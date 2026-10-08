3 con giáp đón lộc cuối tháng 10: Người trúng quả bất ngờ, người đòi lại được tiền cũ, người đổi đời nhờ nhà đất

Cuối tháng 10 trời đã se lạnh, nhưng với một số người thì tài vận lại bắt đầu nóng lên. Từ tuổi 30 đến 60 là quãng đời ai cũng gánh nhiều thứ: Mở mắt ra là tiền trả góp nhà, tiền học cho con, chưa kể tờ phiếu khám sức khỏe của bố mẹ. Tiền lúc nào cũng thấy thiếu, muốn đổi xe thì thôi, muốn cho con học lớp tốt hơn thì lại nghĩ thêm. Nhiều khi chỉ mong một ngày bỗng có khoản tiền lớn về, để cuộc sống bớt chật vật.

Theo dự báo tử vi, từ hạ tuần tháng 10 có ba con giáp được sao tài chiếu rõ. Người khác còn đang đợi cơ hội thì họ đã được vận may tìm đến, cả tiền lương, tiền ngoài lương lẫn khoản bất ngờ đều có dịp về túi. Cùng xem có tuổi của bạn trong danh sách không.

1. Tuổi Tý: Đầu óc nhanh nhạy, hạ tuần tháng 10 như "cá chép may mắn" nằm không cũng có tiền

Người tuổi Tý nổi tiếng biết vun vén. Một đồng chia làm hai để tiêu, tiền dầu muối mắm trong nhà nhớ rõ như in. Nhưng chính vì tính toán quá kỹ nên nhiều năm nay họ cứ đủ ăn đủ mặc mà không để dành được số tiền lớn, lúc nào cũng thiếu một hai bước nữa. Cảm giác có sức mà không biết dùng vào đâu, ai từng trải mới hiểu.

Sang hạ tuần tháng 10, tình hình khác hẳn. Trực giác của người tuổi Tý giai đoạn này nhạy như có mắt thần. Những mối làm ăn nhỏ người khác chê, họ ngửi một cái là biết chỗ nào có lời. Có thể là tấm vé cào mua tiện tay trúng cả mấy nghìn tệ, quy ra cũng vài chục triệu đồng. Có thể là khoản tiền đầu tư năm xưa chợt nghĩ đến rồi bỏ vào, nay bắt đầu sinh lãi, giống như hạt giống gieo từ lâu cuối cùng cũng ra quả.

Vận tốt lên thì công việc cũng trôi chảy. Đơn hàng bị kẹt cả nửa năm bỗng được tháo gỡ, ký xong nhanh hơn dự tính, hoa hồng về liền mấy khoản. Người tuổi Tý vốn nói chuyện dễ nghe, lại chịu chạy việc, mấy tuần này càng được lòng người xung quanh. Trong lúc người ta còn nhìn với ánh mắt ghen tị thì họ đã lặng lẽ làm ví dày lên, đêm nằm nghĩ lại cũng phải tự bật cười.

2. Tuổi Tỵ: Im lặng chịu đựng nửa đời, hạ tuần tháng 10 vừa ra tay là có động tĩnh lớn

Người tuổi Tỵ thuộc kiểu trong lòng sóng gió mà ngoài mặt vẫn bình thản. Ít khi nói nhiều, bị thiệt cũng tự nuốt vào trong, có tài cũng chẳng muốn khoe, cứ lặng lẽ cố gắng như thế. Từ 30 đến 60 tuổi, người tuổi Tỵ nào cũng từng chịu không ít thiệt thòi âm thầm. Có tài mà không có chỗ dùng, có sức mà không biết đặt vào đâu, chỉ thiếu một cơ hội để lật thế cờ.

Lần này cơ hội xem như thật sự đến. Hạ tuần tháng 10, cánh cửa tài lộc bất ngờ của tuổi Tỵ được đẩy mở từ bên ngoài, và khoản tiền đến không phải kiểu rỉ rả từng ít mà là dồn dập. Có thể là một canh bạc đầu tư năm xưa bất ngờ nhân đôi. Cũng có thể là món tiền cho vay từ lâu tưởng đã mất, nay người ta mang cả vốn lẫn lãi trả lại. Hết việc này đến việc khác, chặn cũng không kịp.

Vận lên thì người cũng phấn chấn hẳn. Giai đoạn này người tuổi Tỵ nhìn việc rất sắc, nhìn một cái là thấy gốc rễ, lại có người âm thầm đẩy giúp một tay, nên những năng lực bị dồn nén bấy lâu được bung ra hết. Lên chức tăng lương chỉ là chuyện nhỏ, có khi còn tự mình mở đường làm riêng. Những cay đắng nuốt xuống trong nửa đời trước, mấy tuần này như được ông trời đền bằng tiền thật. Người tuổi Tỵ, lần này là lúc ngẩng cao đầu.

3. Tuổi Tuất: Người thật thà cuối cùng cũng đến lượt hưởng phúc, hạ tuần tháng 10 nhận "bao lì xì lớn" từ trời

Nói công bằng thì người tuổi Tuất là nhóm khiến người ta thương nhất. Việc làm nhiều nhất, phần ăn ít nhất, với bố mẹ hết lòng, với bạn bè sống chết có nhau, rồi nỗi khổ nào cũng tự nuốt vào bụng. Tóc đã bạc thêm không ít mà cuộc sống vẫn chật chội. Nhìn người ta sung sướng, trong lòng không dễ chịu, nhưng cũng chỉ thở dài rồi lại cắm cúi làm tiếp.

Đừng nản, trời cao lần này không bỏ quên ai. Hạ tuần tháng 10 chính là lúc người tuổi Tuất được bù phong bao. Ai bảo người thật thà thì cứ phải chịu thiệt? Lần này vận may lại rơi đúng vào người thật thà.

Khoản tiền ấy về tay thì cuộc sống của người tuổi Tuất xem như lật sang trang mới. Họ hàng từng thờ ơ bắt đầu gọi điện ba ngày một lần, mấy người ở cơ quan hay gây khó dễ giờ cũng phải đi đường vòng. Người tuổi Tuất cuối cùng có thể nói một câu rất vững vàng: Giờ mình không còn phải lo nữa. Ví đã dày, nhà có tiếng cười nhiều hơn, lúc ấy mới là một cuộc sống thật sự có hương vị.

Cuộc đời như ván cờ, ai cũng có lúc lật được thế. Với ba con giáp trên, làn sóng tài lộc hạ tuần tháng 10 giống như một gói quà lớn mà vận mệnh gửi đến. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vận may tới rồi thì cũng phải biết đón. Từ 30 đến 60 tuổi, ai cũng đã trải qua đủ sóng gió, nên càng phải biết dùng tiền cho vững. Tiền đến nhanh thì càng phải tiêu cho sáng suốt, nợ cần trả thì trả, tiền cần để dành thì để dành, đừng vì vui mà lâng lâng quên hết.

Ai đọc đến đây, dù tuổi gì, cũng xin gửi một lời chúc: Cuối tháng 10 ví luôn đầy, ngày tháng rực rỡ. Còn ai chưa thấy tuổi mình ở đây thì cũng đừng buồn, vận may luân chuyển, biết đâu lần sau lại đến lượt bạn.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.