Gan là một cơ quan quan trọng, thực hiện hơn 500 chức năng thiết yếu, bao gồm chuyển hóa thức ăn thành năng lượng và loại bỏ độc tố khỏi máu. Do đó, bất kỳ vấn đề nào ảnh hưởng đến gan đều có thể đe dọa tính mạng.

Điều khiến bệnh gan đặc biệt đáng lo ngại – dù do uống quá nhiều rượu hay do sự tích tụ chất béo trong gan – là vì nó thường không biểu hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Điều này có nghĩa là bạn có thể không hề biết mình đang mắc bệnh cho đến khi nó đã tiến triển nghiêm trọng.

Phòng khám Cleveland (Mỹ) cho biết: “Bạn có thể bắt đầu nhận thấy nhiều triệu chứng hơn khi chức năng gan của bạn suy giảm. Điều này xảy ra ở giai đoạn muộn của bệnh gan. Một trong những ảnh hưởng đầu tiên của chức năng gan suy giảm là dòng chảy mật bị đình trệ trong ống mật. Gan của bạn không còn sản xuất hoặc vận chuyển mật hiệu quả đến ruột non nữa. Thay vào đó, mật bắt đầu rò rỉ vào máu.”

Điều này có thể dẫn đến:

- Vàng da (vàng ở lòng trắng mắt và da)

- Nước tiểu sẫm màu

- Phân màu nhạt

- Khó tiêu, đặc biệt với chất béo

- Sụt cân và teo cơ

- Hơi thở có mùi hôi hoặc mùi nấm mốc

- Suy giảm nhẹ chức năng não (bệnh não gan - hepatic encephalopathy)

- Ngứa da – nhưng không có phát ban nhìn thấy

Tuy nhiên, khi bệnh gan tiến triển, nó có thể ảnh hưởng đến tuần hoàn, nồng độ hormone và thậm chí gây suy dinh dưỡng. “Điều này có thể biểu hiện theo nhiều cách khác nhau,” phòng khám cho biết. “Bạn có thể nhận thấy các dấu hiệu và triệu chứng trên da và móng tay.”

Một số dấu hiệu bệnh gan có thể xuất hiện ở bàn tay.

Ba dấu hiệu bệnh gan có thể xuất hiện ở bàn tay

1. Móng tay dùi trống (Nail clubbing)

Tình trạng này khiến móng tay phình to, “giống như một cái thìa úp ngược.”

Phòng khám Cleveland cho biết: “Móng tay dùi trống có thể ảnh hưởng đến một vài móng tay hoặc tất cả. Thường bắt đầu ở ngón cái và ngón trỏ trước khi lan sang các ngón khác.”

Nguyên nhân có thể do xơ gan – tình trạng sẹo nghiêm trọng ở gan. Người ta tin rằng điều này xảy ra vì xơ gan có thể dẫn đến lưu lượng máu tăng lên ở các ngón tay, làm giãn các tĩnh mạch.

2. Lòng bàn tay đỏ (Red palms)

Tổ chức British Liver Trust xác định "lòng bàn tay đỏ lốm đốm" là một dấu hiệu sớm của xơ gan. Theo Medical News Today, lòng bàn tay cũng có thể cảm thấy ấm, nhưng sẽ không bị sưng, đau hay ngứa.

Khoảng 23% người mắc xơ gan sẽ xuất hiện lòng bàn tay đỏ. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) bổ sung: “Lòng bàn tay đỏ lốm đốm – có thể khó nhìn thấy hơn trên da màu nâu hoặc đen.”

3. Móng tay Terry (Terry's nails)

Móng Terry là tình trạng gần như toàn bộ móng tay hoặc móng chân có màu trắng đục, giống như thủy tinh mờ, chỉ có một dải màu nâu hoặc hồng mỏng ở đầu móng.

Phòng khám Cleveland giải thích: “Người bị móng Terry không có hình bán nguyệt gần gốc móng. Thay vào đó, gần như toàn bộ móng trông như bị phai màu.”

Tình trạng này được đặt theo tên nhà nghiên cứu Richard Terry, người phát hiện rằng khoảng 8 trong số 10 bệnh nhân xơ gan có kiểu móng tay trắng này.

Các triệu chứng khác của bệnh gan có thể xuất hiện trên da bao gồm:

- Dấu sao mạch (spider angiomas) – các dấu hiệu giống mạng nhện có màu đỏ trên da

- Xuất huyết dạng chấm – các chấm đỏ li ti trên da (petechiae)

- Cục mỡ nhỏ màu vàng trên da hoặc mí mắt

- Dễ bị chảy máu và bầm tím

Nếu bạn nhận thấy bất kỳ triệu chứng nào kể trên, điều quan trọng là phải tìm kiếm sự chăm sóc y tế kịp thời.