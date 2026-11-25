Giữa sân khấu hoành tráng của concert Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp, nơi quy tụ hàng loạt nghệ sĩ đình đám như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh hay Phương Mỹ Chi, sự xuất hiện của những giọng ca nhí mang đến một màu sắc đặc biệt. Không cần tiết tấu sôi động hay những màn trình diễn cầu kỳ, ba ca sĩ nhỏ tuổi Ali Thục Phương, Kim Cương và Đặng Kim Thiên Kim đã cùng ca sĩ Thu Hằng đưa khán giả trở về với những ký ức thân thương của làng quê Việt Nam qua ca khúc Hạt gạo làng ta. Tiết mục nằm trong chương đầu tiên của đêm diễn, Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, góp phần kể câu chuyện về đất nước từ những điều bình dị, gần gũi nhất.

Tối 24/11, concert Muôn sắc Việt Nam diễn ra tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút khoảng 50.000 khán giả. Được tổ chức nhân Ngày Văn hóa Việt Nam và kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất, chương trình quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ, đưa công chúng đi qua hành trình nghệ thuật từ lịch sử dựng nước, giữ nước đến những giá trị di sản và sức sáng tạo của văn hóa đương đại. Trong đó, bên cạnh những giọng ca gạo cội và các ngôi sao đang được yêu thích, những nghệ sĩ nhỏ tuổi cũng được trao cơ hội đứng trên sân khấu lớn, góp tiếng hát của mình vào câu chuyện chung về quê hương, đất nước.

Ba giọng ca nhí mang “Hạt gạo làng ta” lên sân khấu lớn

Trong chương Văn hóa soi đường cho quốc dân đi, sau những tiết mục mang âm hưởng hào hùng như Người Hà Nội, Đường lên phía trước, ca khúc Hạt gạo làng ta đưa chương trình chuyển sang những cảm xúc dịu dàng hơn. Tiết mục có sự tham gia của ca sĩ Sao Mai Thu Hằng cùng ba giọng ca nhí Ali Thục Phương, Kim Cương và Đặng Kim Thiên Kim, kết hợp với tiếng đàn guitar, đàn tranh, sáo và phần múa minh họa của các diễn viên thiếu nhi. Sự xuất hiện của những gương mặt nhỏ tuổi tạo nên sự đối lập thú vị với quy mô rộng lớn của sân khấu Mỹ Đình, đồng thời khiến câu chuyện về những hạt gạo quê hương được kể bằng chính tiếng hát của thế hệ đang lớn lên trong hòa bình.

Hạt gạo làng ta vốn là bài thơ nổi tiếng của nhà thơ Trần Đăng Khoa, được nhạc sĩ Trần Viết Bính phổ nhạc và trở thành một trong những ca khúc thiếu nhi quen thuộc với nhiều thế hệ người Việt. Phía sau hình ảnh hạt gạo nhỏ bé là cả câu chuyện về những tháng ngày lao động vất vả, về người mẹ, người nông dân và những đóng góp thầm lặng của hậu phương trong thời chiến. Bởi vậy, khi được thể hiện bởi những giọng ca thiếu nhi, tác phẩm không đơn thuần gợi lại ký ức tuổi thơ mà còn mang ý nghĩa trao truyền: Những câu chuyện từng được thế hệ ông bà, cha mẹ hát lên nay tiếp tục vang vọng qua tiếng hát của con cháu.

Đáng chú ý, ba gương mặt góp mặt trong tiết mục đều là những nghệ sĩ nhỏ tuổi đang có hành trình riêng với âm nhạc. Trong đó, Ali Thục Phương và Đặng Kim Thiên Kim từng được công chúng chú ý qua các chương trình nghệ thuật lớn về quê hương, đất nước. Sự tham gia của các em cùng Kim Cương và ca sĩ Thu Hằng tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những độ tuổi khác nhau, phù hợp với tinh thần kết nối các thế hệ mà concert Muôn sắc Việt Nam hướng đến.

