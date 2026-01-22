3 con giáp dễ gặp thị phi, bị tiểu nhân nhòm ngó nhất năm 2026

Trong cuộc sống, có những thời điểm chúng ta cảm thấy dù đã cố gắng sống tử tế, hài hòa với tất cả mọi người nhưng rắc rối vẫn cứ tự tìm đến cửa. Người ta vẫn thường bảo "cây cao đón gió", đôi khi chính sự thành công hoặc đơn giản là sự thẳng thắn của bạn lại trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Bước sang năm 2026 – năm Bính Ngọ với năng lượng của Hỏa khí hừng hực, sự nóng nảy và những va chạm về lợi ích rất dễ bùng phát.

Đối với ba con giáp dưới đây, đây không phải là năm để "vung tay quá trán" hay tin người thái quá, mà là năm để học cách ẩn mình, quan sát và bảo vệ thành quả của chính mình trước những ánh mắt dòm ngó.

1. Tuổi Ngọ: "Năm tuổi" đầy biến động, cẩn thận thị phi từ chính sự thẳng thắn

Đứng đầu danh sách chính là những người bạn tuổi Ngọ. Năm 2026 là năm bản mệnh, hay còn gọi là năm tuổi (Trực Thái Tuế), khiến tâm thế của người tuổi Ngọ dễ rơi vào trạng thái bất ổn, nhạy cảm và nóng nảy hơn mức bình thường. Bản tính của người tuổi Ngọ vốn phóng khoáng, thích tự do và có sao nói vậy, nhưng chính sự bộc trực này trong năm 2026 lại là kẽ hở để tiểu nhân thêu dệt chuyện thị phi.

Tại nơi làm việc, một lời góp ý thẳng thắn của bạn có thể bị xuyên tạc thành sự kiêu ngạo, coi thường đồng nghiệp. Tiểu nhân vốn là những kẻ ẩn mình trong bóng tối, họ không đối đầu trực diện mà sẽ chờ đợi lúc bạn sơ hở nhất để "đâm sau lưng" hoặc tung những tin đồn thất thiệt làm ảnh hưởng đến uy tín mà bạn đã dày công gây dựng.

Để vượt qua một năm đầy sóng gió này, người tuổi Ngọ cần học cách kiểm soát cảm xúc, và đặc biệt tránh xa những cuộc bàn tán vô bổ nơi công sở. Hãy nhớ rằng, im lặng đôi khi là sức mạnh lớn nhất để đáp trả những kẻ muốn hạ bệ bạn.





2. Tuổi Tý: Đối diện với cục diện tương xung, dễ bị kéo vào những tranh chấp từ trên trời rơi xuống

Nếu như tuổi Ngọ gặp khó khăn vì năm tuổi, thì tuổi Tý trong năm 2026 lại đối mặt với cục diện Tý - Ngọ tương xung. Đây là một thử thách không hề nhỏ khi vận trình tài lộc và công danh dễ bị ngắt quãng bởi những tác động ngoại cảnh. Người tuổi Tý vốn thông minh, nhạy bén và rất biết cách tích lũy, nhưng chính sự dư dả hoặc thăng tiến của bạn lại vô tình khơi dậy lòng tham và sự đố kỵ của kẻ tiểu nhân.

Trong năm này, bạn dễ bị kéo vào những vụ tranh chấp, kiện tụng hoặc những rắc rối liên quan đến giấy tờ, hợp đồng mà nguyên nhân sâu xa thường đến từ sự sắp đặt của người khác. Những người mà bạn vốn coi là "anh em cốt nhục" hay đồng nghiệp thân thiết có thể vì lợi ích riêng mà quay lưng, đẩy bạn vào thế khó.

Lời khuyên cho tuổi Tý là không nên quá tin tưởng vào những lời hứa hẹn ngon ngọt, làm gì cũng cần có chứng từ rõ ràng và đặc biệt là không nên cho vay mượn tiền bạc quá lớn trong năm này để tránh "tiền mất tật mang" lại còn rước thêm bực bội vào người.





3. Tuổi Sửu: Vướng hạn "Hại Thái Tuế", cẩn thận họa từ miệng mà ra

Cái tên cuối cùng cần đặc biệt lưu tâm chính là tuổi Sửu. Dù đã thoát khỏi những năm hạn nặng trước đó, nhưng năm 2026 với cục diện Hại Thái Tuế vẫn khiến người tuổi Sửu gặp không ít phen "lao đao" vì thị phi. Người tuổi Sửu vốn hiền lành, chịu thương chịu khó, nhưng đôi khi sự lầm lì và cứng nhắc của bạn lại khiến người khác hiểu lầm. Tiểu nhân trong năm này thường là những người gần gũi, nắm rõ thói quen và điểm yếu của bạn.

Họ có thể lợi dụng sự thật thà của bạn để trục lợi hoặc biến bạn thành "bia đỡ đạn" cho những sai lầm của họ. Đặc biệt trong chuyện tình cảm và các mối quan hệ xã hội, tuổi Sửu dễ gặp phải những lời đồn thổi không hay, gây rạn nứt niềm tin giữa các thành viên trong gia đình hoặc với bạn đời. Để hóa giải năng lượng tiêu cực này, bạn cần cởi mở hơn trong giao tiếp nhưng cũng phải giữ một khoảng cách an toàn với những mối quan hệ mới. Đừng quá bao đồng, cũng đừng dại dột đứng ra bảo lãnh cho bất kỳ ai, bởi trong năm 2026, sự tử tế đặt nhầm chỗ sẽ khiến bạn phải trả giá bằng cả danh tiếng và tiền bạc.

Dù tử vi dự báo có nhiều chông gai, nhưng "đức năng thắng số", mọi vận hạn đều có thể giảm nhẹ nếu chúng ta biết cách điều chỉnh bản thân. Đối với 3 con giáp Ngọ, Tý, Sửu, chìa khóa quan trọng nhất trong năm 2026 chính là sự Tĩnh Tâm. Thay vì phản ứng gay gắt với những lời đồn thổi, hãy tập trung vào việc hoàn thiện kỹ năng và chăm sóc bản thân. Hãy thanh lọc vòng bạn bè, chỉ giữ lại những mối quan hệ thực sự chất lượng và chân thành.

Về mặt phong thủy, bạn có thể sử dụng những vật phẩm có màu sắc nhẹ nhàng như xanh lá cây hoặc xanh dương để làm dịu đi cái nóng nảy của Hỏa khí năm Bính Ngọ. Cuối cùng, hãy luôn tâm niệm rằng thị phi chỉ là những hòn đá nhỏ trên con đường đi đến thành công, nếu bạn không cúi xuống nhặt chúng lên, chúng sẽ chẳng thể làm bạn đau. Một tâm thế vững vàng và một lối sống minh bạch sẽ là tấm lá chắn tuyệt vời nhất giúp bạn vượt qua mọi sóng gió để đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)