3 giai đoạn thay đổi của chàng sau khi kết hôn

Hầu hết đàn ông chỉ bắt đầu nhận ra hôn nhân không đơn giản như họ tưởng tượng sau một đến hai năm chung sống. (Ảnh: ITN).

Một cuộc hôn nhân tốt đẹp không chỉ là quá trình hai người từ bỏ cuộc chơi, hỗ trợ lẫn nhau và cùng nhau phát triển mà còn là quá trình một người đàn ông trải qua ba bước chuyển đổi quan trọng sau khi kết hôn.

Sự phát triển của cảm xúc

Trước khi kết hôn, đàn ông thường chỉ tập trung vào tình yêu. Kiểu tập trung này có thể là do sự theo đuổi vô tư, có thể là do thèm khát, hoặc có thể là do tò mò muốn khám phá những điều chưa biết.

Tuy nhiên, khi cánh cửa hôn nhân dần mở ra, sự tập trung này bắt đầu tan biến, thay vào đó là sự bối rối về tình yêu, khao khát điều mới mẻ và choáng váng sau khi sự thật về cuộc hôn nhân được tiết lộ.

Trên thực tế, kiểu tiến triển cảm xúc này không diễn ra trong một sớm một chiều mà dần dần xuất hiện trong những tương tác hàng ngày giữa hai người.

Cụ thể hơn, hầu hết đàn ông chỉ bắt đầu nhận ra hôn nhân không đơn giản như họ tưởng tượng, sau một đến hai năm chung sống.

Vì vậy, họ sẽ bắt đầu hiểu rằng tình yêu đích thực không phải là sự theo đuổi và yêu cầu mù quáng mà là sự cùng phát triển và đóng góp của cả hai bên. Đặc biệt trong hôn nhân, chỉ khi thoát khỏi những suy nghĩ xao lãng và tập trung cao độ thì bạn mới có thể kiên định với lợi ích của bản thân, chỉ khi đó hai người mới có thể tiến xa hơn.

Ý thức về trách nhiệm

Trong hôn nhân, tinh thần trách nhiệm của người đàn ông thường được coi trọng. (Ảnh: ITN).

Trong hôn nhân, tinh thần trách nhiệm của người đàn ông thường được coi trọng. Tuy nhiên, tinh thần trách nhiệm này không phải bẩm sinh mà được rèn luyện dần dần trong cuộc sống hôn nhân lâu dài.

Nhiều người đàn ông không biết trách nhiệm trước hôn nhân là gì. Dù có biết thì ý thức trách nhiệm của họ thường rất yếu. Nhưng sau khi kết hôn, khi cuộc sống gia đình ngày càng sâu đậm, tinh thần trách nhiệm của nam giới bắt đầu tăng dần. Họ hiểu rằng với tư cách là người chồng, người cha, họ cần phải xốc vác gánh nặng của gia đình và hỗ trợ gia đình về vật chất cũng như tinh thần.

Sự phát triển về trách nhiệm này không chỉ là sự cam kết với gia đình mà còn là sự tự nhận thức và trưởng thành.

Điều đáng lưu ý là không phải nam giới nào cũng có thể phát huy hết ý thức trách nhiệm sau khi kết hôn. Một số đàn ông trở nên kém cỏi, vô tư và ích kỷ trong hôn nhân do năng lực, lòng tham và sự mất kiểm soát của bản thân.

Kiểu đàn ông này bề ngoài có thể nổi bật hơn, thậm chí được phụ nữ để mắt đến nhiều hơn, nhưng đây chắc chắn là một thử thách lớn đối với hôn nhân và phụ nữ.

Tăng ham muốn

Ham muốn thân mật là một phần không thể thiếu trong hôn nhân của một người đàn ông. Tuy nhiên, kiểu ham muốn này không chỉ là nhu cầu thể chất đơn giản mà còn là một loại thỏa mãn về tâm lý và tình cảm.

Trước khi kết hôn, đàn ông thường giống như một con thú, háo hức tìm kiếm sự thỏa mãn, khoái cảm từ người khác giới. Nhưng sau khi kết hôn, ham muốn này bắt đầu thay đổi.

Đầu tiên, ham muốn của nam giới dần dần có tính chọn lọc. Họ chú ý nhiều hơn đến nhu cầu và cảm xúc của đối tác thay vì chỉ tìm kiếm sự hài lòng cá nhân.

Thứ hai, ham muốn của họ bắt đầu ổn định hơn. Họ hiểu rằng sự thân mật không phải là tất cả trong hôn nhân mà cần phải phối hợp với những nhu cầu khác.

Cuối cùng, ham muốn của nam giới bắt đầu được kiểm soát nhiều hơn. Họ biết cách cân bằng để không làm tổn hại đến bạn đời.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là thứ ham muốn này của nam giới không phải là một sức mạnh có thể chế ngự được hoàn toàn. Đúng hơn, nó là một sức mạnh cần được truyền tải và giải phóng.

Do đó, trong hôn nhân, phụ nữ cần biết kiềm chế ham muốn của nam giới, không chỉ để đáp ứng nhu cầu của mình mà còn tránh làm tổn hại gia đình do theo đuổi quá mức. Khả năng kiểm soát này vừa là một loại giao tiếp cảm xúc, vừa là biểu hiện của trí tuệ.