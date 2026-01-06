Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng, cho biết vừa giải cứu một sinh viên bị "bắt cóc online".

Theo đó, khoảng 9h30 ngày 4/1, Công an phường Thanh Khê tiếp nhận thông tin trình báo của chị T. (trú phường Thanh Khê) về việc con của chị là em N. (19 tuổi, sinh viên đại học) có dấu hiệu bị các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng thao túng tâm lý theo hình thức “bắt cóc online”.

Sau 2 giờ tiếp nhận thông tin trình báo, Công an phường Thanh Khê giải cứu thành công sinh viên bị "bắt cóc online". (Ảnh: C.A)

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Thanh Khê phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng khẩn trương xác minh, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm nạn nhân.

Đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng công an xác định được vị trí và kịp thời giải cứu em N. an toàn khi nạn nhân đang lưu trú tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hòa Khánh.

Qua làm việc, nạn nhân cho biết đã bị các đối tượng giả danh giảng viên trường đại học, đưa ra thông tin về chương trình du học Úc, yêu cầu chuyển tiền để “chứng minh tài chính” và “mở sổ tiết kiệm online” phục vụ hồ sơ xin visa.

Khi N. không có khả năng đáp ứng, các đối tượng tiếp tục gây sức ép, yêu cầu vay mượn người thân, đồng thời dụ dỗ thuê nhà nghỉ, cắt đứt liên lạc với gia đình nhằm kiểm soát tâm lý và tiếp tục thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Thanh Khê xác định đây là thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nguy hiểm, lợi dụng tâm lý nhẹ dạ, thiếu kinh nghiệm và mong muốn du học của sinh viên để thao túng, chiếm đoạt tài sản.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, xử lý.