, các chất phụ gia cho đến biến đổi hóa học khi nấu ở nhiệt độ cao. Nói cách khác, thủ phạm âm thầm làm hỏng mạch máu nhiều khi không phải là thịt cá, mà lại chính là chén nước chấm trên bàn ăn.

Dưới đây là 3 loại nước tương nên hạn chế:

- Nước tương pha chế công nghiệp

Loại này có màu sắc bắt mắt nhưng lại không phải do lên men tự nhiên, mà chủ yếu nhờ bột ngọt (monosodium glutamate), caramel tạo màu và chất tạo ngọt. Ăn ít thì không sao, nhưng nếu sử dụng lâu dài với lượng lớn, các chất này sẽ làm tăng gánh nặng oxy hóa lên thành mạch, thúc đẩy hình thành mảng xơ vữa. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra, tiêu thụ nhiều phụ gia thực phẩm có liên quan đến bệnh chuyển hóa và tim mạch.

- Nước tương lâu năm kết hợp nấu ở nhiệt độ cao

Loại nước tương này thường dùng để tạo màu cho món ăn, nhưng chứa lượng muối khá cao. Nguy hiểm hơn, khi bị đun ở lửa lớn, chúng có thể sinh ra hợp chất dị vòng amin (HCAs), một chất được chứng minh có khả năng gây ung thư. Về lâu dài, các chất này không chỉ làm giảm độ đàn hồi của mạch máu mà còn tăng nguy cơ mắc ung thư.

- Nước tương nhiều muối

Đây là “quả bom muối” tiềm ẩn trong bữa ăn. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị, mỗi người trưởng thành không nên nạp quá 2.000mg natri/ngày. Trong khi đó, một số loại nước tương chứa tới hơn 6.000mg natri trong 100ml, nghĩa là chỉ cần chấm vài lần đã vượt ngưỡng. Khi đó, mạch máu giống như dây thun bị kéo căng liên tục, dễ dẫn đến xơ cứng động mạch và tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Hoàng Huyên khuyến cáo, để vừa tận hưởng hương vị vừa bảo vệ sức khỏe, người tiêu dùng cần nhớ 3 nguyên tắc:

- Ưu tiên chọn nước tương lên men tự nhiên, thành phần càng đơn giản càng tốt.

- Nêm vào món ăn ở giai đoạn cuối, tránh đun ở nhiệt độ cao quá lâu.

- Hạn chế tối đa lượng sử dụng, tốt nhất không quá 10ml/ngày, và ưu tiên loại ít muối.

Nói một cách dễ hiểu, nước tương không độc hại, nhưng nếu lạm dụng hoặc dùng sai cách, nó có thể trở thành “kẻ thù giấu mặt” của tim mạch và thậm chí làm tăng nguy cơ ung thư.

