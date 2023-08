3 kiểu tin nhắn cho chồng mà phụ nữ thông minh không bao giờ làm

Chúng ta không thể phủ nhận một sự thật rằng sự phát triển của công nghệ và các ứng dụng trò chuyện online giúp con người kết nối với nhau một cách dễ dàng hơn. Trong một vài hoàn cảnh, việc viết ra những điều bản thân muốn nói với đối phương, rồi bấm nút "gửi" sẽ cho bạn cảm giác an toàn và dễ chịu hơn nhiều so với khi phải "ba mặt một lời".

Tuy nhiên, việc gì cũng có hai mặt. Quá phụ thuộc vào việc trò chuyện online có thể khiến tình cảm rạn nứt và kéo dài khoảng cách trong tâm hồn mỗi người.

Nếu không muốn chuyện ấy xảy ra, đây là 3 kiểu tin nhắn phụ nữ tuyệt đối không bao giờ gửi cho người yêu/người bạn đời của mình.

1. "Chúng ta cần nói chuyện"

Thoạt nghe, nội dung này có vẻ chẳng có gì to tát đến mức có khả năng tạo ra một cuộc xung đột hay một vết nứt trong mối quan hệ. Nhưng hãy thử đặt câu nói này vào những tình huống cụ thể, như khi hai người đang "chiến tranh lạnh", hoặc khi đối phương đang muốn tránh mặt bạn mà xem, câu chuyện sẽ khác hẳn.

Đây thực chẳng khác nào đổ một can dầu vào bể lửa đang cháy bừng bừng. Người nhận tin nhắn có thể sẽ càng cảm thấy bất an, lo sợ hơn. Kết cục không hề khó đoán trong hoàn cảnh này là họ sẽ tìm mọi cách để trốn tránh cuộc gặp gỡ với bạn.

Chính bởi thế, nếu cảm thấy hai người cần ngồi xuống và trực tiếp chia sẻ, lắng nghe về những khúc mắc trong lòng nhau, hãy kiên nhẫn chờ một khoảnh khắc phù hợp để bày tỏ thay vì gửi đi một tin nhắn sặc mùi "rào trước đón sau" như "Chúng ta cần nói chuyện".

2. "Anh hết tình cảm với em rồi đúng không?"

Chắc chắn chẳng người phụ nữ nào lại mong bản thân sẽ phải trải qua cảm giác đối phương lạnh nhạt, thờ ơ với mình. Sự lạnh nhạt, thờ ơ ấy được thể hiện qua những tin nhắn đã được gửi đi cả nửa ngày nhưng chẳng có phản hồi, những bữa ăn chung bàn, những giấc ngủ chung giấc nhưng chẳng ai nói với nhau lời nào.

Những hờ hững "đột xuất" nhưng kéo dài này của đàn ông khiến phụ nữ trở nên... mất kiên nhẫn. Suy nghĩ "anh ta chắc hẳn đã hết yêu mình rồi" xuất hiện trong tâm trí phái đẹp như một lẽ tất yếu.

Lúc này, phụ nữ thường vì quá tổn thương, quá bực bội mà gửi đi những tin nhắn để xác nhận tình cảm hiện tại của đối phương.

Đáng tiếc thay, đây là nước đi hoàn toàn sai lầm.

Trong bộ phim Love Actually, có một câu thoại rất hay thế này: "If a man loves you, you'll feel it. If he doesn't, you'll wonder" (Tạm dịch: Nếu một người đàn ông thực sự yêu bạn, bạn sẽ cảm nhận được điều đó; còn nếu không, thứ cảm giác duy nhất bạn nhận được chỉ là sự hoài nghi).

Vậy nên, câu hỏi "anh hết tình cảm với em rồi đúng không?" là hoàn toàn vô nghĩa.

3. "Chúng ta ly hôn/chia tay đi"

Kết thúc một mối quan hệ hay một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là một quyết định đơn giản đến mức có thể thông báo qua tin nhắn.

Ngay cả khi bạn đã quá chán nản và thực sự không còn muốn tiếp tục nữa, việc thông báo chấm dứt qua tin nhắn cho thấy chính bạn là người không có đủ tôn trọng với đối phương và với cả chặng đường hai người đã chung bước.

Việc gửi đi những tin nhắn kiểu này có thể khiến đối phương cảm thấy bạn đang coi thường mối quan hệ của hai người, hoặc tệ hơn, anh ta có thể nghĩ bạn quá trẻ con và chỉ đang dọa nạt, làm mình làm mẩy. Từ đó, coi thường cảm xúc của bạn về sau.