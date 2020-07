3 cựu HLV "The Face" bất ngờ xuất hiện chung, đội hình trong mơ cho mùa giải mới?

Gần đây, cư dân mạng được dịp xôn xao khi trên trang cá nhân của 2 chuyên viên trang điểm Pu Lê - Quân Nguyễn chia sẻ hình ảnh của bộ 3 Hồ Ngọc Hà - Võ Hoàng Yến - Lan Khuê. Tuy chưa biết cả 3 tham gia dự án gì nhưng việc các cựu HLV "The Face Vietnam" hội tụ trong một khung hình cũng đủ khiến các fan ao ước về một đội hình trong mơ cho mùa giải mới.

Fan xôn xao khi Hà Hồ - Hoàng Yến & Lan Khuê xuất hiện chung

Hồ Ngọc Hà là HLV chiến thắng mùa đầu tiên của "The Face Vietnam" phiên bản "Gương mặt thương hiệu". Dù sở hữu đội hình khá mạnh nhưng ở những tập đầu tiên, team của nữ ca sĩ "Keep Me In Love" cũng phải chật vật vì liên tục thua cuộc. Chắc hẳn các fan vẫn không thể nào quên câu nói ấn tượng "Chị nợ em 3 lần rồi đấy nhé!" mà Phạm Hương dành cho Hà Hồ. Tuy nhiên, cuối cùng thì team Hà Hồ vẫn có nhiều thí sinh vào Chung kết nhất và ẵm luôn chiến thắng chung cuộc.

Từng liêu xiêu khi làm em út trong bộ ba HLV ở mùa đầu tiên đến nỗi "trắng tay" trước đêm Chung kết, Lan Khuê đã có cú "phục thù" thành công khi trở lại mùa 2 với chiến thắng của thí sinh Tú Hảo.

Võ Hoàng Yến được đánh giá là nhân tố cân drama lẫn độ hài hước ở mùa giải thứ 3. Câu nói ấn tượng "Mỡ cá hú, The Bè Lũ" của nàng Á hậu vẫn được netizen sử dụng nhiều lần cho đến thời điểm hiện tại. Nói không ngoa thì mùa giải này mà không có Võ Hoàng Yến thì buồn lắm!

3 người đẹp mỗi người một cá tính nên giả như ban tổ chức mà mời được cả 3 vào đội hình HLV cho mùa giải mới thì rất có thể sẽ cực kỳ bùng nổ.