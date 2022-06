3 kiểu làm trắng da đang cực thịnh hành vào mùa hè nhưng lại khiến chị em mắc bệnh

Có một làn da trắng mịn, khỏe mạnh hẳn là điều chị em phụ nữ luôn mong muốn. Nhất là vào mùa hè, ánh nắng gay gắt khiến làn da của bạn đen sạm, lúc này, nhiều chị em lại ấp ủ giấc mơ da trắng nổi bật.



Muốn da trắng đều đẹp một cách an toàn, tất nhiên bạn cần phải có khoảng thời gian nhất định, có thể là vài tháng, nửa năm, cũng có khi cả năm... Vì cần nhiều thời gian, nhiều chị em sốt sắng tìm đến những cách làm trắng da nhanh khiến sức khỏe gặp nhiều hệ lụy.

3 kiểu làm trắng da cực thịnh hành vào mùa hè nhưng khiến chị em mắc bệnh

1. Tiêm glutathione làm trắng da

Chỉ cần vài mũi tiêm trắng da bằng glutathione, chị em sẽ nhanh chóng có được làn da bật đến vài tông trong một thời gian ngắn. Glutathione khi sử dụng trong tiêm trắng da sẽ giảm nhanh chóng melanin. Đó chính là cơ chế tiêm trắng da của hoạt chất này.

Tuy nhiên, sử dụng tiêm glutathione để làm trắng da đến nay vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều. Trang Gmanetwork đưa tin, FDA Philipines đưa ra cảnh báo sự gia tăng đáng báo động trong việc lạm dụng glutathione để tiêm trực tiếp vào tĩnh mạch. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe của người sử dụng như bồn chồn, lo âu, trầm cảm, rụng tóc, run lẩy bẩy.

Ngoài ra, bạn có thể bị hoại tử biểu bì, rối loạn chức năng thận, nhiễm trùng nghiêm trọng, tắc mạch. Kim tiêm không an toàn còn có khả năng gây bệnh viêm gan virus, thậm chí là HIV. Nguy cơ sẽ tăng lên khi bạn sử dụng kim tiêm kém an toàn và glutathione giả được trà trộn vào thị trường.

PGS.TS Trần Hồng Côn (giảng viên khoa Hóa, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN) cho biết, glutathione là một hóa chất thông dụng trong cuộc sống, là một trong những chất chống oxy hóa mạnh chứa cả trong thực vật lẫn động vật, trong cơ thể chúng ta cũng có một nồng độ nhất định.

Theo TS Trần Hồng Côn, việc bôi glutathione lên trên da có tác dụng chống oxy hóa, nhiễm kim loại và cả những tác hại kinh hoàng của tia UV. Khi uống sẽ làm tăng hàm lượng glutathione trong máu, làm cho nồng độ chất chống oxy hóa trong cơ thể tăng lên.

Tuy nhiên, vị phó giáo sư này khẳng định, chưa có nghiên cứu nào cho thấy tiêm glutathione qua da để làm trắng da. "Việc tiêm dung dịch có chứa glutathione qua da từ trước đến nay chưa được Bộ Y tế ban hành sử dụng. Do đó, rất khó để nói được nó có đem lại nguy hại gì cho sức khỏe hay đơn giản là làm da sáng đẹp hơn như cách bôi ngoài da thông thường".

2. Tiêm truyền vitamin C liều cao làm trắng da

Chúng ta đều biết, vitamin C giúp da giảm nếp nhăn, đầy mô sẹo do thúc đẩy hình thành collagen song song với giảm hư hại, đứt gãy collagen dưới tác động của tia UV.

Vitamin C bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV vì có khả năng chống lại sự oxy hóa của làn da, ngăn chặn sự hình thành của các gốc tự do. Đồng thời, vitamin C làm trắng da, ngăn ngừa sạm nám mặc dù công dụng chưa rõ ràng, tác dụng không nhiều. Ngoài ra, vitamin C còn giữ ẩm cho da, giảm đỏ, giảm viêm và làm lành vết thương trên da.

