3 kiểu ‘nữ cường’ trong phim cổ trang Hoa ngữ

Nữ nhân trong phim cổ trang Hoa ngữ không chỉ có những cô nàng "ngốc bạch ngọt" mà còn rất nhiều "nữ cường", "nữ chủ". Nhân vật nữ có cá tính mạnh mẽ đang dần trở nên thịnh hành, đóng góp lớn cho sự thành công của nhiều bộ phim trong thời gian gần đây. Nhóm "nữ cường" trong các phim này có thể chia thành 3 nhóm chính dưới đây.

Ngoại nhu nội cương

Các nhân vật nữ được xây dựng theo mô-típ "ngoại nhu nội cương" thường có vẻ ngoài dịu dàng, cử chỉ tao nhã nhưng thâm tâm mạnh mẽ, hành động quyết liệt. Chính nét đối lập trong tính cách là điểm làm nên sức hút của nhóm nhân vật này.

Do đó, các nữ cường "ngoại nhu nội cương" ngày càng được nhiều biên kịch ưa chuộng, xuất hiện rộng rãi trong các nhánh cổ trang cung đấu, quyền mưu, võ hiệp… Các nhân vật tiêu biểu có thể kể đến như Du phi Hải Lan, Minh Lan hay Chân Hoàn...

Gần đây nhất, nữ chính Vân Vi Sam (Ngu Thư Hân) trong Vân Chi Vũ cũng trở thành hiện tượng nhờ cách xây dựng nhân vật này. Vốn là sát thủ cấp thấp của nhóm Vô Phong, Vân Vi Sam vừa là một cỗ máy giết người lạnh lùng vừa là một cô gái thanh thuần, nữ tính.

Vân Vi Sam nhận nhiệm vụ làm gián điệp trong gia tộc Cung Môn để có được tự do. Thế nhưng, mối tình với Cung Tử Vũ (Trương Lăng Hách) khiến cô luôn bị giằng xé nội tâm. Đây cũng là nhân vật giúp Ngu Thư Hân được khen ngợi "lột xác" thành công so với thời đóng chính trong Thương Lan Quyết.

Trong suốt thời gian chiếu, Vân Chi Vũ dẫn đầu các bảng xếp hạng chỉ số truyền thông xứ Trung, thậm chí soán ngôi bom tấn mùa hè Trường Tương Tư trên bảng xếp hạng Vlinkage.

Phóng khoáng, tiến bộ

Sau tuýp "ngoại nhu nội cương", nhóm các nữ cường phóng khoáng, cởi mở cũng dần xuất hiện nhiều hơn trong phim cổ trang Hoa ngữ vài năm trở lại đây. Đây là phiên bản đối lập của các nàng "tiểu bạch thỏ" đáng yêu, đôi khi ngốc nghếch, thường tìm kiếm tình yêu và sự bảo vệ từ nam chính.

Các nữ chính trong nhóm này thường không chấp nhận sự sắp đặt của người khác mà muốn tự vươn lên, làm chủ cuộc đời mình. Yếu tố này giúp các nhân vật sống trong bối cảnh hàng trăm năm trước trở nên quen thuộc, gần gũi với khán giả hiện đại.

Nữ chính Mộ Chước Hoa (Cảnh Điềm) trong Chước Chước Phong Lưu là một nhân vật như vậy. Xuất thân là nhi nữ quan quyến, nhưng Mộ Chước Hoa không muốn tuân theo các tiêu chuẩn cũ. Cô chạy trốn khỏi hôn sự sắp đặt để theo đuổi con đường khoa cử. Mộ Chước Hoa gặp gỡ tướng quân Lưu Diễn (Phùng Thiệu Phong) ở kinh thành. Đôi trai tài gái sắc dần nảy sinh tình cảm, cùng góp sức cho quốc gia, xã tắc.

Trong phim, tiểu thư Mộ gia hiện lên với hình ảnh hoạt bát, thông minh. Vượt qua trăm ngàn khổ ải bằng chính thực lực của mình, Mộ Chước Hoa từng bước thực hiện được giấc mơ quan trường và tìm được ý trung nhân. Cô cũng là người "dám yêu dám hận", cũng dám tranh đấu vì người mình yêu.

Những yếu tố này giúp cho nữ chính Chước Chước Phong Lưu trở nên hấp dẫn và mới lạ. Kết hợp với kịch bản tương đối chặt chẽ, bộ phim nhanh chóng được đón nhận và lọt top 10 phim cổ trang có điểm Douban cao trong năm 2023

Cao thủ võ lâm

Đối với 3 tuýp "nữ cường" trong phim cổ trang, các nữ cao thủ chiếm số lượng đông đảo và cũng dễ nhận ra nhất. Tuy ở mỗi tác phẩm, tạo hình nhân vật có thể khác nhưng tất cả đều toát ra khí chất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và trình độ võ thuật thượng thừa.

Dù đã xuất hiện từ lâu, hình tượng các hiệp nữ giang hồ bắt đầu nở rộ từ loạt phim chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung. Từ đó đến nay, hàng loạt phim vẫn đều đặn ra đời nhằm khai thác dạng nhân vật này nhưng phần lớn tập trung trên màn ảnh rộng. Số phim truyền hình về các nữ hiệp tương đối khiêm tốn, cái tên được biết đến nhiều gần đây là Vân Tương Truy ệ n .

Phim được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Thiên Môn Công Tử của Phương Bạch Vũ. Vân Tương truyện thuộc thể loại giang hồ đấu trí, do Trần Hiểu và Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai chính. Trong đó, Mao Hiểu Đồng thủ vai nữ hiệp Thư Á Nam. Cô cùng thư sinh Vân Tương sát cánh tìm ra chân tướng năm xưa của phái Vân Đài.

Được xây dựng theo phong cách "nam văn - nữ võ", nét thư sinh, mềm yếu của Vân Tương càng làm bật lên sự mạnh mẽ, quyết liệt của Thư Á Nam. Các pha võ thuật sắc sảo, đẹp mắt và bản lĩnh của cô cũng trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho phần đa mưu túc trí của Vân Tương.

Tương tự như Chước Chước Phong Lưu, bộ phim này cũng lọt top 10 phim có điểm douban cao nhất 2023 với số điểm 7,3. Trước đó, nhiều tác cũng ghi được dấu ấn nhờ dạng nhân vật này như Hữu Phỉ, Cẩm Tú Nam Ca và Lang Điện Hạ…

