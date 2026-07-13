3 diễn viên vạch trần góc khuất showbiz: Làm việc kiệt sức chưa đủ, còn bị hành hung đến chảy máu

Mới đây, kênh YouTube B-Level Studio đã phát hành video mới quy tụ 3 cựu diễn viên nhí Heo Jeong Min, Kang Rae Yeon và Seo Jae Kyung. Họ đã vạch trần điều kiện làm việc tồi tệ và nạn tham nhũng mà họ từng trải qua khi còn là diễn viên nhí.

Trong video, Kang Rae Yeon nói: "Hồi đó, chúng tôi không được đối xử như các diễn viên nhí bây giờ, cũng không có cảm giác thỏa mãn với công việc của mình hay bất kỳ biện pháp bảo vệ nào dành cho diễn viên nhí”. Cô tiếp tục: "Diễn viên nhí ngày nay kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng khi chúng tôi còn nhỏ, có một hệ thống phân loại diễn viên nhí. Vì chúng tôi được trả lương theo cấp bậc, nên ngay cả khi nổi tiếng, chúng tôi vẫn kiếm được rất ít tiền".

3 cựu diễn viên nhí Heo Jeong Min, Kang Rae Yeon và Seo Jae Kyung bóc trần mặt trái showbiz. Ảnh: Koreaboo

Heo Jeong Min nói thêm: "Cấp bậc được xếp từ 1 đến 5. Cấp 5 là lớp thành công nhất, còn cấp 1 là cấp ít được yêu thích nhất”. Kang Rae Yeon cho biết: "Mức thù lao cao nhất là 250.000 won (4,3 triệu đồng) mỗi tập phim truyền hình”. Cô cũng nhớ lại rằng các diễn viên nhí trước đây phải quay phim xuyên đêm: "Hồi đó, nếu quay phim kéo dài đến hoàng hôn, chúng tôi sẽ quay cảnh đêm, sau đó khi mặt trời mọc lại quay cảnh ngày. Việc chuyển cảnh nhanh là chuyện thường ngày. Cha mẹ chúng tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn”.

Seo Jae Kyung tiết lộ thêm khiến khán giả sốc nặng: "Có vẻ như đó là một thời đại tham nhũng. Hồi đó, những người có quyền lực nhận rất nhiều tiền hối lộ ngoài luồng. Giờ nghĩ lại, họ nhận tiền thông qua đồ uống, thức ăn, quà tặng. Họ đã nhận rất nhiều tiền hối lộ từ các bà mẹ với lời hứa sẽ nâng cấp cho diễn viên nhí".

Họ bị bạo hành, kiếm được rất ít tiền. Ảnh: Koreaboo

Họ còn bị bạo hành nghiêm trọng trên phim trường: "Khi chúng tôi phạm sai lầm, chúng tôi không chỉ bị khiển trách nhẹ mà còn bị trừng phạt nặng đến mức chảy máu. Vấn đề là khi bị đánh, chúng tôi là diễn viên nhí và sẽ cố gắng chịu đựng. Nếu không thể khóc trong cảnh quay, họ sẽ đánh chúng tôi để ép chúng tôi khóc. Điều đó là không thể tưởng tượng được trong thời đại ngày nay”. Seo Jae Kyung giải thích thêm đa phần đạo diễn là người tốt, những người bạo hành diễn viên chỉ chiếm thiểu số nhưng bầu không khí trên phim trường vẫn bị ảnh hưởng tiêu cực.

Lời vạch trần đã khiến công chúng sốc nặng. Ảnh: Koreaboo

Lời vạch trần môi trường làm việc độc hại của Heo Jeong Min, Kang Rae Yeon và Seo Jae Kyung đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên truyền thông Hàn Quốc. Heo Jeong Min, Kang Rae Yeon và Seo Jae Kyung đều sinh vào đầu những năm 1980 và làm diễn viên nhí từ khi còn rất nhỏ. Đến nay, họ vẫn bền bỉ theo nghề. Dù vậy, cả 3 đã khẳng định môi trường làm việc giờ đã tốt hơn rất nhiều so với thời họ mới bắt đầu theo nghề diễn.

Heo Jeong Min...

... Kang Rae Yeon...

... và Seo Jae Kyung vẫn theo nghiệp diễn. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo

MINH HỒNG