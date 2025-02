Thị trường chứng khoán năm 2025 dưới góc nhìn của Chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương vẫn là một kênh đầu tư đáng chú ý, nhưng có thể sẽ vận động theo kiểu “tiền hung hậu cát”.

Thị trường chứng khoán có thể điều chỉnh với biên độ lớn đến 150-200 điểm hoặc sụt giảm tới 15%. Dù vậy, nhịp điều chỉnh này có thể coi là nhịp rũ cuối trước khi bước vào một xu thế tăng trưởng trung và dài hạn, VN-Index có cơ hội chinh phục ngưỡng 1.400 điểm.

Trên thực tế, dù ở thời đại nào thì tài lộc may mắn vẫn luôn là một vấn đề thu hút sự quan tâm của nhiều người. Bởi vì mỗi con giáp sẽ có sự thay đổi về vận tài lộc và cơ hội đầu tư tài chính theo từng năm. Chuyên gia phong thuỷ Phạm Cương đã điểm tên 3 con giáp có vận lộc đầu tư chứng khoán trong năm 2025.

TUỔI TÝ

Năm 2025, chuyên gia phong thuỷ cho rằng người tuổi Bính Tý, Mậu Tý và người nam tuổi Nhâm Tý sẽ được hưởng 4 chữ “Lộc trời ban tăng”, dễ thành đạt trong đầu cơ làm ăn, đặc biệt là trong thị trường chứng khoán hoặc những ngành nghề có tính may rủi cao. Người nữ tuổi Nhâm Tý cũng đạt được 70-80% so với những tuổi trên,

Với những người tuổi Giáp Tý, Canh Tý thì đây là một năm biến động mạnh về tài chính, phải chi tiêu nhiều tiền. Hai tuổi này nên chủ động tiêu tiền một cách hợp lý như cải tạo nội thất, trang trí, xây nhà cửa cho phong thuỷ tốt hơn để tạo sức bật cho những năm tiếp theo. Ngoài ra các tuổi Giáp Tý, Canh Tý để tránh mất tiền không nên giữ nhiều tiền mặt mà nên đầu tư vào tài sản sinh lời như bất động sản, vàng,…

TUỔI THÌN

Chuyên gia Phạm Cương dự báo năm nay người nữ tuổi Bính Thìn, Mậu Thìn và người nam tuổi Nhâm Thìn sẽ có một năm tài lộc dồi dào. Đặc biệt những người này rất may mắn trong lĩnh vực như chứng khoán, tiền ảo và những ngành nghề có tính may rủi cao. Cuối năm tổng kết lại sẽ có thặng dư tài chính nhiều so với đầu năm.

Những người nữ tuổi Nhâm Thìn có một năm khá tốt, mức độ tốt của tuổi này được bằng 70-80% so với tuổi Bính Thìn và Mậu Thìn. Vì thế các tuổi này cũng có thể tự tin và chủ động vay những khoản tài chính ở mức độ vừa phải để đầu tư.

Với những người tuổi Giáp Thìn, Canh Thìn thì đây là một năm biến động mạnh về tài chính, phải chi tiêu nhiều tiền. Các tuổi này nên hiện thức hoá tài sản vào việc đầu tư bất động sản để tránh tiền bị thất thoát.

TUỔI TUẤT

Người tuổi bính Tuất và Mậu Tuất trong năm 2025 sẽ có vận may tài chính khá tốt, đặc biệt là vào cuối năm tài chính sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ. Các bạn nam tuổi Nhâm Tuất sẽ có cơ hội đầu tư phát triển công việc và kinh doanh, manh lại lợi nhuận lớn trong năm nay.

Các bạn nữ tuổi Nhâm Tuất cũng có cơ hội tai chính mặc dù không nhiều bằng các tuổi kể trên, nhưng nếu đầu tư vào những lĩnh vực có kinh nghiệm và kiến thức có thể thu về lợi nhuận đáng kể.

Ngoài ba con giáp kể trên, chuyên gia phong thuỷ cho rằng năm nay là một năm phát tài đối với người mang Thiên can Bính và Mậu tức những người có năm sinh có đuôi là 6 hay 8, Ví dụ 1966, 1968, 1976,1978… Với ngôi sao may mắn về tài vận họ sẽ có hội đầu tư làm ăn sinh lời trong nhiều lĩnh vực, trong đó có cả chứng khoán.

Tuy nhiên, những người tuổi trên mà sinh vào chính Ngọ buổi trưa thì khi có tiền mặt cần phải hiện thực hóa vào những lớp tài sản mang tính phòng thủ kiểu như Vàng hay BĐS cho dòng tiền… để tránh nguy cơ của Thiên trả Địa trong năm 2025.

Chia sẻ thêm về các nhóm ngành chứng khoán cần lưu ý trong năm nay, chuyên gia cho rằng đầu năm nên ưu tiên nhóm hành Mộc và hành Hoả, cuối năm ưu tiên nhóm hành Hoả và hành Thổ. Các ngành thuộc hành Mộc: Nông nghiệp, thực phẩm, cao su, gỗ, ngân hàng…; Các ngành thuộc hành Hỏa: Chứng khoán, công nghệ, nhựa…; Các ngành thuộc hành Thổ: Bất động sản, xây dựng, vật liệu xây dựng.