3 đứa trẻ nhà William và Kate xuất hiện trong sự kiện hoàng gia đặc biệt, cậu út Louis gây chú ý vì hành động lém lỉnh với chị gái

Tối 8/12, cả gia đình Thân vương William, Vương phi Kate cùng 3 con George, Charlotte và Louis đã xuất hiện cùng nhau trong buổi lễ chào mừng Giáng sinh đặc biệt được tổ chức tại Tu viện Westminster.

Đây là lần xuất hiện công khai mới nhất của 3 đứa trẻ gia đình xứ Wales kể từ sau khi Lễ đăng quang của Vua Charles. Ngay lập tức, 3 đứa trẻ lại "gây sốt" với vẻ tinh nghịch đáng yêu, đặc biệt là cậu út Louis.

Louis lém lỉnh phồng má thổi tắt ngọn nến của chị gái mình tại buổi hòa nhạc mừng Giáng sinh cho Vương phi Kate chủ trì.

Hoàng tử nhỏ đã có hành động lém lỉnh thu hút sự chú ý khi phồng má thổi tắt ngọn nến Giáng sinh trên tay chị gái Charlotte. Charlotte chứng kiến hành động "phá bĩnh" của em cũng nở nụ cười vui vẻ, không chút giận dữ. Hành động này khiến mẹ của chúng, Vương phi Kate, không khỏi bật cười thành tiếng.

Cậu bé 5 tuổi phồng má lên thổi nến khiến chị gái thích thú.

Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Louis tại chương trình hòa nhạc "Cùng nhau đón Giáng sinh" (Royal Carols: Together at Christmas) do Vương phi Kate chủ trì tổ chức thường niên. Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp Kate tổ chức buổi lễ hát mừng tại Tu viện Westminster. Nó đã trở thành một sự kiện quan trọng đối với Vương thất Anh.

Trong video giới thiệu phát sóng trên kênh truyền hình ITV1 tối 7/12, Vương phi Kate cho biết sự kiện năm nay, được hỗ trợ bởi Quỹ Hoàng gia, sẽ vinh danh những người làm việc để hỗ trợ trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và gia đình trong các cộng đồng trên khắp Vương quốc Anh.

Sự kiện cũng nhấn mạnh "niềm hy vọng về cuộc sống mới và lý do tại sao việc xây dựng thế giới hỗ trợ, nuôi dưỡng xung quanh trẻ em và tầm quan trọng của người lớn trong cuộc sống cuộc sống của những đứa trẻ".

Louis diện áo sơ mi kẻ ca-rô kết hợp áo khoác màu xanh navy lịch sự và giày bốt Chelsea.

Cô nói trong video: "Hãy cùng tôi tham gia một buổi lễ hát mừng đặc biệt vào đêm Giáng sinh này, khi chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người đã có công chăm sóc thế hệ mầm non của chúng ta trong những năm đầu đời vô cùng quan trọng".

Năm nay, có một điểm mới đặc biệt là sự xuất hiện của một hòm thư Giáng sinh đặt bên ngoài Tu viện Westminster để các em bé gửi thiệp Giáng sinh tự làm và những lời chúc tốt đẹp nhất đến những bạn trẻ khác có thể đang gặp khó khăn trong mùa lễ hội này.

George, Charlotte và Louis cũng đã được nhìn thấy nhét các lá thư gửi thư cho ông già Noel trong chiếc hòm thư màu đỏ đặt ở lối vào.

George (10 tuổi), trông giống hệt cha mình hồi nhỏ trong bộ vest lịch sự, trong khi Louis, mặc một chiếc áo khoác màu xanh navy cài cúc, quần ống hẹp và đôi bốt Chelsea da lộn màu xanh lam. Charlotte trông cũng sành điệu không kém trong chiếc áo khoác len màu đỏ tía, có hàng cúc hai bên ngực trị giá 180 bảng Anh (5,4 triệu VNĐ) của Trotters.

Kate xuất hiện trong sự kiện với bộ đồ trắng và giày cao gót màu da.

