Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, từng theo học ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV, cô được biết đến với danh xưng "hot girl sư phạm" nhờ ngoại hình xinh xắn, trong trẻo. Dù không xuất thân từ trường đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, Ngọc Huyền dần ghi dấu ấn qua các bộ phim như Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Đừng nói khi yêu và Cha tôi, người ở lại.

Đáng chú ý, trong quá trình tham gia Gara hạnh phúc, nữ diễn viên từng chịu áp lực tâm lý lớn khi đảm nhận vai Vân, một cô gái có quá khứ tổn thương, sống khép kín và luôn sợ hãi. Ngọc Huyền tiết lộ cô nhập tâm đến mức khó thoát khỏi nhân vật, trở nên nhạy cảm, dễ buồn và ngại giao tiếp.

Thậm chí, người đẹp từng phải uống thuốc để ổn định tâm lý trong và sau quá trình đóng phim. Vượt qua những thử thách ban đầu, Ngọc Huyền ngày càng trưởng thành trong diễn xuất. Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1997.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền từng theo học ngành Tâm lý học tại Đại học Sư phạm Hà Nội. Ảnh: FBNV

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của phim giờ vàng VTV, cô được biết đến với danh xưng "hot girl sư phạm" nhờ ngoại hình xinh xắn, trong trẻo. Ảnh: FBNV

Người đẹp từng phải uống thuốc để ổn định tâm lý trong và sau quá trình đóng phim. Ảnh: FBNV

Không chỉ có những bước tiến trong công việc, Ngọc Huyền còn được quan tâm bởi chuyện tình với nam diễn viên Đình Tú. Cả hai quen biết khi cùng tham gia bộ phim Đừng nói khi yêu, sau đó phát triển tình cảm và hẹn hò kín tiếng trước khi công khai mối quan hệ. Tháng 11/2025, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại Hà Nội.

Sau đám cưới vào tháng 11/2025, Ngọc Huyền và Đình Tú tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Trong thời gian chờ hoàn thiện tổ ấm riêng, cả hai sống cùng bố mẹ nữ diễn viên tại Hà Nội. Đình Tú từng hài hước tiết lộ cuộc sống ở nhà vợ vô cùng thoải mái khi được bố mẹ vợ chăm sóc chu đáo, thậm chí còn tăng cân vì thường xuyên được thưởng thức những bữa cơm gia đình.

Không chỉ có những bước tiến trong công việc, Ngọc Huyền còn được quan tâm bởi chuyện tình với nam diễn viên Đình Tú. Ảnh: FBNV

Tháng 11/2025, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Sau đám cưới vào tháng 11/2025, Ngọc Huyền và Đình Tú tận hưởng cuộc sống vợ chồng son. Ảnh: FBNV

Ngọc Huyền cho biết ông xã khá tâm lý, chiều chuộng và luôn chủ động chia sẻ công việc nhà. Về tài chính, Đình Tú đưa tiền kiếm được cho vợ quản lý, trong khi nữ diễn viên vẫn giữ khoản thu nhập riêng để chi tiêu cá nhân. Cả hai cũng có những nguyên tắc riêng để giữ gìn hạnh phúc, trong đó Ngọc Huyền từng hài hước tiết lộ không muốn chồng kết bạn hay "thả tim" ảnh các cô gái lạ trên mạng xã hội.

Bên cạnh cuộc sống hôn nhân, vợ chồng Ngọc Huyền tiếp tục đồng hành trong sự nghiệp khi cùng đóng chính phim Ngược đường ngược nắng năm 2026. Dù đã kết hôn, nữ diễn viên vẫn thừa nhận cảm thấy ngại ngùng khi quay những cảnh tình cảm với ông xã. Về kế hoạch sinh con, cặp đôi cho biết muốn dành thêm thời gian tận hưởng cuộc sống vợ chồng son và tập trung cho công việc trước khi đón thành viên mới.

Ngọc Huyền cho biết ông xã khá tâm lý, chiều chuộng và luôn chủ động chia sẻ công việc nhà. Ảnh: FBNV