Với rất nhiều tác dụng như vậy, khi hè đến, nhiều chị em kháo nhau đi tiêm truyền vitamin C liều cao để làm trắng da cấp tốc. Tuy nhiên, ThS.BS da liễu Vũ Thị Thơm (giảng viên Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam) nhận định, ở Việt Nam và nhiều nước trên thế giới chỉ tiến hành tiêm truyền vitamin C cho người có bệnh lý thiếu vitamin C. "Không có chỉ định tiêm truyền vitamin C với mục đích làm trắng da", chuyên gia khẳng định.

Tự ý tiêm truyền vitamin C để làm trắng da nhanh, chị em có thể đối mặt nguy cơ dị ứng thuốc, sốc phản vệ, thậm chí tử vong. Ngoài ra có thể bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn huyết, hoại tử, lây bệnh qua đường máu (HIV, viêm gan B, C...).

Chưa kể, việc tiêm truyền vitamin C liều cao làm trắng da đồng nghĩa việc làm giảm lượng sắc tố melanin, giảm đi hàng rào bảo vệ da trước tác động của tia UV. Da có nguy cơ bị bỏng rát, sạm nám thêm, không đều màu, dày sừng, đứt gãy collagen, giảm sức đề kháng da. Tình trạng kéo dài có thể dẫn đến ung thư da nếu sau tiêm truyền vitamin C liều cao không được bảo vệ che chắn tốt trước ánh sáng mặt trời và không khí ô nhiễm.

3. Bôi kem trộn làm trắng da cấp tốc

Kem trộn ngày càng được đội lốt tinh vi trong những mẫu mã, hình thức vô cùng bắt mắt. Những người bán hàng online đều ra sức quảng cáo những loại kem bôi da của mình là hàng chất lượng, khi bôi lên da sẽ bật tông chỉ sau một thời gian ngắn, có loại chỉ mất vài ngày đến một tuần...

Các chuyên gia da liễu khuyến cáo, vì ham làn da trắng đẹp trong thời gian đầu mới dùng, nhiều chị em phải gánh hậu quả lâu dài về sau. Sau một thời gian dùng kem trộn, kết cục đau lòng cho những chị em ham da trắng nhanh bằng cách bôi kem trộn đều là khó có thể phục hồi làn da so với thời ban đầu, da yếu, da bị tàn phá nặng nề. Chung quy lại, đây là tình trạng da bị nhiễm corticoid, càng sử dụng trong thời gian dài thì hậu quả càng nặng nề.

Muốn da khỏe đẹp, làm trắng da an toàn, chị em nên làm gì?

1. Bôi kem chống nắng

Kem chống nắng nên là vật bất ly thân cho những cô nàng mong muốn trẻ mãi không già với làn da trắng mịn, khỏe mạnh. Chị em nên bôi kem chống nắng phù hợp, bôi lại sau 2-3 tiếng. Khi bôi kem chống nắng, chú ý bôi toàn bộ khuôn mặt, đặc biệt là vùng mí mắt, tai, cổ, gáy, môi... ít được quan tâm.

Ngoài ra, để có làn da trắng sáng toàn diện, đừng chỉ bôi mỗi vùng mặt, chị em nên bôi cả ở khu vực tay, chân và bất cứ khu vực nào trang phục không che chắn đến. Khi bôi kem chống nắng đầy đủ cũng đừng quên đeo kính râm, đội nón mũ, mặc quần áo chống nắng... nếu phải đi ra ngoài.

2. Bổ sung rau củ quả giàu vitamin C

Mùa hè là mùa của những loại trái cây nhiệt đới giàu vitamin C, bạn nên tận dụng để dưỡng da trắng mịn.

Tốt nhất chị em nên ăn, uống từ những sản phẩm rau củ quả tự nhiên có nhiều vitamin C như cam, bưởi, ổi, đu đủ, ớt chuông, rau cải... để bổ sung chất chống oxy hóa, giúp da trắng sáng từ sâu bên trong.