Từ giọng ca triệu view hát cùng bà nội đến cô bé từng chinh phục sân khấu hàng chục nghìn khán giả

Trong ba ca sĩ nhí, Ali Thục Phương là gương mặt khá quen thuộc với khán giả yêu thích những ca khúc về quê hương, đất nước trên mạng xã hội. Sinh năm 2013 tại Hà Nội, Ali tên thật là Nguyễn Đỗ Thục Phương, bắt đầu tham gia các hoạt động nghệ thuật từ năm 5 tuổi. Cô bé từng gây chú ý với video hát Em là mầm non của Đảng cùng bà nội, thu hút hàng triệu lượt xem. Đáng nói, tình yêu dành cho những ca khúc truyền thống của Ali không bắt đầu từ một sân khấu chuyên nghiệp, mà từ những lần nghe bà hát và kể chuyện lịch sử trong gia đình. Bà nội của cô bé từng có hơn 30 năm làm Tổng phụ trách Đội, là người đưa những bài hát về Bác Hồ, quê hương và đất nước đến gần với Ali từ khi em còn nhỏ.

Trước khi tham gia Muôn sắc Việt Nam, Ali Thục Phương cũng từng xuất hiện tại concert Tổ quốc trong tim năm 2025 và những chương trình nghệ thuật quy mô lớn. Trong buổi gặp gỡ báo chí trước đêm diễn tại Mỹ Đình, cô bé bày tỏ sự hào hứng khi được góp mặt trong một sự kiện đặc biệt, đứng chung sân khấu với nhiều nghệ sĩ tài năng. Ali chia sẻ: "Dù còn nhỏ tuổi nhưng em cảm thấy rất may mắn khi được cất tiếng hát trong một chương trình ý nghĩa, được đứng chung sân khấu với những nghệ sĩ tài năng". Cô bé cũng hy vọng tiếng hát của mình có thể góp phần lan tỏa tình yêu và niềm tự hào về văn hóa Việt Nam.

Khi nói về tiết mục Hạt gạo làng ta, Ali mong rằng những giai điệu quen thuộc sẽ kết nối các thế hệ, gợi lại ký ức tuổi thơ của ông bà, cha mẹ và đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương trong tâm hồn các bạn nhỏ. Đây cũng là điều đặc biệt trong hành trình âm nhạc của cô bé: Những bài hát từng được nghe từ bà nội nay trở thành chất liệu để Ali chia sẻ với các bạn cùng thế hệ trên mạng xã hội và những sân khấu lớn.

Trong khi đó, Đặng Kim Thiên Kim, sinh năm 2012, cũng là giọng ca nhí đã có nhiều kinh nghiệm biểu diễn. Tháng 8/2025, Thiên Kim từng gây chú ý khi xuất hiện tại concert Tổ quốc trong tim, hòa giọng cùng ca sĩ Phạm Thu Hà trong liên khúc Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ - Người cho em tất cả. Màn trình diễn trước khoảng 50.000 khán giả khi ấy để lại nhiều ấn tượng. Cô bé cũng từng giành giải nhất cuộc thi Giọng hát Họa Mi năm 2023, hai huy chương vàng tại một liên hoan nghệ thuật tổ chức ở Thái Lan và tham gia nhiều chương trình nghệ thuật lớn được phát sóng trên truyền hình.

Trở lại sân khấu Mỹ Đình trong Muôn sắc Việt Nam, Thiên Kim tiếp tục có dịp thể hiện một tác phẩm gắn với ký ức tuổi thơ và tình yêu quê hương. Cùng với Ali Thục Phương và Kim Cương, sự góp mặt của cô bé góp phần làm phong phú bức tranh nghệ thuật của chương trình, nơi những nghệ sĩ nhỏ tuổi không chỉ xuất hiện như điểm nhấn dễ thương mà còn tham gia truyền tải những thông điệp văn hóa có chiều sâu.

Điểm đáng quý của tiết mục Hạt gạo làng ta chính là sự giản dị giữa một đêm diễn được đầu tư hoành tráng về âm thanh, ánh sáng và dàn dựng. Nếu những màn trình diễn khác tái hiện khí thế lịch sử hay vẻ đẹp rực rỡ của di sản dân tộc, thì tiếng hát của các em nhỏ lại gợi nhắc về những điều gần gũi nhất trong đời sống người Việt: Bữa cơm gia đình, đồng lúa quê hương và công sức lao động của biết bao thế hệ. Từ một bài thơ quen thuộc trong sách vở đến sân khấu với hàng chục nghìn khán giả, Hạt gạo làng ta tiếp tục chứng minh sức sống của những tác phẩm thiếu nhi đã đi cùng nhiều thế hệ.

Và có lẽ, đó cũng là một trong những hình ảnh đẹp của concert Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa không chỉ được gìn giữ qua những lời nhắc về truyền thống, mà còn tiếp tục sống trong tiếng hát của những đứa trẻ đang lớn lên, biết trân trọng và tự hào về những điều thuộc về quê hương mình.